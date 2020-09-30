Не махнуть ли в Сочи: поездка на российский юг в октябре по 19 тысяч с человека

10 дней на главном курорте России в постбархатный сезон

Сочи в этом году бьет рекорды популярности. Причиной тому — в основном закрытая заграница. Забитость пляжей и города в летний сезон сейчас подходит к концу — погода становится «не для купания». Но если вам интересно не только море, но и прогулки по горам, а отпуск в 2020 году отгулять не успели — вашему вниманию обзор поездки во второй половине октября.

Погода — не для моря, но для прогулок

Лето прошло, как и сезон отпусков. Однако погода пока еще радует теплыми днями. А вот дальше будет холоднее и неприятнее. Если вы думаете, не съездить ли куда-нибудь, пока повсеместно не настала зима, можно приглядеться к «классическому» российскому югу — Сочи. Тем более курс рубля и обстановка с коронавирусом все меньше способствуют поездкам в немногочисленные открытые зарубежные страны.

В самом начале октября погода в Сочи уже не слишком располагает для купания, но все еще комфортная: в первую неделю второго осеннего месяца температура — от 20 до 23 градусов. Правда, почти каждый день возможны дожди — но не затяжные, а кратковременные. Конечно, подобная температура пока еще держится и в Казани (17—18 градусов), но ключевое отличие тут в том, что в Казани очень холодно по ночам. Стоит солнцу сесть (что происходит очень рано, спасибо часовому поясу), как температура устремляется к 7 градусам тепла. В Сочи же по ночам, согласно данным прогнозов погоды, температура комфортная — 18—20 градусов.

Существенное похолодание ожидается с 20-х чисел. Тогда дневная температура установится в пределах 13—18 градусов, ночная опустится до 10 градусов. Правда, это по-прежнему теплее, чем по ночам в Казани сейчас. Кроме того, нужно понимать, что в тех же числах октября в Казани вообще обещают самую неприятную и промозглую погоду: снега еще не будет, зато будут дожди и 3—5 градусов тепла. В общем, самое время задуматься о том, чтобы уехать в более теплые места и если не покупаться, то подышать морским воздухом, насладиться природой, да и сменить обстановку.

Почти безальтернативная «Победа»

Фото: tourdom.ru

Казалось бы, такое направление, как Сочи, должно быть легко доступно из любой точки страны в любое время — альтернатив-то ему не так много. Но на деле выбирать вне сезона и без чартерных рейсов особо не из чего. Правда, немногочисленные варианты все равно довольно доступные. По крайней мере, если речь идет о третье декаде октября.



К примеру, улететь из Казани в понедельник, 19 октября, можно за 3 тысячи рублей с человека. Обратные билеты на среду, 28 октября, будут стоить те же 3 тысячи рублей, на соседние даты — побольше: 3,5—4 тысячи рублей. В общем, добраться до Сочи можно примерно за 12 тысяч на двоих за билеты «туда-обратно». Речь идет о рейсах «Победы».

Кроме нее, в октябре из Казани в Сочи других вариантов добраться не так много, если речь идет о рейсах, летающих каждый день, при этом не чартерных. Не каждый день летает, к примеру, Nordwind — причем временами цены тут ниже, чем у «Победы». Рейсы авиакомпании в Сочи осуществляются по три-четыре раза в неделю, обычно цена не отличается от стоимости билетов «Победы». Но, к примеру, 25 октября можно улететь в два раза дешевле, пусть и в неудобное время.

