Путешествие к Уральским горам за 15—20 тысяч с человека

План осенней двенадцатидневной поездки в четыре города на Урале

Пока не наступила зима, предлагаем вам съездить в четыре важнейших уральских города на машине. Как подсчитал корреспондент «Реального времени», на дорогу уйдет почти 30 часов, а расстояние составит 2 100 километров, зато можно будет увидеть все красоты главных гор центральной России или ограничиться изучением уральских городов.

На восток

С каждым днем ситуация с COVID-19 в России и мире, согласно данным статистики, становится все опаснее. Открытие авиасообщения с другими странами, дополнительно к уже открытым, в этих условиях кажется маловероятным. Тем же, кому смена обстановки просто необходима, а уехать далеко нет возможности, мы предлагаем маршрут небольшой осенней поездки по родной стране, которую можно осуществить без особых затрат.

Путешествия по России для жителей Казани обычно ассоциируются или с Москвой и Санкт-Петербургом, или с югом. Для разнообразия и изучения туристического потенциала страны мы предлагаем посмотреть в другую сторону: относительно недалеко от Казани, на востоке есть сразу несколько заслуживающих внимания городов.

В условиях осени предлагаем проехаться по Уралу, захватив четыре города: Пермь, Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Может быть, в них нет каких-то знаковых достопримечательностей, но поездка по ним поможет увидеть, чем живет страна, на личном опыте сравнить родной город с другими похожими городами — а еще посмотреть на горную осеннюю природу. Самым логичным способом передвижения по этому маршруту кажется своя машина. Это будет дешевле всего, плюс — вы сможете посмотреть на российские просторы, останавливаясь в наиболее живописных местах. Использование общественного транспорта, к сожалению, сильно удорожит поездку: перелет из Казани в Пермь, например, обойдется в 6,6 тысяч рублей на двоих, из Уфы в Казань — примерно в 5 тысяч.

Расстояние от Казани до Перми, первой точки маршрута, составит 590 километров. Фото usaog.ru

2100 километров за рулем и четыре города

Самый длинный участок нашего маршрута будет длиной около 600 километров, остальные переезды — или немного, или значительно (в два раза) короче. Расстояние от Казани до Перми, первой точки маршрута, составит 590 километров. Маршрут пройдет по региональным трассам, через небольшие города — такие, как Арск, Кильмезь, Игра, Большая Соснова, Краснокамск. Альтернативный путь — через Елабугу и Ижевск — будет на 80 километров длиннее. Время в пути составит около 8,5 часов — не очень мало, но дальше будет проще.

Из Перми наш путь будет лежать в столицу Урала — Екатеринбург. Расстояние составит около 360 километров — на его преодоление придется потратить чуть больше пяти часов. Маршрут будет проходить через такие города, как Кунгур и Ревда.

Из Екатеринбурга в Челябинск ехать совсем недалеко — 210 километров и около 3 часов. Дорога будет проходить через город Сысерть, неподалеку от Снежинска и Озерска.

От Челябинска до Уфы ехать еще 430 километров и около 6 часов. Этот участок пути обещает быть самым живописным — вокруг будут пусть не очень высокие, но красивые Уральские горы. Маршрут будет проходить мимо Миасса, Златоуста, Юрюзани, Усть-Катава и Аши.

Наконец, из Уфы в Казани ехать еще 530 километров и около 7 часов по трассе М7. По пути будут Набережные Челны и Елабуга. Общее расстояние составит около 2100 километров. При расходе в 7 литров на 100 километров придется потратить около 150 литров бензина. При стоимости литра бензина примерно в 45 рублей общие траты на дорогу составят 6750 рублей.

Направление Расстояние Время Казань — Пермь 590 8:30 Пермь — Екатеринбург 360 5 Екатеринбург — Челябинск 210 3 Челябинск — Уфа 430 6 Уфа — Казань 530 7 2120 29,5

Гостиницы: от тысячи за ночь



В общем случае предлагаем остаться в каждом из городов на три ночи, учитывая, что первый день в большей или меньшей степени будет потрачен на дорогу до него. Конечно, в реальности в зависимости от ваших интересов количество ночей стоит варьировать, но для понимания уровня цен в гостиницах подойдет и план «по три ночи».

