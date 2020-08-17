Связанная с ТФБ компания продала долги на 46 млн рублей за 60 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий компании «Аида и Д», связанной с главой прогоревшего «Татфондбанка» Робертом Мусиным, отчитался о продаже дебиторской задолженности на 46,5 млн рублей. В конкурсную массу поступили 60 тысяч рублей.

Согласно сообщению, за 20 тысяч рублей проданы права требования к CRYSTAL PRODUCTION LTD в объеме 34,5 млн рублей.

За те же деньги реализована задолженность «ИнтехБанка» в размере почти 9 млн рублей. Та же цена и долга «Татфондбанка» в 3,1 млн рублей.

Покупателем выступило ООО «Редут». Согласно открытым источникам, компания создана в марте 2017 года. Ее уставной капитал составляет 10,5 млн рублей. Совладельцами «Редута» указаны Айрат Садыков и Ренат Валетов. Гендиректором указан Ринат Гаттаров.

Напомним, что в деле банкротства ТФБ фигурировали несколько компаний, в названии которых использовалось слово «редут», например «Редут Центр» и «Служба взыскания «Редут».