Единственный «регулярный» вариант поезда, Барнаул — Адлер, будет стоить совсем немного дешевле самолета «Победы» — около 2 200 рублей за верхнее плацкартное место. Даже нижний плацкарт будет уже дороже «Победы» — 3 600 рублей. Купе, соответственно, вообще по 4 700 и 7 200 рублей. В общем, сэкономить тут получится едва ли, при этом нужно помнить, что поезд до Сочи идет почти двое суток. Есть еще и другой поезд, который ходит раз в несколько дней, но он едет еще на несколько часов больше, при этом не особо дешевле.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Сочи Победа 19.10, 12:25-15:05 5 998 Сочи — Казань Победа 28.10, 13:25-15:55 5 998 Казань — Сочи РЖД 18.10, 05:26 — 20.10, 04:52 5 818 2 220 и 3 598, верхний и нижний плацкарт Сочи — Казань РЖД 26.10, 16:08 — 28.10, 15:07 5 818 2 220 и 3 598, верхний и нижний плацкарт

Проживание — от 1 100 за ночь

Проживание в Сочи в октябре стоит значительно дешевле, чем в сезон. Можно найти довольно много неплохих вариантов в центре города и неподалеку от моря по цене меньше трех тысяч в сутки. Есть варианты и совсем дешевые (при этом недорогие) — чуть больше тысячи за ночь. Сказывается, конечно, месяц.

За 30,1 тысячи рублей за девять ночей (в среднем — около 3,3 тысячи за ночь) можно снять номер «Делюкс» в Kailas Park Hotel, у которого заявляется наличие собственного пляжа (по отзывам, правда, не удалось установить, действительно ли пляж собственный, но до моря в любом случае недалеко). Тот же номер с завтраком будет стоить подороже — 37,7 тысячи рублей. Номер тут выглядит более чем прилично, расположена гостиница недалеко от морской набережной. Чуть дешевле — за 28,1 тысячи — тут предлагается стандартный двухместный номер (с завтраками — 35,7 тысячи).

Из вариантов подешевле можно выделить отель «Золотой дом», расположенный в километре от моря. По отзывам, идти не очень близко, некоторые гости пользовались такси примерно за 100—150 рублей. Номер тут обойдется в 21,1 тысячи рублей — 2,4 тысячи за ночь (возможно, вам попадется номер с балконом), он же с завтраком будет стоить 28,2 тысячи.

Неподалеку от первого из вариантов расположен и отель «Сочи-Магнолия». Номер без завтрака тут обойдется в 24,3 тысячи рублей в случае с возможностью бесплатной отмены и 19,8 тысячи, если оплатить номер сразу без возможности отмены. В номере также заявляется балкон, завтраки будут стоить по 350 рублей.

Из наиболее дешевых вариантов можно порекомендовать гостевой дом с греющим ухо татарстанца названием «Чак-чак». Он расположен примерно там же, где отель «Золотой дом» — то есть не очень близко от моря. Стоит он при этом всего 9,9 тысячи рублей за 9 ночей. В гостевом доме есть даже открытый бассейн — правда, вряд ли он будет работать в октябре, а вот на заявленную «солнечную террасу» рассчитывать можно (речь, похоже, идет о небольшой территории вокруг гостевого дома).

Еще один недорогой вариант — хостел «Сочи», находящийся около Kailas Park Hotel и «Сочи-Магнолии», — близко от моря и в самом центре. Стоимость двухместного номера тут составляет 12,6 тысячи рублей. Правда, нужно учитывать, что формат хостела предполагает общую ванную. Но есть и плюсы — общая кухня, а также расположение.

Гостиница, 19—28 октября Стоимость, руб. Стоимость за ночь, руб. Примечания Kailas Park Hotel Sochi 30 100 3 344 За 37 660 — с завтраком Отель «Золотой дом» 21 147 2 350 28 196 — с завтраком Гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия» 19 800 2 200 Без бесплатной отмены, завтраки по 350 Гостевой дом «Чак-Чак» 9 900 1 100 Завтраков нет, есть общая кухня Хостел «Сочи» 12 600 1 400 Завтраков нет, есть общая кухня

Водопады и прогулки до них

В целом, как уже говорилось, в Сочи ехать в октябре стоит, но при этом не нужно рассчитывать на купание. Погода комфортная для прогулок, если повезет — можно будет и позагорать. Но вот температура воды опускается примерно до 18 градусов. Залезть в такую воду можно, но вряд ли это будет очень комфортной водной процедурой.

