«Наши парни» были хороши в течение часа

Закономерная ничья с Турцией на глазах у «самых горячих болельщиков в стране»

Ничья 1:1 со сборной Турции сохранила для России первое место в группе Лиги наций. Победа в следующем домашнем матче со сборной Венгрии практически обеспечит нашей команде первое место в группе B3. Подробнее — в материале корреспондента «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

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В преддверии московского матча сборных России и Турции политический градус отношений России и Турции снизился, поскольку у Азербайджана и Армении снизился градус военной агрессии. Болельщики сборной Турции совершенно спокойно разгуливали по фан-зоне на «Ак Барс Арене», укрывшись национальным флагом, никаких недоразумений между ними и местными фанатами не возникало. Кстати, такие же болельщики спокойно восседали на трибунах столичного «Динамо» на самом матче. Недоразумение если и было, то длилось секунду-две. Это когда комментаторы казанской фан-зоны попросили до игры переключить трансляцию на большом экране на «Динамо» и на нем высветилась толпа беснующихся мужчин. Впрочем, через две секунды на экране появился титр «Киргизия», и стало ясно, что это эпизод из какой-то телепередачи Первого канала. Никаких треволнений на московском стадионе также не наблюдалось.

Ну и славно, поскольку позволю себе пару слов моего личного восприятия матча сборных России и Турции. Лет 15 назад довелось даже участвовать в неофициальном чемпионате Турции по мини-футболу. Тогда выступали восемь команд, одна из которых пригласила меня в качестве легионера на ворота. Позже она стала спонсором нашей команды «Сувари», впоследствии знаменитой в мире мини-футбола Татарстана «Волги», за которую я также имел честь поиграть. Турецкий консул Ахмет Эргин в 2008 году проводил в Казани международный турнир, в финале которого сборная журналистов обыграла команду Минспорта РТ — 3:1, и единственный гол у соперников забил тогдашний чиновник министерства, а ныне замминистра спорта России Азат Кадыров.

Наконец, моя фирменная футболка «Рубина» вызывала всеобщее одобрение на пляжах Турции с последующим перечислением местными жителями тогдашних казанцев: Гекдениза Карадениза, Хасана Салиха Кабзе, Фатиха Текке и даже незадачливого Гекхана Туре. И даже тот любопытный факт, что Станислав Черчесов начинал свою работу со сборной матчем с Турцией в дни, когда турецкая ПВО сбила наш самолет, не мог вызвать никакой дополнительной злости к сопернику, помимо спортивной.

Редкий случай: два тренера-вратаря



А вот факт, что сейчас обе сборные возглавляют бывшие вратари — Черчесов и Шенол Гюнеш, выглядел куда любопытнее. Им, на своем опыте познавшим правоту тезиса, что хорошая команда начинается с обороны, надо было определяться с тактикой и стратегией на игру. Россияне выбрали атакующую тактику и в первом тайме имели четыре явных возможности для взятия ворот. Две создали самостоятельно, к примеру, Далер Кузяев выскакивал один на один с левого фланга атаки и прицельно бил в правый дальний угол. Увы, удар получился крученым в сторону от ворот, и с каждым следующим метром мяч уходил все дальше от штанги.

У Кузяева был еще более явный шанс, но его создали турки. Они вообще дважды ошибались в своей обороне, как вратарь, так и лидер сборной Хакан Чалханоглу, но удар Кузяева сблокировал вратарь, а во втором моменте пасующий сборной России выбрал неверное продолжение, отдав Артему Дзюбе, хотя Магомед Оздоев был в гораздо более привлекательной позиции. Впрочем, растранжирив несколько моментов, россияне все-таки открыли счет после точного удара Антона Миранчука.

Любопытно, что перед этим моментом на казанской «Ак Барс Арене» собирались передать слово Москве, на пару с которой вели трансляцию матча, но мы забили, и Виктор «Будьте здоровы» Гусев позволил себе лишнюю минуту комментирования, разделив восторги с большинством собравшихся на трибунах болельщиков.

Россияне выбрали атакующую тактику и в первом тайме имели четыре явных возможности для взятия ворот. Фото rfs.ru

Виктор Гусев: «Пусть говорит Москва»

— А вот теперь, когда мы сделали — 1:0, пусть «говорит Москва», — закончил свой спич Гусев.

Его конферанс, совместный с Дмитрием Сычевым, был в числе подарков для тех, кто пришел на проект РФС «Наши парни». В самом начале Гусев представил молодым болельщикам Алексея «Я сейчас марафонец» Смертина, который приехал в Казань, чтобы утром тщательно изучить ее, пробежав 42 километра 195 метров. В его адрес Гусев решил пошутить, мол, матч Россия — Турция судит бригада из Словении, «ну той самой, с которой мы неудачно сыграли в 2009-м». Правда, Смертин не играл за Россию еще годом ранее, не получив бронзовую медаль чемпионата Европы, зато и не став одним из участников кальянной истории. А Сычеву, напомним, Казань сократила футбольную карьеру. Правда, это был несчастный случай, который носит конкретное имя Павел Харчик.

