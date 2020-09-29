Арбитр Казарцев снова будет в центре внимания?

ФК «Нефтехимик» упустил победу за 15 секунд до финального свистка

Две победы, две ничьи и одно поражение стали итогом пятиматчевой домашней серии «Нефтехимика» в чемпионате ФНЛ. Увы, в последней встрече с «Крыльями Советов» нижнекамцы лишились двух очков на последних секундах. Причем скандальный арбитр игры, изначально добавивший пять минут компенсированного времени, увеличил его до шести. Подробности — в материале «Реального времени».

Нижнекамцам повезло забить, но не удалось отбиться



Сентябрьская домашняя серия «Нефтехимика» завершалась воскресной встречей в Нижнекамске с самарскими «Крыльями Советов». «Крылья» приехали после разгромной домашней победы над брянским «Динамо» — 7:0. О причинах разгрома мы поговорим позже, но сейчас отметим, что в той игре самарцы получали столько свободы в штрафной площади «Динамо», сколько зачастую не дают даже в центральном круге. Седьмой гол вообще забивался так, что его автором мог стать любой, кто во время атаки оторвался бы от дивана с телевизором и успел добежать до «Самара Арены».

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом «Нефтехимика», причем для того, чтобы забить гол, нижнекамцам даже не пришлось бить по воротам. Недавно болельщики «Рубина» сетовали, что их любимый клуб проиграл «Спартаку» со счетом 0:2, хотя москвичи нанесли в створ ворот «рубиновых» только один удар. Так вот, «нефтехимики» во время взятия ворот также не били, зато Павел Шадрин не успел отвернуть голову, и в нее (в область подбородка) и пришелся мяч, который пытался выбить защитник «Крыльев».

«Крылышки», в целом, выглядели предпочтительнее, в том числе и потому, что им необходимо было отыгрываться с начала тайма. Был даже эпизод, когда они требовали назначить пенальти, но Василий Казарцев не поддался на уговоры. Впрочем, в начале второго тайма он, не моргнув глазом, отменил гол Мераби Уридии, поскольку боковой судья углядел сантиметровый офсайд.

«Крылышки», в целом, выглядели предпочтительнее, в том числе и потому, что им необходимо было отыгрываться с начала тайма

Казарцев — это тот самый арбитр, которого полоскали практически все болельщики после стартовой игры в Премьер-лиге между «Спартаком» и «Сочи». В результате его спустили вниз, на уровень ФНЛ, дав возможность познакомиться с ним поближе футбольной глубинке. У арбитра очень любопытная статистика: 73 карточки за девять матчей, в среднем по восемь за матч. В Нижнекамске он установил личный рекорд, показав 13 штук и пополнив, тем самым, казну РФС на 100 тысяч рублей (по 50 тысяч с каждой команды, игроки которых получают за игру шесть и более желтых). В предыдущих играх Казарцев прибивал таким же образом «Балтику» — 7 желтых карточек и «Шинник» — 8. Это уже рекорд одной конкретной команды; «Нефтехимик», таким образом, разделил почетное второе место — у него 7. К слову, Петрову карточку точно можно было не давать — он наносил удар после свистка, когда уже не мог остановить ногу. Впрочем, оценивать действия судьи, в том числе и эпизод с незасчитанным голом, будет инспектор Яков Брегман, ему и карты в руки.

Но откуда же Казарцев «нарыл» ту самую злосчастную минуту после пяти добавленных ранее? Увы, эту возможность ему предоставили сами хозяева. Вагиз Галиулин упал от судорог и лежал на чужой половине поля, после чего долго ковылял на замену, попутно снимая с себя капитанскую повязку. Не случись этого, судья не имел бы никакого права на очередное увеличение игрового времени — «маленькая футбольная хитрость», как называл это Владимир Маслаченко, пошла во вред самим нижнекамцам. А уж замена Галиулина на Михаила Яковлева была просто за гранью. Последний, сверкая бутсами, всю отведенную ему минуту носился между соперниками в поисках мяча, так и не задев его ни разу и все время оказываясь там, где нужно, но на мгновение позже необходимого. В результате нижнекамцы, справлявшиеся с навалом «КС» на протяжении 88 минут (сразу после забитого Шадриным гола), последние 60 секунд как завороженные наблюдали за перепасовкой самарцев и бесполезной рысцой Яковлева, хотя стоило отправить мяч в аут, и гости бы уже не отыгрались.

