Путешествие к Уральским горам за 15—20 тысяч с человека
План осенней двенадцатидневной поездки в четыре города на Урале
Пока не наступила зима, предлагаем вам съездить в четыре важнейших уральских города на машине. Как подсчитал корреспондент «Реального времени», на дорогу уйдет почти 30 часов, а расстояние составит 2 100 километров, зато можно будет увидеть все красоты главных гор центральной России или ограничиться изучением уральских городов.
На восток
С каждым днем ситуация с COVID-19 в России и мире, согласно данным статистики, становится все опаснее. Открытие авиасообщения с другими странами, дополнительно к уже открытым, в этих условиях кажется маловероятным. Тем же, кому смена обстановки просто необходима, а уехать далеко нет возможности, мы предлагаем маршрут небольшой осенней поездки по родной стране, которую можно осуществить без особых затрат.
Путешествия по России для жителей Казани обычно ассоциируются или с Москвой и Санкт-Петербургом, или с югом. Для разнообразия и изучения туристического потенциала страны мы предлагаем посмотреть в другую сторону: относительно недалеко от Казани, на востоке есть сразу несколько заслуживающих внимания городов.
В условиях осени предлагаем проехаться по Уралу, захватив четыре города: Пермь, Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Может быть, в них нет каких-то знаковых достопримечательностей, но поездка по ним поможет увидеть, чем живет страна, на личном опыте сравнить родной город с другими похожими городами — а еще посмотреть на горную осеннюю природу. Самым логичным способом передвижения по этому маршруту кажется своя машина. Это будет дешевле всего, плюс — вы сможете посмотреть на российские просторы, останавливаясь в наиболее живописных местах. Использование общественного транспорта, к сожалению, сильно удорожит поездку: перелет из Казани в Пермь, например, обойдется в 6,6 тысяч рублей на двоих, из Уфы в Казань — примерно в 5 тысяч.
2100 километров за рулем и четыре города
Самый длинный участок нашего маршрута будет длиной около 600 километров, остальные переезды — или немного, или значительно (в два раза) короче. Расстояние от Казани до Перми, первой точки маршрута, составит 590 километров. Маршрут пройдет по региональным трассам, через небольшие города — такие, как Арск, Кильмезь, Игра, Большая Соснова, Краснокамск. Альтернативный путь — через Елабугу и Ижевск — будет на 80 километров длиннее. Время в пути составит около 8,5 часов — не очень мало, но дальше будет проще.
Из Перми наш путь будет лежать в столицу Урала — Екатеринбург. Расстояние составит около 360 километров — на его преодоление придется потратить чуть больше пяти часов. Маршрут будет проходить через такие города, как Кунгур и Ревда.
Из Екатеринбурга в Челябинск ехать совсем недалеко — 210 километров и около 3 часов. Дорога будет проходить через город Сысерть, неподалеку от Снежинска и Озерска.
От Челябинска до Уфы ехать еще 430 километров и около 6 часов. Этот участок пути обещает быть самым живописным — вокруг будут пусть не очень высокие, но красивые Уральские горы. Маршрут будет проходить мимо Миасса, Златоуста, Юрюзани, Усть-Катава и Аши.
Наконец, из Уфы в Казани ехать еще 530 километров и около 7 часов по трассе М7. По пути будут Набережные Челны и Елабуга. Общее расстояние составит около 2100 километров. При расходе в 7 литров на 100 километров придется потратить около 150 литров бензина. При стоимости литра бензина примерно в 45 рублей общие траты на дорогу составят 6750 рублей.
|Направление
|Расстояние
|Время
|Казань — Пермь
|590
|8:30
|Пермь — Екатеринбург
|360
|5
|Екатеринбург — Челябинск
|210
|3
|Челябинск — Уфа
|430
|6
|Уфа — Казань
|530
|7
|2120
|29,5
Гостиницы: от тысячи за ночь
В общем случае предлагаем остаться в каждом из городов на три ночи, учитывая, что первый день в большей или меньшей степени будет потрачен на дорогу до него. Конечно, в реальности в зависимости от ваших интересов количество ночей стоит варьировать, но для понимания уровня цен в гостиницах подойдет и план «по три ночи».
Соответственно, наша поездка будет на 12 ночей. Предположительное даты — с 12 по 24 октября. Еще не самое холодное время, снега пока не должно быть, и есть время подготовиться. Во всех городах по маршруту мы будем искать отдельные номера с гостиницах или хостелах с хорошим рейтингом, не дальше 3 километров от центра города. Постараемся выбрать наиболее экономичные варианты — учитывая, что от гостиницы нам потребуется только ночевка. Квартиры мы рассматривать не будем, так как в них слишком силен фактор того, какой попадется хозяин.
В первом из городов маршрута — Перми — мы пробудем с 12 по 15 октября. Первый день «выпадет» практически полностью из-за долгой дороги. Один из самых недорогих вариантов тут — гостиница «Азия». Двухместный номер будет стоить от 5400 рублей за 3 ночи. Отметим, что в номере заявляется наличие микроволновой печи, при этом у гостиницы есть бесплатная парковка. За 6 тысяч можно снять четырехместный номер в отеле «Эспланада» — с микроволновой печью и чайником. Правда, парковка тут платная — стоит 150 рублей в сутки.
