В Минтруда Татарстана назвали средний размер пенсии в республике

В Татарстане средний размер пенсии составляет 14,6 тыс. рублей, рассказала и. о. главы Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Пенсии по старости получают 987 тыс. человек, передает «Татар-информ».

В 2020 году на выплату всех мер поддержки граждан пожилого возраста направлено 5,9 млрд рублей.



На прошлой неделе Госсовет Татарстана установил размер прожиточного минимума для пенсионеров республики на 2021 год. Он составит 8 232 рубля.