Хотя, руководствуясь высшей справедливостью, ничья была закономерным результатом. Кто играет на отбой — попадает на убой…

Одно светлое воспоминание — разгром «Текстильщика»

Четыре подряд домашних матча с омским «Иртышом», «Спартаком-2», «Аланией» из Владикавказа и «Текстильщиком» из Иваново навеяли сомнения, что к игре с «Крыльями» нижнекамская команда успела сильно устать. Инициативой в этих матчах, по большей части, владели соперники, ничуть не смущаясь того, что они выступают в гостях, куда принято приезжать за ничьей. В игре с «Иртышом», стоит признать, нижнекамцам повезло, что омичи не реализовали куда более явные моменты, а Артем Котик забил решающий гол, когда игра катилась к закономерной ничьей.

В свою очередь, со «Спартаком-2» можно было и миром разойтись. Но тут можно говорить и о невезении, и о том, что в один игровой момент практически вся защита нижнекамской команды сглупила. Никто не сместился на левый фланг обороны, чтобы накрыть футболиста, сделавшего навес, никто не помешал игроку красно-белых пробить, а Леониду Миронову беспрепятственно добить отскочивший от перекладины мяч. То есть на протяжении всего игрового эпизода мяч кочевал от одного игрока «Спартака-2» к другому, а нижнекамцы даже не попытались этому воспрепятствовать.

И на этом фоне разгром «Текстильщика» выглядел приятным сюрпризом

В третьей подряд домашней игре с «Аланией» хозяева сами поставили себя в тяжелейшее положение, когда на 43-й минуте Давид Хубаев двумя желтыми карточками оформил себе возможность досрочно покинуть поле. Дальше можно говорить как раз-таки о самоотверженной игре обороны «Нефтехимика» во главе с голкипером Андреем Голубевым, но настораживало даже не то, что гости логично пытались реализовать лишнего, а то, что хозяева уступали им в большинстве единоборств. Спартак Гогниев, наставник владикавказцев, справедливо мог сетовать на то, что его команда не выиграла, хотя на победу наиграла куда больше, чем дублеры московского «Спартака».

И на этом фоне разгром «Текстильщика» выглядел приятным сюрпризом. Ведь команда у дуайена тренерского цеха Сергея Павлова вполне боевая, с такими опытными мастерами, как Максим Батов, Владислав Сысуев и не сыгравший из-за дисквалификации Хызыр Аппаев. Но тут следует отметить, что «Нефтехимику» повезло с очень неочевидным голом в первом тайме, а во второй 45-минутке Данил Кленкин реализовал грубейшую ошибку гостей, произошедшую при выводе мяча из аута. После этого футболисты из города невест пребывали в состоянии боксера, пережившего нокдаун, и Нижнекамск планомерно добил соперника.

Что день грядущий нам готовит?

Еще не завершился первый осенний месяц, а заявки команд ФНЛ просто расцвели от громких имен. Тренер Александр Кержаков, футболисты Виталий Денисов и Денис Давыдов в Томске, тренер Евгений Харлачев и футболист Давид Аршакян в Омске. Аутсайдеры развили невероятную активность на трансферном рынке — неужели они уверены, что в этом году, впервые за три сезона, команды будут покидать ФНЛ по спортивному принципу, а не от безденежья или расформирования (с 2018 года ФНЛ самостоятельно покинула только «Тюмень», остальных выносили вперед ногами).

Кержаков, только придя в «Томь», уже получил три очка за неявку на игру ярославского «Шинника». Да, количество инфицированных команд растет, ранее были Брянск и Красноярск, с которым расстался Александр Тарханов, решивший переждать выработку вакцины от ковида в Болгарии, тренируя местную «Славию». Вскоре команду может покинуть и 20-летний защитник Владислав Молчан, на которого нацелился французский «Кан».

