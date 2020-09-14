От аренды в «Кротоне» до скудетто: как может пойти карьера Миранчука в «Аталанте»

Алексей Миранчук уже давно перерос уровень РПЛ. Однако вариант с европейским клубом он выбрал максимально специфический. «Реальное время» оценивает, потянет ли россиянин прессинг-машину «Аталанты».

2020-й — год «ковида» и отъезда наших в Европу



Еще в конце прошлого года любой трансферный слух о переходе российской звезды в европейский клуб вызвал самую настоящую насмешку. Казалось, переходом Александра Головина в «Монако» все так и закончится, а наши пресытившиеся миллионеры будут и дальше играть за отечественные топ-клубы.

Однако 2020-й — год уникальный. В конце января Федор Смолов бросил все и уехал в испанскую «Сельту». Да, получилось далеко не все, но свои голы «Реалу» и «Барселоне» россиянин положил. Клуб из Виго изначально не хотел подписывать со Смоловым полноценный контракт, поэтому перед началом нынешнего сезона его отпустили обратно в «Локо». Все? Как бы не так!

Еще один смельчаком стал железнодорожник Алексей Миранчук, слухи об отъезде которого, правда, поначалу воспринимались с недоверием. Многие болельщики помнят истерию в российских СМИ, вызванную якобы переговорами игрока с «Ювентусом» — тогда отдельные фанаты иронично писали о грядущей замене состарившемуся Роналду.

Переход в «Юве» изначально выглядел маловероятно, зато «Милан» и «Аталанта» проявили к россиянину реальный интерес. В конце июля ряд СМИ сообщил о желании Миранчука играть за «россонери», однако «Аталанта» оказалась настойчивее. Переговоры с Алексеем велись на всех уровнях: от спортивного директора Джованни Сартори до президента клуба Антонио Перкасси. Окончательно сердце Миранчука растопила Лига чемпионов: да, бергамаски в четвертьфинале уступили ПСЖ (1:2), но футбол, показанный командой Джан Пьеро Гасперини до 70-й минуты, был высочайшего уровня.

— Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, где она продвинулась очень далеко. Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры. Счастлив поработать с мистером Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям, — заявил Миранчук.

Вот только осилит ли требования Гасперини россиянин? Небольшие опасения есть.

Каков худший сценарий для Миранчука в «Аталанте»?

«Аталанта» во всех матчах играет в ураганном темпе. Прессинг бергамасков настолько вихревой, что многие команды Серии А после игры с «черно-синими» напоминают жилой квартал, только что разнесенный торнадо. Когда Гасперини пришел в «Аталанту» в 2016 году, он первым делом стал избавляться от недостаточно крепких физически игроков. Не пожалел даже местную легенду Луку Чигарини, который был безжалостно отправлен в «Сампдорию».

Сейчас опорник Чигарини выступает за «Кротоне», и если Миранчук не потянет функциональную подготовку Гасперини, то эти игроки вполне могут соединиться в одной команде. Еще пару лет назад россиянин, бывало, поигрывал за «Локомотив» с некоторой ленцой, особенно заметно это было в постчемпионском сезоне. Тот Миранчук однозначно потерялся бы в «Аталанте» Гасперини.

Однако за последний год Алексей очень серьезно прибавил именно в работоспособности, научившись при необходимости правильно опускаться на свою половину поля. Кроме того, было заметно, насколько минувшим летом Миранчук поймал кураж. Шедевральный победный гол «Краснодару» окончательно дал понять и болельщикам, и самому Алексею, что в РПЛ игроку больше делать нечего.

Любопытно, что в новой команде россиянину предстоит конкурировать с украинцем Русланом Малиновским. При всем своем таланте и широком наборе полезных качеств Малиновский уступает Миранчуку в своевременном принятии решений и «командности». Украинец очень часто сваливается на дальние удары, чем не всегда доволен Гасперини. Миранчук же способен качественно открыться под передачу и развязать ноги Алехандро Гомесу перед штрафной площадью соперника.



Кроме того, в ряде матчей тренер открыто высказывал Малиновскому претензии за недостаточно интенсивную работу без мяча. Очевидно, для такой прессинг-машины, как «Аталанта», глубина состава — одна из составляющих успеха. Миранчук не всегда будет выходить в стартовом составе, иногда Гасперини будет «пугать» российских болельщиков и оставлять его на скамейке запасных. Однако россиянину действительно лучше периодически отдышаться, чем превратиться в изнывающего от боли в ногах Дювана Сапату образца второго тайма матча с ПСЖ.

Почему связка Миранчук — Иличич потенциально лучшая в Италии

Еще одним прямым конкурентом Миранчука (или его возможным партнером на поле) является Йосип Иличич. Словенец ушел в глубокую депрессию после измены жены, и вернется он из нее или нет, по-прежнему непонятно. Гасперини утверждает, что словенец по-прежнему в тяжелом моральном состоянии, что, конечно, сильно ослабляет «Аталанту». Без штрафных и угловых Йосипа (в них он, возможно, лучший в мире) бергамаскам будет сложнее зацепиться за борьбу за скудетто.

Начинать сезон «Аталанте» придется и без Миранчука: россиянин получил травму и выбыл до середины октября. Если к этому времени он поправится, а Иличич приведет голову в порядок, эта связка может стать убойнейшей в Серии А.

