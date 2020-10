PS5 или Xbox Series X: что выбрать новичку и почему?

Все плюсы и минусы

Война между Sony и Microsoft в сегменте игровых консолей не прекращается уже два десятка лет, почти не уступая по накалу «капсоревнованию» Apple и Samsung на рынке смартфонов. Но в нынешнем году — году выхода приставок нового поколения — компании-конкуренты идут буквально ноздря в ноздрю и по «железу», и по дате выхода: релизы PlayStation 5 и Xbox Series X пройдут во второй декаде ноября с разницей в несколько дней. Однако, несмотря на схожие мощности (производительность уже много раз обсуждена после презентаций) и близкую ценовую политику, есть у этих продуктов и важные отличия, на которые стоит обратить внимание. Об этом — в материале «Реального времени».

Почему предзаказ — не всегда хорошая идея

Старт продаж консолей Xbox Series S/X в России запланирован на 19 ноября, а в США и ряде других стран на 10 ноября — то есть ровно через месяц. Релиз консоли PlayStation5 в Японии состоится 14 ноября, а остальной мир увидит новую «плойку» 20 ноября. Как показали старты «виртуальных» продаж, магазины уже не справляются с ажиотажем — по предзаказу приставки разлетались за считанные минуты.

Например, в японском подразделении Amazon консоли Xbox Series X закончились в течение 20 минут после открытия окна предзаказов. А вот бюджетная Xbox Series S продержалась на виртуальных прилавках на час дольше.

Другие крупные розничные сети Японии распродали Xbox Series S/X за несколько часов. Что самое удивительное, некоторые пользователи отметили, что заказать консоль от Microsoft было сложнее, чем PlayStation 5. Game-журналисты отмечали, что это необычное явление для Японии — американская приставка прежде не пользовалась большой популярностью на родине Sony. Таким образом, японцы потерпели первое поражение в этой войне на своей территории.

В японском подразделении Amazon консоли Xbox Series X закончились в течение 20 минут после открытия окна предзаказов. Фото: rozetked.me

И все же предзаказ — не всегда хорошая идея. Во-первых, геймеры не имеют точного представления о работоспособности консолей. Продукты и Sony, и Microsoft прежде уже грешили при запусках — у первых партий обнаруживались дефекты, и потому спешить, может быть, и не стоит. Всегда можно подождать, когда компании выявят недоработки и выпустят уже более стабильные версии. Впрочем, это на усмотрение самого пользователя.

Цена и принципиальные различия новых PS и Xbox

Новое поколение консолей стало первым, в котором геймерам необходимо сделать выбор не только между компаниями, но и между моделями внутри одного производителя.

Все «внутренние» различия PlayStation — в наличии или отсутствии дисковода, поддерживающего Blue-Ray, на котором могут быть как физические копии игр, так и фильмы в качестве вплоть до 4K. PS5 All Digital лишена такой роскоши, и она, соответственно, дешевле на 9 тысяч рублей (об этом ниже).

В Microsoft заморочились больше. Xbox Series S не только лишена дисковода, но и имеет более слабую начинку. Поэтому бюджетная консоль Series S способна выдавать максимальное разрешение в 1440p против 4К у Xbox Series X. Впрочем, телевизоры и мониторы даже с таким максимальным разрешением, как у Series S, есть далеко не у всех — стандарт обычных мониторов составляет 1080p. Так что в России, вероятно, именно бюджетная версия станет наиболее популярной.

Флагманская модель Xbox Series X обойдется россиянам в 45590 рублей. По чистой мощности она ничем не уступает конкуренту от Sony. Фото: thecommunity.ru

Что касается цен, то Microsoft и Sony вели очень осторожную ценовую войну. Никто не хотел открывать ценники первыми, дабы успеть сориентироваться. Как это часто бывает, обстановку разрядил инсайдерский слив.

Известно, что флагманская модель Xbox Series X обойдется россиянам в 45 590 рублей. По чистой мощности она ничем не уступает конкуренту от Sony: Xbox Series X создана в первую очередь для пользователей с 4K-телевизорами или мониторами.

PS5 же стоит на 1 400 рублей дороже — 46 999 рублей. Разницу в цене японцы постарались компенсировать скидкой на предзаказ стандартной консоли в размере 1 тыс. Так что свои плюсы у предзаказа все-таки имеются.

Вот полный расклад цен на новые консоли:

PlayStation 5 — 46 999;

Xbox Series X — 45 590;

PlayStation 5 All-Digital — 37 999;

Xbox Series S — 26 990.