Кержаков, только придя в «Томск», уже получил три очка за неявку на игру ярославского «Шинника». Фото vk.com/fctomtomsk

Тем временем, бодро стартовавший «Енисей» скатывается в зону вылета. Тенденция усиливать тренерские штабы аутсайдеров звездными футболистами прошлого, да и нал, полученный от продажи Молчана, вызывают подозрение, что и красноярцы пригласят на работу не абы кого.

Став на скользкую тропу предположений и прогнозов, рискнем сделать следующий шаг.

Прямо сейчас о невозможности сыграть в следующем матче объявил «Шинник», которому через три тура предстоит принимать «Нефтехимик». Любопытно, как сказывался вирус на дальнейших выступлениях команд, переживших его. В ФНЛ он проник перед седьмым туром, поразив футболистов «Динамо-Брянск» и отменив их матчи со «Спартаком-2», «Нефтехимиком» и «Аланией». Выйдя из карантина, брянцы выиграли матч у «Текстильщика» — 1:0, но уже тогда у них было только пять игроков из состава, игравшего еще до «короны». И если до этого матча брянцы не стесняли себя в заявке на домашние матчи (10-11 человек, на гостевых по семеро в запасе), то с «Текстильщиком» было только семь запасных. И дело не только в этом, но и в том, что основа была растерзана самарскими «Крылышками» в том самом матче — 0:7.

«Енисей» получил три баранки в матчах с «Шинником», «Торпедо» и «Акроном» и воскресным днем вышел на домашний матч с «Краснодаром-2» сразу после карантина, уступив — 0:1. Брянск также не может пока собраться — снова проиграл.

Таким образом, «Шинник», получив «технарь» с «Томью», рискует не сыграть дома с «Иртышом», в гостях в Брянске, и выйти на матч с «Нефтехимиком» в состоянии, далеком от оптимального.

По дисциплинарным штрафам неожиданно лидирует дебютант «Акрон» из Тольятти. Фото fcakron.ru

Как коронавирус помогает пополнять бюджет одних, опустошая кошельки других

Между тем, КДК, получивший с нынешнего сезона такой мощный козырь, как требования санитарного регламента, стремительно приближается к тому, что стать еще одной строкой в государственном бюджете. 11 прошедших туров принесли штрафов на сумму 3 миллиона 142 тысячи рублей, и нарушения санитарных норм пополнили кассу на большую часть этой суммы — 1,71 млн. По дисциплинарным штрафам неожиданно лидирует дебютант «Акрон» из Тольятти, далее «Алания», а на третьем месте, которое явно нельзя назвать почетным, другие «бандерлоги» — фанаты «Торпедо». С соблюдением санитарных норм хуже всего справляются в Брянске. И это удивительно, поскольку в городе состоялось всего четыре матча, а два были отменены из-за коронавируса в команде. «Нефтехимик», после прокола с «Чайкой» в стартовом туре, вел себя очень осторожно, пока в город не хлынула неконтролируемая толпа красно-белых со всего Поволжья, сдержать которую можно только при помощи заградотрядов (итог — 100 тыс. рублей штрафа после игры со «Спартаком-2»). Ну, и сейчас Казарцев приехал, у которого желтые карточки в кармане исторически не залеживаются.

Самым скромным во всех отношениях показал себя омский «Иртыш», заплативший штрафов на пять тысяч рублей. Правда, он принимал своих соперников на стадионе «Авангард» в Домодедово, и лет 100 спустя какой-нибудь историк спорта запарится объяснять, как две ведущие омские команды («Иртыш» и хоккейный «Авангард») коротали время в тысячах километров от родного города. Но зато на матчах «Иртыша» нет ни людей, ни нарушений, а штрафовать окрестных ворон КДК еще не сподобился. «Велес», также выбравший «Авангард» в качестве основного поля, уже влетел на 200 тысяч. На 28 октября намечена игра «Иртыш — «Велес», которая могла бы стать уникальной из-за того, что в Домодедово сошлись бы сразу два хозяина поля. Но уже в этом туре «Иртыш» вернулся в Омск, и в местном футбольном манеже обыграл «Факел» из Воронежа — 1:0. Правда, не исключено, что, играя при болельщиках, «Иртыш» вскоре покинет последнее место по количеству штрафов.

