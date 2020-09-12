«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 13-я: Ижевск

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в тринадцатую точку на нашей карте — и прогуляемся по Казанской улице в Ижевске.



Улица Казанская в Ижевске отличается от своих товарок в множестве других городов — она не относится целиком к частному сектору. Здесь есть даже объекты соцкультбыта! Но ландшафт, мягко говоря, не назовешь самым благоустроенным в мире. В общем, и это тоже не Бродвей. Итак, давайте прогуляемся.

Начало Казанской в Ижевске панорамы от нас тщательно скрывают. Ничего страшного, мы начнем с середины — с пересечения с Трамвайной. Что-то страшное случилось тут с асфальтом. Но застраивается улица (если посмотреть направо) довольно капитально. Так выглядит перспектива той части Казанской, на которую мы пока не можем попасть:

А вот в эту сторону (если зажмуримся и сделаем вид, что не видим зловещий розовый ужас справа) мы и пойдем.

Такой разношерстной архитектуры мы давно не видели.

Если верить «Яндекс.Картам», вот это белое облупленное справа — задворки ДК железнодорожников (на этом месте все Юдино хором встало и приосанилось):

Слева нас гостеприимно встречает гостиница «Нарцисс». 1 100 рублей за номер на двоих, в числе преимуществ на «Букинге» — отличное расположение. Все дело в том, что на соседней улице находится железнодорожный вокзал.

Кафе «Салат». Гости гостиницы «Нарцисс» хвалят — говорят, дешево и вкусно. Выглядит тоже недорого.

Дальше — пересечение с улицей Южной. Слева глухой бетонный забор, справа разноцветное здание с каким-то невероятным количеством кондиционерных блоков на квадратный метр площади.

Здание с кондиционерами кончается, начинается условно зеленая зона. Судя по всему, это не самая многолюдная улица в городе, а учитывая стоянку рядом и зловещие деревья, вечером в одиночку мы бы тут гулять не стали.

Нет, точно не стали бы.

А вот и первая высотка — в 2019 году она еще достраивалась. Выглядит вполне в казанском стиле.

А напротив стройки — обычный пятиэтажный дом. Но в целом пейзаж слегка адский — его портят трубы (кажется, это участок теплотрассы).

Трубы продолжаются, справа стоит кусок забора непонятного назначения, построенный из разных материалов.

Между тем со стройки ЖК «Казанский» нам сигнализируют: остались последние квартиры, бегите, дескать, покупать!

Вот и все. Здесь Казанская заканчивается — пересекается с улицей Парашютной.

Впечатления смешанные. Возможно, если бы нам показали начало улицы, мы бы смогли составить более полное впечатление. Что ж, по крайней мере, в наших прогулках случилось хоть какое-то разнообразие: по такой странной Казанской мы с вами еще не прогуливались.