Благо в этом южном городе есть чем заняться и без купания. Помимо прогулок по набережным, стоит обратить свое внимание в сторону гор, экскурсий и поездок к водопадам. Стоит, к примеру, сходить к Агурским водопадам — поход от начальной точки маршрута займет около 4 часов. Маршрут проходит по ущелью реки Агуры.

Ближе и выше — Ореховский водопад. До него — полчаса ходьбы от конечной остановки автобуса. Высота водопада составляет 28 метров. От водопада можно пройти дальше — например, до места слияния рек Сочи и Агва, там тоже очень живописно.

Также можно предложить 1,5-километровый маршрут до Змейковских водопадов. Во всех случаях октябрь — время более чем подходящее. Снега еще нет, температура — комфортная. Правда, воды в самих водопадах заметно меньше, чем зимой, но желтые листья добавляют красоты этим местам.

Красная Поляна: подъемники и горные тропы

Осенью хорошо забраться на кавказские вершины. С 19 октября некоторые подъемники в Красной Поляне начинают закрываться (еще больше закрытых подъемников — с 9 по 30 ноября, но часть работает и в это время). Речь идет, конечно, о курорте «Красная Поляна» (рядом расположены «Роза Хутор» и горно-туристический центр «Газпрома»). Максимальная высота, на которую вы сможете забраться в конце октября, — 1 370 метров (подъемник «Красная Поляна», затем — «Восточный лес», «Старт Чемпиона» и «Водопад Поликаря»). Самые высокие подъемники, ведущие до высоты в 2 375 метров, закрыты с 19 октября до 30 ноября — потом начнется горнолыжный сезон.

Тем не менее получить удовольствие можно и от имеющихся подъемников, тем более людей в это время явно меньше. Готовым к хайкингу можно забраться на вершины пешком. Со стоимостью подъемников можно ознакомиться на сайте курорта, в среднем «прогулочный» билет обойдется в сумму до 1,5 тысячи рублей с человека.

Тут же можно, например, покататься на воздушном шаре (от 1,5 тысячи с человека), арендовать квадроциклы и электровелосипеды, посетить веревочный парк. В общем, «Красная Поляна» явно стоит посещения и в октябре. В горном центре «Газпрома» можно сходить в хаски-парк и на оленью ферму, а также в аквапарк. В «Роза Хуторе» есть подвесной мост, родельбан (сани, скользящие по рельсам), «качели под облаками».

Кстати, если вы едете только для горных прогулок — в поселке Красная Поляна можно снять гостиницы чуть ли не дешевле, чем в «основном» Сочи: например, большой номер с панорамными окнами в отеле «У Лукоморья» предлагается по цене в 18 тысяч за 9 ночей. За 22,5 тысячи можно снять номер в гостинице «Олимпия» с включенным завтраком и ужином. Кроме того, у отеля есть бесплатный трансфер до моря и горнолыжных подъемников. Сам курорт «Красная Поляна» расположен примерно в пяти километрах отсюда, «Роза Хутор» и «Газпром» — чуть дальше. Поближе к подъемникам гостиницу тоже можно снять недорого — есть варианты от 12 тысяч за 9 ночей.

Итог: от 40 тысяч на двоих

Общая стоимость поездки в Сочи в октябре будет сильно зависеть от того, чем вы там собираетесь заниматься. Если выбрать недорогую гостиницу, а ходить по городу, горам и природе — то можно уложиться в довольно скромную сумму.

Гостиницы в Сочи на 9 ночей стоят от 10 тысяч рублей. За перелет «Победой» придется отдать еще около 12 тысяч. Если подгадывать недорогие билеты Nordwind — то можно снизить эту стоимость как минимум на три тысячи рублей, а то и шесть. В целом же на дорогу плюс проживание придется потратить от 20—22 тысяч рублей. Остальные расходы целиком и полностью зависят от вас, но вряд ли получится уложиться меньше чем в полторы тысячи в день на двоих. Так что к этой сумме добавляем еще 15 тысяч рублей. Итоговая стоимость поездки составит, таким образом, от 35—37 тысяч рублей, что неплохо для смены обстановки в осеннюю ненастную погоду.