Соответственно, наша поездка будет на 12 ночей. Предположительное даты — с 12 по 24 октября. Еще не самое холодное время, снега пока не должно быть, и есть время подготовиться. Во всех городах по маршруту мы будем искать отдельные номера с гостиницах или хостелах с хорошим рейтингом, не дальше 3 километров от центра города. Постараемся выбрать наиболее экономичные варианты — учитывая, что от гостиницы нам потребуется только ночевка. Квартиры мы рассматривать не будем, так как в них слишком силен фактор того, какой попадется хозяин.

В первом из городов маршрута — Перми — мы пробудем с 12 по 15 октября. Первый день «выпадет» практически полностью из-за долгой дороги. Один из самых недорогих вариантов тут — гостиница «Азия». Двухместный номер будет стоить от 5400 рублей за 3 ночи. Отметим, что в номере заявляется наличие микроволновой печи, при этом у гостиницы есть бесплатная парковка. За 6 тысяч можно снять четырехместный номер в отеле «Эспланада» — с микроволновой печью и чайником. Правда, парковка тут платная — стоит 150 рублей в сутки.

Квартиры мы рассматривать не будем, так как в них слишком силен фактор того, какой попадется хозяин. Фото Максима Платонова

В Екатеринбурге мы будем с 15 по 18 октября. Нужно учитывать, что на эти дни выпадают в том числе и выходные, что почти наверняка повышает стоимость гостиниц. Тем не менее, даже при этом стоимость гостиниц тут заметно меньше, чем в Перми — видимо, сказывается большая конкуренция. К примеру, за 3 тысячи за три ночи можно снять четырехместный номер в мини-отеле и хостеле Clever House. В эту стоимость даже входит завтрак, есть общая кухня, рядом — бесплатная парковка. Правда, ванная тут общая с другими гостями. Номер «Делюкс» со своей ванной и балконом будет стоить 4800 рублей. Один из самых дешевых вариантов проживания со своей ванной — мини-гостиница «Авиатор», расположенная на пешеходной улице Вайнера. Стоимость — 4200 рублей за три ночи. Правда, тут не заявляется наличие парковки, так что ее придется поискать поблизости.

Невысокая стоимость и у хостелов в Челябинске. К примеру, за 3600 рублей можно снять двухместный номер в хостеле «Добрых снов». Гостям обещают доступ к микроволновой печи и общей кухне. Парковка у хостела собственная и бесплатная. Один из самых дешевых вариантов с собственной ванной — гостиница «Мираж». Интерьеры у отеля несколько советские, но зато цена невысока — 4050 рублей за три ночи.

В Уфе минимальная стоимость проживания в собственном номере в хостеле — как и в Екатеринбурге, 3 тысячи рублей. За эти деньги в хостеле «Добро пожаловать» ванная будет общая, на улице есть парковка. А вот уже за 3900 рублей можно снять номер в гостевом доме Arderia — тут будет не только своя ванная, но и включенный завтрак. Правда, есть оговорка — в этом номере нет окон. Номер с окном в этой же гостинице будет стоить 4,5 тысячи рублей.

Город Гостиница Стоимость (3 ночи) Стоимость за ночь Примечания Пермь Азия 5400 1800 Завтрак — 300 рублей Пермь Эспланада 6000 2000 Парковка — 150 рублей в сутки Екатеринбург Clever House 3000 1000 Общая ванная, включен завтрак Екатеринбург Авиатор 4200 1400 Своя ванная, нет завтрака, нет парковки Челябинск Добрых снов 3600 1200 Челябинск Мираж 4050 1350 Своя ванная Уфа Добро пожаловать 3000 1000 Общая ванная Уфа Arderia 3900 1300 Своя ванная, включен завтрак, нет окон