«Казанские болельщики — самые горячие в нашей стране», — сделал нам комплимент Дмитрий, но в целом отдал бразды комментирования своему более опытному коллеге, а во втором тайме они и вовсе предоставили возможность пожонглировать словами двум болельщикам из числа собравшихся. Выглядело это примерно так же, как выход на поле в московском матче Андрея Мостового. Дали парню порезвиться 18 минут, и назад, на скамейку запасных.

А вот в студии в Москве нашли человека, который был реально близок к Татарстану. И это оказался, как ни странно, бывший игрок сборной Нигерии Питер Одемвингие, который провел свои подростковые годы в Набережных Челнах, и от того неплохо знаком со многими татарскими обычаями, а уж слово «эчпочмак» выговаривает без всякого напряжения. Кстати, Челны приютили не только Питера, но и семью Адьяма Кузяева, уехавшую из Таджикистана и уже в Автограде родившую мальчика по имени Далер, а также юного футболиста по имени Ризван Уциев, чья семья уезжала от войны в Чечне, а сейчас Ризван является капитаном «Ахмата». Это к вопросу о межнациональных конфликтах, сглаживать которые мы в Татарстане научились еще со времен Советского Союза.

Гусев в целом пытался шутками поднять настроение. «Отец нигериец, мама из Ташкента», — несколько нелогично представил он Одемвингие, напомнив бессмертное «Мама русская, папа — юрист». Приглашение на разогрев в Москве «Братьев Грим» он оправдал тем, что в сборной уже нет братьев Березуцких. Наконец, гол Антона Миранчука охарактеризовал несколько пугающей формулировкой: «Брата нет с нами, но дело его живет!»



И даже эта обескровленная коронавирусом и «обезжиренная» уровнем национального чемпионата сборная лидирует в группе с очень перспективной Турцией (2 очка) и мощной Сербией (1 очко). Фото rfs.ru

«Сдувшаяся» сборная

Увы, во втором тайме в качестве «усопшей» можно было воспринимать всю нашу сборную. Уже не было игрового и территориального преимущества, и пусть мы огрызались, не реализуя 100-процентные голевые моменты, но в целом и пропущенный гол, и итоговую ничью можно признать справедливыми. Один Ченгиз Ундер практически перевернул ход игры, выйдя на замену и создавая и транжиря голевые моменты.

Вот для понимания, какой контингент у Черчесова в целом и в конкретном матче. Начать с того, что уровень нашего чемпионата в прошлом году успешно протестировали «Брага» и «Нефтчи», «Лудогорец» и «Ференцварош», а в текущем сезоне импотенцию российского клубного футбола продемонстрировали «Локомотив» из Тбилиси и «Маккаби» из Хайфы. И даже этот не самый мощный состав Черчесов кроил на фоне огромных потерь — Головина, Джикии, Алексея Миранчука, Фернандеса, а также дуэта анфан терриблей Кокорина и Смолова (хотя считать ли их отсутствие потерей, вопрос спорный).

Поэтому и забивает у Черчесова Антон Миранчук, который еще четыре года назад играл в чемпионате… Эстонии… Поэтому в составе 33-летний Федор Кудряшов, защищающий цвета восьмой команды чемпионата… Турции. И Андрей Семенов, который в компании с Кудряшовым внимательно наблюдал, как турки сравнивают счет во втором тайме, буквально заводя мяч за линию ворот... И бывший партнер Сычева, но не по «Локо», как можно ошибочно предположить, а по «Спартаку». Но не московскому, как можно ошибочно предположить во второй раз, а по тамбовскому, а именно 37-летний Юрий Жирков… И Кузяев, который полгода не играл из-за пандемии и не реализовавшегося желания сыграть за границей…

И даже эта обескровленная коронавирусом и «обезжиренная» уровнем национального чемпионата сборная лидирует в группе с очень перспективной Турцией (2 очка) и мощной Сербией (1 очко). Следующий соперник — Венгрия (6 очков), домашняя победа над которой практически гарантирует нам первое место в группе. Хотя надо признать, что мадьяры двумя гостевыми победами над Сербией и Турцией выдвинули себя в число неожиданных фаворитов, но пока по уровню мастерства это однозначно слабейшая команда в группе. Да и за позор ЦСКА в прошлогоднем противостоянии с «Ференцварошем» неплохо было бы рассчитаться.