Очевидно, что если выбирать по критерию доступности, то фаворит здесь Xbox Series S. Если же искать полноценный «некстген» с поддержкой 4K, то, конечно, лучше брать PlayStation 5 All-Digital — она тоже без дисковода, но по мощности не уступает флагманским моделям. А если сравнивать консоли максимальной комплектации, то по «железу» (а значит, и по производительности) в мелких деталях выигрывает Xbox Series X.

PlayStation 5 All-Digital тоже без дисковода, но по мощности не уступает флагманским моделям. Фото: steelseries.com

Нужно держать в уме и тенденцию повышения цен на игры — например, Sony не только объявила о стандарте в $70 (5,5 тыс. рублей) для лучших тайтлов следующего поколения, но и подняла цены на старые игры. «Майкрософт» о ценах на игры пока молчит, но не стоит надеяться, что американцы оставят все как есть.

Информационная война уже началась: блогеры обвиняют Xbox в высокой нагреваемости — журналисты опровергают

Возвращаясь к теме обнаружения недоработок на старте продаж, стоит отметить, что первые новости о недостатках консолей стали появляться в Сети задолго до запуска их в продажу.

Как известно, Sony и Microsoft рассылают первые копии продукта известным журналистам, блогерам и стримерам на предмет его тестирования, а те выдают свои оценки для широкой аудитории.

И уже 6 октября ведущие подкаста The Giant Beastcast на YouTube-канале Giant Bomb выдали первый фидбек, в котором раскритиковали новую Xbox Series X за перегревание.

По утверждению ведущих, рядом с устройством можно даже греться (покупатели из России вполне могут обернуть этот недостаток в плюс).

Giant Bomb:

«Я не уверен, можно ли об этом говорить, но Xbox Series X горячая. Я имею в виду, что она действительно сильно греется. Она не издает шума, но это как-то чересчур. Рядом с ней можно греться».



В то же время никто из журналистов, получивших консоль от производителя, не подтвердил информацию о ее повышенной нагреваемости. Вскоре ее частично опровергли ведущие игровые журналисты Джефф Грабб и Том Уоррен. Однако, поскольку предметный разбор консолей находится под «эмбарго», они дали свою оценку, не вдаваясь в подробности.

Том Уоррен:

«Многие спрашивают меня о нагреве Xbox Series X. Я подписал эмбарго. Но сами подумайте: стала бы Microsoft рассылать консоли сотням журналистов, стримеров и ютуберов, будь у них такая проблема с перегревом? Она бы вообще не дала людям возможности прикасаться к устройству».

Джефф Грабб был еще более осторожен, хотя косвенно подтвердил высокую нагреваемость.

Джефф Грабб:

«Не могу пока об этом говорить, но думаю, что подобное могло бы стать проблемой, если бы у консоли был портативный режим.

Вы все знаете, как сильно греются CPU и GPU в наши дни, верно?».

Microsoft пытается задушить Sony

Естественно, не последним фактором при выборе приставки остаются эксклюзивные игры для той или иной консоли.

Каждый знаток истории противостояния производителей знает, что у PlayStation в рукаве мощная линейка эксклюзивных тайтлов. Эти игрушки берут награду за наградой, продаются десятками миллионов копий и имеют хорошую прессу. Однако в то время как линейка эксклюзивов Sony расширяется в основном изнутри, Microsoft тратит огромные деньги на скупку студий, которые когда-то создавали независимые игры.

Например, студии Bethesda (игры Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, Quake, Dishonored, Prey), Ninja Theory (Hellblade), Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer World) и другие до недавнего времени могли сами выбирать, для какой платформы выпускать игры. Теперь же они находятся под крылом Xbox, поэтому релиз проектов на иных платформах будет происходить по большим праздникам. Кроме эксклюзивных тайтлов, Xbox обещает и оптимизацию старых игр.

Глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг уже заявил о ближайших анонсах пяти крупных проектов и подчеркнул, что у студии есть еще «огромное количество пока не анонсированных игр, пока находящихся в разработке». Фото: gamemag.ru

Глава маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг уже заявил о ближайших анонсах пяти крупных проектов и подчеркнул, что у студии есть еще «огромное количество пока не анонсированных игр, пока находящихся в разработке». Учитывая бездонный кошелек Microsoft и желание главы корпорации вкладывать средства в видеоигры, Xbox может поглотить большую часть игровых студий.