Пермь: современное искусство и скальные породы



Пожалуй, главной городской достопримечательностью можно считать арт-объект — надпись «Счастье не за горами», расположенную на набережной Камы. Связанный с ней объект — Музей современного искусства ПЕРММ. Эти два места наиболее известны в Перми у жителей страны, но есть и другие приятные и милые места. К примеру, тут есть красивое здание дома Грибушина XIX века, гостиница «Королевские номера», зоопарк, а также памятники медведю и фотографу (последний известен как «Пермяк соленые уши»). Еще из объектов, связанных с современным искусством — «Пермские ворота» — арка из еловых бревен около железнодорожного вокзала.

Есть много интересных мест и около Перми. Если вы предпочитаете природу, стоит съездить в Каменный город — комплекс скал с «прорезями»-проходами между ними. Неподалеку находится поселок Усьва — там протекает одноименная река, там же — ландшафтный памятник природы «Усьвинские столбы». Самая популярная из скал на маршруте столбов — Чертов палец, рядом — много пещер и завораживающие пейзажи. Ехать до Усьвы, правда, не очень близко — около 190 километров.

Примерно на таком же расстоянии находится поселок Кусье-Александровский. Там красивые горы и река, есть рукотворный водопад (существующий из-за плотины), можно пройтись по подвесному мосту.

Неподалеку находится поселок Усьва — там протекает одноименная река, там же — ландшафтный памятник природы «Усьвинские столбы». Фото pixabay.com

Екатеринбург: парки, высотки и культура

Столица Урала — город гораздо более туристический, чем Пермь. Тут много парков (в том числе — с памятником клавиатуре и группе Beatles), музеев и центров искусства. Кроме того, тут есть места, связанные с семьей Романовых, а также с первым президентом России Борисом Ельциным.

В целом, тут стоит посетить городской пруд, Храм-на-Крови, культурно-просветительский и образовательный комплекс «Ельцин Центр», посмотреть на очень красивый особняк XIX века — Дом Севастьянова — и государственный цирк. Обязательно пройдитесь по пешеходной улице Вайнера, загляните в зоопарк. Не стоит обходить вниманием и небоскреб «Высоцкий», а точнее — смотровую площадку на нем.

Что касается природных мест — то первая достойная внимания точка находится уже в паре километров от центра Екатеринбурга — это Шарташские каменные палатки, гранитные скалы-останцы около озера Шарташ. Рядом находится Шарташский лесной парк.

За пять часов из Екатеринбурга можно доехать до Конжаковского камня — одной из самых высоких гор в окрестностях города, высота — 1569 метров. Маршрут на саму гору довольно долгий, но можно полюбоваться на массив и снизу. Кстати, хоть номинально Конжаковский камень и находится в Свердловской области, ехать туда примерно те же 5-6 часов и из Перми.

Тут стоит посетить городской пруд, Храм-на-Крови, культурно-просветительский и образовательный комплекс «Ельцин Центр». Фото A viento / wikipedia.org

Поближе — в полутора часах езды — есть красивое озеро среди скал под названием Тальков камень. Кстати, это место будет почти по пути в Челябинск, так что можно совместить езду до следующего пункта и посещение этого места.

Челябинск: посмотреть на метеорит и проникнуться духом Урала

Челябинск — город, традиционно не ассоциирующийся с туризмом. Однако вокруг довольно много красивых природных мест, да и в самом городе есть, на что посмотреть. Прежде всего, в городе есть пешеходная улица — точнее, часть улицы Кирова от площади Революции до реки Миасс. Здесь очень много симпатичных скульптур — карета, погонщик верблюдов, саксофонист и другие.

