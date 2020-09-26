«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 15-я: Ломжа (Польша)

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня — пятнадцатая точка нашего путешествия. Попробуем перенестись в Польшу: город Ломжа — побратим Казани. Как мы знаем, в Казани есть улица Ломжинская. Но и в Ломже есть улица Казанская (или, точнее, Kazańska). Не обещаем, что поймем все, но прогуляться нам никто не мешает.



Ломжа — небольшой городок на северо-востоке Польши. Как и подавляющее большинство остальных польских городков, он имеет весьма богатую историю: основан аж в IX веке. После последовательного перехода от одних польских хозяев к другим, а потом — к прусакам, после наполеоновских войн Ломжа (вместе с изрядным куском нынешней Польши) на целых сто лет вошла в состав России и с 1816 года была центром Августовского воеводства. Потом она стала центром целой собственной губернии, но в 1915, во время Великого отступления в ходе Первой мировой войны, русская армия ее оставила. Польская Ломжа стала городом-побратимом Казани в 1989 году.

Итак, начнем нашу увлекательную прогулку. Здесь мы не увидим традиционной русской тоски, которая преследовала нас на Казанских улицах большинства городов нашей большой Родины. Это вполне себе городская улочка. Вот как она начинается (и мы сразу же видим знакомое слово на витрине!).

Сердце сжимается при виде столь огромного неиспользованного пространства слева. Но если верить картам, за этой территорией находятся большие угодья местного госпиталя. Особенно радует пешеходная дорожка: тротуар не без изящества выложен плиткой с узорами.

Похоже, аптеки здесь — штука популярная. Болеют, бедненькие...

Не нужно пугаться: Sklep Zoologizhny (вывеска с левого края картинки) — это вовсе не кладбище домашних животных, а всего лишь зоомагазин. В польском языке еще много таких «обманок» для русского уха.

Красивые домики, не сказать, чтобы сильно отличались от нашей городской застройки, но вокруг все выглядит не в пример аккуратнее. Одни газоны чего стоят!

Заглянем во двор. Цивилизация! Но и в наших новостройках дворы не хуже.

Для удобства навигации адреса тут частенько наносятся прямо на торцы домов: и действительно, так их прекрасно видно человеку с любым дефектом зрения.

Нет, ну удобно же!

Отдельный интерес вызывают балконы: отчего-то поляки не превращают их в глухие лоджии. Видимо, что-то против этого имеет муниципалитет, и в рамках одного дома балконы выглядят абсолютно единообразно.

Продолжаем наблюдения. Абсолютно идиллический городской пейзаж. Нигде ни соринки. Никто не гуляет с собачками. Нет ни одной коляски. И вообще ни одного человека. Становится жутковато.

Вездесущая служба доставки DHL. Впереди какой-то странный пустырь.

Судя по земляным работам, вывешенной растяжке и мрачной туче над этим участком, здесь собираются развернуть стройку. А улица Казанская делает резкий поворот.

Вот так выглядит польская автобусная остановка в небольшом городке. Никаких тебе электронных табло, никаких толп, ожидающих транспорт.

И продолжение в том же духе: такие же красивые снаружи домики, такая же чистота, такая же ухоженность. Даже скучно.

И наша прогулка внезапно обрывается: здесь улица Казанская кончается и переходит в улицу... Сибиряков. Но это уже совсем другая история.