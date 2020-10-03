«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 16-я: Тюмень

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в шестнадцатом выпуске нашего проекта, пройдем по Казанской улице в Тюмени.



Казанская в Тюмени делится на две части: здесь есть и высотные дома, и уютный частный сектор с элементами классической сибирской деревянной архитектуры. Начинается улица с многоэтажки за нарядным кованым забором.

А вот знакомый до боли процесс: ликвидация дерева за окнами дома. «Зеленых» и градозащитников в округе не видно.

Ну как же здесь без «Магнита»!

А вот перекресток с улицей Луначарского. Посмотрите, какие красивые старинные особнячки по обеим сторонам дороги. К примеру, желтое здание по улице Луначарского, 10 — усадьба купца Колокольникова. Ее построили в конце XIX — начале XX века, и на территории усадьбы даже сохранились надворные постройки с тех времен. Сейчас это административное здание.

Дальше следует конструкция из стекла и бетона — карты говорят нам, что здесь находится легкоатлетический манеж. Кстати, в этой части Казанской адреса зданий формально не относятся к ней, а стоят как бы на перпендикулярных Луначарского и Ямской, лишь торцами и дворами выходя на интересующую нас улицу.

Вот это «Зодчий» — спортивно-оздоровительный комплекс. Не будем интересоваться, почему у него такое нехарактерное для спорта и оздоровления название — возможно, некогда это был какой-нибудь ведомственный спортзал. Следующий перекресток — с улицей Ямской — переносит нас в XXI век, тут все выглядит вполне современно. Напротив «Зодчего» — ресторан Athmosphere.

А зато напротив — старый деревянный дом, который выглядит заброшенным: окна чем-то заложены, фасад не крашен лет сто. Но, судя по горшку с цветком в окне первого этажа и по антенне на крыше, здесь все еще живут люди.

А вот тут, на Казанской, 19, работает не что-нибудь, а местный филиал УФСИН.

А напротив — детский садик. Впечатляют две вещи: выставка машин рядом с садиком (хотя она, возможно, служит в интересах соседнего учреждения) и довольно уродливая синяя сетка вместо ограды.

Дальше — классика. Надеемся, это прокладка или ремонт труб (фотографии сделаны летом 2020).

А дальше — наше любимое: русский частный сектор во всем его многообразии. Асфальт выглядит довольно уныло, но пока еще ровно.

Просто праздник какой-то. Посмотрите, какая красота!

А напротив, видимо, будет современный особняк.

Очень, очень зелено. И очень уютно.

Вывеска с претензией на креатив и бизнес без отрыва от домашнего адреса.

Хочется бросить все и уехать в Сибирь, стать тюменским нефтяником и построить себе домик на улице Казанской. Примерно вот такой.

Но не все в Тюмени нефтяники, как бы отвечают нам панорамы Яндекс-карт.

С особенным тщанием здесь отнеслись к дорожной разметке и установке знаков. «Перебдеть лучше, чем недобдеть», — подумали здесь.

Атмосферный домик. Смотрите, какие ставни: наши, татарстанские, имеют совсем другую форму и вид.

Популярная версия забора среди зажиточных тюменцев: из кирпича, чего мелочиться-то.

И еще два особняка. Здесь могло было бы стать скучно, если б не крыша во дворе одного из них. Там что, пытались построить мини-пагоду?

Хотелось бы рассмотреть и этот домик, но мешают очень развесистые деревья.

Свежая идея выбора цвета фасада.

Вот и все. Тут, на фоне этого колоритного дома, наша прогулка и заканчивается: здесь Казанская переходит в улицу Нагорную.