Есть в городе и интересные исторические здания — например, Пассаж братьев Яушевых начала XX века, дом Данцигера-Высоцкого. Стоит посетить и краеведческий музей, где хранится в том числе и осколок Челябинского метеорита. Кроме того, обратите внимание на здание главного учебного корпуса Южно-Уральского государственного университета — одну из сталинских высоток, которые привычнее видеть в Москве (достроили до изначально планировавшегося вида его, правда, уже после распада СССР). Еще можно порекомендовать так называемый «Немецкий квартал» в Челябинске — комплекс из семи жилых домов, который, как считается, строили пленные немцы.

По пути из Челябинска в Уфу можно порекомендовать заехать к скале Большие Притесы. Она расположена на реке Ай, неподалеку от Юрюзани. Тут много пещер, да и просто пейзажи очень живописны. Неподалеку также можно найти так называемые «Сухие водопады» — уже в районе скал Малые Притесы.

Стоит посетить и краеведческий музей, где хранится в том числе и осколок Челябинского метеорита. Фото insertlive.com

До этого стоит съездить к горе Большой Нугуш, она расположена также почти по пути в Уфу. Высота горы составляет около 1400 метров и, конечно, если вы собираетесь на нее подняться — то стоит потратить на это отдельный день. Впрочем, это касается и Сухих водопадов — все-таки природные места требуют подготовки, и «заодно» насладиться природой вряд ли получится.

Вообще, Урал в районе трассы М5, между Челябинском и Уфой полон красивых мест, но все же это — повод для отдельной поездки. Вряд ли стоит полноценный тур по горам совмещать с городским путешествием, еще и по нескольким городам сразу.

Уфа: погулять по набережной и съездить за лечебной водой

Наконец, последний пункт нашей поездки — Уфа. Столица Башкортостана не входит в топ туристических направлений по стране, но и тут есть, на что посмотреть. Прежде всего, стоит пройтись по небольшому, но ухоженному центру города — в районе улиц Ленина и Коммунистической. Не стоит обходить вниманием недавно появившееся общественное пространство «Арт-квадрат», в котором — много кафе, лектории, да и место для прогулки хорошее. Помимо этого, недавно в городе открыли набережную реки Белой — она длинная, благоустроенная, и на ней красивые закаты. Помимо этого, можно заехать в Черниковку — застроенный «сталинками» отдаленный район города (раньше бывший отдельным городом). Из плюсов города нужно отметить его рельеф, благодаря которому красивые панорамы открываются не только от символа города — памятника Салавату Юлаеву, но и, например, с территории «Олимпик парка», где зимой можно покататься на лыжах.

В окрестностях Уфы стоит съездить на Павловское водохранилище — популярное место отдыха горожан. Кроме того, в 120 километрах от города находится родник Красный ключ, в 130 километрах — Аскинская ледяная пещера. А в 110 километрах от города, около Аши в Челябинской области находится горнолыжный курорт Аджигардак. К югу от Уфы можно отметить бальнеогрязевой курорт «Красноусольск» — там можно попить лечебную минеральную воду, да и насладиться видами природы.

В 120 километрах от города находится родник Красный ключ, в 130 километрах — Аскинская ледяная пещера. Фото Elnur Neciyev / wikipedia.org

Итог: 30-40 тысяч рублей на 12 дней

На поездку по четырем уральским городам придется потратить сумму как минимум в 40 тысяч рублей. Самая незначительная статья расходов тут — траты на дорогу. На бензин для проезда примерно 2 тысяч километров придется потратить 6750 рублей. Еще около 15000 рублей уйдет на 12 ночей в гостиницах в четырех городах.

Дальнейшие траты сильно зависят от того, что вы планируете делать. Если питаться в кафе, и не самых дешевых — то логичнее было бы заложить как минимум 1,5 тысячи в день на двоих — или 18 тысяч на 12 дней. Дополнительные походы в музеи или поездки по природным местам увеличат расходы, но можно обойтись и без этого. Так или иначе, на сумму в 40 тысяч рублей на двоих приходится рассчитывать. Хотя, конечно, можно питаться и в столовых, или вообще готовить самим — тогда, в принципе, общая стоимость поездки может снизиться как минимум до 30 тысяч рублей.