В Екатеринбурге мы будем с 15 по 18 октября. Нужно учитывать, что на эти дни выпадают в том числе и выходные, что почти наверняка повышает стоимость гостиниц. Тем не менее, даже при этом стоимость гостиниц тут заметно меньше, чем в Перми — видимо, сказывается большая конкуренция. К примеру, за 3 тысячи за три ночи можно снять четырехместный номер в мини-отеле и хостеле Clever House. В эту стоимость даже входит завтрак, есть общая кухня, рядом — бесплатная парковка. Правда, ванная тут общая с другими гостями. Номер «Делюкс» со своей ванной и балконом будет стоить 4800 рублей. Один из самых дешевых вариантов проживания со своей ванной — мини-гостиница «Авиатор», расположенная на пешеходной улице Вайнера. Стоимость — 4200 рублей за три ночи. Правда, тут не заявляется наличие парковки, так что ее придется поискать поблизости.
Невысокая стоимость и у хостелов в Челябинске. К примеру, за 3600 рублей можно снять двухместный номер в хостеле «Добрых снов». Гостям обещают доступ к микроволновой печи и общей кухне. Парковка у хостела собственная и бесплатная. Один из самых дешевых вариантов с собственной ванной — гостиница «Мираж». Интерьеры у отеля несколько советские, но зато цена невысока — 4050 рублей за три ночи.
В Уфе минимальная стоимость проживания в собственном номере в хостеле — как и в Екатеринбурге, 3 тысячи рублей. За эти деньги в хостеле «Добро пожаловать» ванная будет общая, на улице есть парковка. А вот уже за 3900 рублей можно снять номер в гостевом доме Arderia — тут будет не только своя ванная, но и включенный завтрак. Правда, есть оговорка — в этом номере нет окон. Номер с окном в этой же гостинице будет стоить 4,5 тысячи рублей.
|Город
|Гостиница
|Стоимость (3 ночи)
|Стоимость за ночь
|Примечания
|Пермь
|Азия
|5400
|1800
|Завтрак — 300 рублей
|Пермь
|Эспланада
|6000
|2000
|Парковка — 150 рублей в сутки
|Екатеринбург
|Clever House
|3000
|1000
|Общая ванная, включен завтрак
|Екатеринбург
|Авиатор
|4200
|1400
|Своя ванная, нет завтрака, нет парковки
|Челябинск
|Добрых снов
|3600
|1200
|Челябинск
|Мираж
|4050
|1350
|Своя ванная
|Уфа
|Добро пожаловать
|3000
|1000
|Общая ванная
|Уфа
|Arderia
|3900
|1300
|Своя ванная, включен завтрак, нет окон
Пермь: современное искусство и скальные породы
Пожалуй, главной городской достопримечательностью можно считать арт-объект — надпись «Счастье не за горами», расположенную на набережной Камы. Связанный с ней объект — Музей современного искусства ПЕРММ. Эти два места наиболее известны в Перми у жителей страны, но есть и другие приятные и милые места. К примеру, тут есть красивое здание дома Грибушина XIX века, гостиница «Королевские номера», зоопарк, а также памятники медведю и фотографу (последний известен как «Пермяк соленые уши»). Еще из объектов, связанных с современным искусством — «Пермские ворота» — арка из еловых бревен около железнодорожного вокзала.
Есть много интересных мест и около Перми. Если вы предпочитаете природу, стоит съездить в Каменный город — комплекс скал с «прорезями»-проходами между ними. Неподалеку находится поселок Усьва — там протекает одноименная река, там же — ландшафтный памятник природы «Усьвинские столбы». Самая популярная из скал на маршруте столбов — Чертов палец, рядом — много пещер и завораживающие пейзажи. Ехать до Усьвы, правда, не очень близко — около 190 километров.
Примерно на таком же расстоянии находится поселок Кусье-Александровский. Там красивые горы и река, есть рукотворный водопад (существующий из-за плотины), можно пройтись по подвесному мосту.
Екатеринбург: парки, высотки и культура
Столица Урала — город гораздо более туристический, чем Пермь. Тут много парков (в том числе — с памятником клавиатуре и группе Beatles), музеев и центров искусства. Кроме того, тут есть места, связанные с семьей Романовых, а также с первым президентом России Борисом Ельциным.
В целом, тут стоит посетить городской пруд, Храм-на-Крови, культурно-просветительский и образовательный комплекс «Ельцин Центр», посмотреть на очень красивый особняк XIX века — Дом Севастьянова — и государственный цирк. Обязательно пройдитесь по пешеходной улице Вайнера, загляните в зоопарк. Не стоит обходить вниманием и небоскреб «Высоцкий», а точнее — смотровую площадку на нем.
