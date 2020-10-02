Обзор обновленного мобильного приложения Ак Барс Банка для бизнеса: вход в приложение по голосу и платежи по фото

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

Ни один банк не обходится сейчас без мобильного приложения. Mobile only — тренд не только у физических лиц, он установился и в сегменте малого бизнеса. Обновленное мобильное приложение Ак Барс Банк (16+) получило весь необходимый функционал, чтобы клиенты, от ИП до руководителей компаний, могли максимально быстро и комфортно решать свои ежедневные бизнес-задачи, используя только смартфон.

Дайджест самых главных изменений:

Понятный и интуитивный дизайн, благодаря чему работать в приложении просто;

Скорость работы мобильного приложения теперь минимум в 2 раза выше, чем у предшественника;

Упростилась навигация и реорганизован раздел платежей с учетом новых возможностей;

Процесс входа стал более современным — распознавание по лицу, отпечатку пальца. Если в вашем смартфоне есть новые идентификаторы, например распознавание по голосу, приложение сможет использовать и его.

Забыли пароль? Восстановите его быстро по коду из СМС;

В приложение встроен инструмент PayControl. Он позволяет подписывать транзакции прямо в смартфоне, без СМС;

Пока приложение доступно только для владельцев телефонов на системе «Андроид». В ближайшее время мы порадуем и приверженцев Apple.

Интерфейс

Панель навигации в нижней части экрана позволяет быстро перейти к созданию платежки, меню и услугам. Пользователи приложения могут выбрать один из трех языков: русский, татарский или английский.

На главном экране вы видите совокупный остаток по счетам в одной валюте. Кликните на конкретный счет, чтобы посмотреть всю информацию по нему: фактический и доступный остаток, реквизиты, аналитику, привязанные к нему карты.

Избежать ошибок в выборе партнера поможет встроенный сервис проверки контрагента. Сервис покажет отзывы о контрагенте, его финансовое состояние и совокупный результат официальных проверок.

Платежное поручение

Заполнить реквизиты помогут справочники и подсказки: при выборе контрагента или ставки НДС система предложит подходящие варианты. А еще платежку можно импортировать или создать на основании фото или скана счета.

Формируйте шаблоны и уведомляйте контрагента о платеже — для этого достаточно поставить чек-бокс в соответствующем поле.

Приложение покажет статус платежа: «на подпись», «в обработке», «отклоненные». Сам список операций представлен в виде «бесконечного скролла», можно прокрутить список по счетам хоть до первой операции.

Выписка по счету

Теперь ее можно не только сформировать, скачать или отправить через любой доступный канал, но и настроить благодаря фильтру.



Без визита в офис

Связаться с банком можно в один клик: нажав на кнопку «Обратный звонок» или «Письмо в банк».

Говорят, рейтинги никого не интересуют. Людям важнее не место в списке, а персональный комфорт. И хотя сервисы дистанционного обслуживания Ак Барс Банка входят в тройку лидеров по версии аналитического агентства Markswebb Rank&Report, мы делаем упор не на это, а на вашу оценку. Скачайте приложение Ак Барс Мобильный и оцените сами.

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