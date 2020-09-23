«Для предприятия, чей 10-секундный ролик один раз показали на Первом канале, — это ни-че-го!»

Эксперты нашли несерьезный подтекст в приуроченной к пандемии COVID-19 «социальной» акции команды «Вечернего Урганта»

Бесплатную рекламу на Первом канале великодушно предложила команда «Вечернего Урганта» в качестве помощи мелким предпринимателям в непростой период пандемии коронавируса. Кому и чем реально может помочь эта громкая PR-акция, разбиралось «Реальное время».

«Вечерний Ургант» дважды повторяет



Предложение, адресованное «владельцам малого, или очень малого, или очень-очень малого бизнеса», ООО «Вечерний Ургант» разместило на своей страничке в соцсети в минувшее воскресенье. «Cнимите ДЕСЯТИСЕКУНДНЫЙ рекламный ролик про свою компанию и отправьте на REKLAMAVU@gmail.com, — говорится в сообщении. — Самую смелую и оригинальную рекламу мы покажем на Первом канале. ВАЖНО: ролик должен быть строго не больше 10 секунд!».

Вроде бы все по-взрослому: и социальный посыл налицо, и благотворительность по отношению к самому незащищенному и наиболее пострадавшему от противоковидных мер сектору предпринимательства. Но… Покопавшись в интернете, «Реальное время» обнаружило, что это щедрое предложение «Вечерний Ургант» озвучивает уже не впервые. Этот самый текст, слово в слово, уже появлялся на страничке компании в конце августа, только в сопровождении пометки: «Ждем ваших писем до 1 сентября».

Фото: youtube.com

Не до рекламы — быть бы живу

Сейчас на дворе 22 сентября, и логично было бы ожидать не писем, а выхода в эфир рекламных роликов или хотя бы одного, «самого смелого и оригинального». Возможно, обычно сверхудачливый Иван Ургант в этот раз не нашел отклика у мелких предпринимателей, и желающих тратить в ущерб дышащему на ладан бизнесу время и силы на съемки 10-секундного ролика, который еще то ли покажут, то ли нет, не нашлось.

На вопросы, стоит ли участвовать в этом конкурсе татарстанскому малому бизнесу, что такая PR-акция может дать местным мелким предпринимателям и как пандемия COVID-19 изменила ситуацию на рынке рекламы, ответили эксперты «Реального времени».

Андрей Финохин сооснователь SMM-бюро «ДругМедиа» «Вечерний Ургант» предложил снять 10-секундный ролик — почему этим стоит заняться? Да хотя бы потому, что любому малому предпринимателю полезно уложить мысли о своем бизнесе в 10 секунд. Если предприниматель задумается, как уместить свое рекламное предложение в 10 секунд, ему это будет полезно, даже если он не попадет впоследствии к Урганту. И если он снимет такой ролик, то сможет его использовать в будущем. Микропредприятию полезно иметь визуальный контент о своем бизнесе, чтобы потом рекламироваться. Например, в соцсетях. А еще, мне кажется, предпринимателям Татарстана было бы полезно объединиться и сделать такую видеонарезку — по типу «Выбирай татарстанское», а минэкономики или минпромторгу стоило бы им помочь в этом. Что же касается пользы… Я думаю, каждый предприниматель должен ставить перед собой вызовы и ввязываться в какую-то драку в хорошем смысле этого слова. Иначе какой же он предприниматель? А рекламный рынок сейчас оживился и набирает обороты — предпринимателям нужно зарабатывать деньги после спада пандемии. Для них вкладываться в рекламу в условиях спада — это нормально, это правильно. Это как ехать на велосипеде в горку — надо крутить педали, несмотря на то, что это тяжело.

Андрей Абиняков директор рекламного агентства «ГрАни» Региональным рекламным агентствам и местным предприятиям нет никакого смысла стремиться на центральное телевидение. Агентства, засветившись на федеральном уровне, скорее всего, не получат притока новых клиентов. Да и реклама в нашей сфере не так важна, как реальные заслуги, победы на конкурсах. А без этого, как ни рекламируйся, ты — никто. И в пандемию это, кстати, очень сильно проявилось, у тех, чей рекламный бизнес твердо стоит на ногах, оттока клиентов не было, все стабильно. У меня, например, в пандемию было два крупных заказа, я разработал две неплохие торговые марки. Спрос на мои услуги в пандемию не изменился, а на удаленке я работаю уже лет семь. А что заказчику — мелкому предпринимателю, скажем, из Зеленодольска — делать на первом канале? Деньги тратить? Это вам не уникальный корабль, который единственный производитель в России выпускает! Это малый бизнес, фермеры например, им важно заявить о себе в своем регионе.

Наталья Хамидуллина директор рекламного агентства «Концепто» Все, что предлагает господин Ургант, работает только на него и на Первый канал. Он ведь что предлагает — бесплатно показать один раз 10-секундный рекламный ролик. Фактически это бесплатное распространение информации о социальной функции «Вечернего Урганта», чтобы зритель сказал: «Ой, Ваня-то какой молодец!». А для предприятия, о котором снят ролик, один раз 10 секунд на Первом канале — это ни-че-го! Что же касается последствий пандемии, то сейчас, после режима изоляции, рекламные агентства заканчивают свое существование. Мы уже не вернемся к тому, что было. Сейчас мы пытаемся уйти от понятий «штат, зарплата» — будем набирать людей под проекты, фактически уходим на аутсорсинг. Сотрудники уходят в домашние дизайнеры, то, что агентство делало за 100 тысяч, например разработку фирменного стиля, сейчас дизайнер предлагает сделать за 15 тысяч. В результате уровень работ падает ниже плинтуса, рекламные ролики снимаются в квартирах, мы возвращаемся в 90-е. Во многом из-за того, что государство решило, что рекламный бизнес от пандемии не пострадал и помогать ему не надо.

Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк» На рекламном рынке происходит следующее, по моему мнению. У предприятий есть естественная, но неправильная тенденция к сокращению расходов в первую очередь на рекламу. Эта тенденция неправильная, нелогичная: если у тебя продажи падают, ты должен в несколько раз активнее продвигать себя. Но в каждый кризис все первым делом начинают сокращать расходы. Мы в своем бизнесе ощутили потери в первые два месяца изоляции, потом восстановились и чувствуем себя сейчас нормально. А с размещением ролика на Первом канале — если я маленький, то очевидно: нет ни малейшего смысла там меня рекламировать, даже в самое пиковое время. И с точки зрения рекламного времени — 10 секунд — смысла нет. И с точки зрения усилий, которые я должен затратить, чтобы этот ролик снять. Я думаю, что это больше акция самой программы. Тут скорее надо говорить, что они себя продвигают, чем о какой-то реальной помощи малому бизнесу. Я думаю, что за десять секунд донести какую-то идею нереально. Я, во всяком случае, не знаю такого способа. И я бы не стал тратить на это время, тем более что вероятность, что ролик покажут, очень низка, и не факт, что тут нужна федеральная аудитория, а при этом есть много других способов донести информацию до целевой аудитории.