Что касается природных мест — то первая достойная внимания точка находится уже в паре километров от центра Екатеринбурга — это Шарташские каменные палатки, гранитные скалы-останцы около озера Шарташ. Рядом находится Шарташский лесной парк.
За пять часов из Екатеринбурга можно доехать до Конжаковского камня — одной из самых высоких гор в окрестностях города, высота — 1569 метров. Маршрут на саму гору довольно долгий, но можно полюбоваться на массив и снизу. Кстати, хоть номинально Конжаковский камень и находится в Свердловской области, ехать туда примерно те же 5-6 часов и из Перми.
Поближе — в полутора часах езды — есть красивое озеро среди скал под названием Тальков камень. Кстати, это место будет почти по пути в Челябинск, так что можно совместить езду до следующего пункта и посещение этого места.
Челябинск: посмотреть на метеорит и проникнуться духом Урала
Челябинск — город, традиционно не ассоциирующийся с туризмом. Однако вокруг довольно много красивых природных мест, да и в самом городе есть, на что посмотреть. Прежде всего, в городе есть пешеходная улица — точнее, часть улицы Кирова от площади Революции до реки Миасс. Здесь очень много симпатичных скульптур — карета, погонщик верблюдов, саксофонист и другие.
Есть в городе и интересные исторические здания — например, Пассаж братьев Яушевых начала XX века, дом Данцигера-Высоцкого. Стоит посетить и краеведческий музей, где хранится в том числе и осколок Челябинского метеорита. Кроме того, обратите внимание на здание главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета — одну из сталинских высоток, которые привычнее видеть в Москве (достроили до изначально планировавшегося вида его, правда, уже после распада СССР). Еще можно порекомендовать так называемый «Немецкий квартал» в Челябинске — комплекс из семи жилых домов, который, как считается, строили пленные немцы.
По пути из Челябинска в Уфу можно порекомендовать заехать к скале Большие Притесы. Она расположена на реке Ай, неподалеку от Юрюзани. Тут много пещер, да и просто пейзажи очень живописны. Неподалеку также можно найти так называемые «Сухие водопады» — уже в районе скал Малые Притесы.
До этого стоит съездить к горе Большой Нугуш, она расположена также почти по пути в Уфу. Высота горы составляет около 1400 метров и, конечно, если вы собираетесь на нее подняться — то стоит потратить на это отдельный день. Впрочем, это касается и Сухих водопадов — все-таки природные места требуют подготовки, и «заодно» насладиться природой вряд ли получится.
Вообще, Урал в районе трассы М5, между Челябинском и Уфой полон красивых мест, но все же это — повод для отдельной поездки. Вряд ли стоит полноценный тур по горам совмещать с городским путешествием, еще и по нескольким городам сразу.
Уфа: погулять по набережной и съездить за лечебной водой
Наконец, последний пункт нашей поездки — Уфа. Столица Башкортостана не входит в топ туристических направлений по стране, но и тут есть, на что посмотреть. Прежде всего, стоит пройтись по небольшому, но ухоженному центру города — в районе улиц Ленина и Коммунистической. Не стоит обходить вниманием недавно появившееся общественное пространство «Арт-квадрат», в котором — много кафе, лектории, да и место для прогулки хорошее. Помимо этого, недавно в городе открыли набережную реки Белой — она длинная, благоустроенная, и на ней красивые закаты. Помимо этого, можно заехать в Черниковку — застроенный «сталинками» отдаленный район города (раньше бывший отдельным городом). Из плюсов города нужно отметить его рельеф, благодаря которому красивые панорамы открываются не только от символа города — памятника Салавату Юлаеву, но и, например, с территории «Олимпик парка», где зимой можно покататься на лыжах.
В окрестностях Уфы стоит съездить на Павловское водохранилище — популярное место отдыха горожан. Кроме того, в 120 километрах от города находится родник Красный ключ, в 130 километрах — Аскинская ледяная пещера. А в 110 километрах от города, около Аши в Челябинской области находится горнолыжный курорт Аджигардак. К югу от Уфы можно отметить бальнеогрязевой курорт «Красноусольск» — там можно попить лечебную минеральную воду, да и насладиться видами природы.
Итог: 30-40 тысяч рублей на 12 дней
На поездку по четырем уральским городам придется потратить сумму как минимум в 40 тысяч рублей. Самая незначительная статья расходов тут — траты на дорогу. На бензин для проезда примерно 2 тысяч километров придется потратить 6750 рублей. Еще около 15000 рублей уйдет на 12 ночей в гостиницах в четырех городах.
Дальнейшие траты сильно зависят от того, что вы планируете делать. Если питаться в кафе, и не самых дешевых — то логичнее было бы заложить как минимум 1,5 тысячи в день на двоих — или 18 тысяч на 12 дней. Дополнительные походы в музеи или поездки по природным местам увеличат расходы, но можно обойтись и без этого. Так или иначе, на сумму в 40 тысяч рублей на двоих приходится рассчитывать. Хотя, конечно, можно питаться и в столовых, или вообще готовить самим — тогда, в принципе, общая стоимость поездки может снизиться как минимум до 30 тысяч рублей.
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