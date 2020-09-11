Владельца казанской фабрики судят за 42 японских станка и беглого партнера

МВД Татарстана оценило в 23,2 млн рублей ущерб потерпевшей компании с Урала

Фото: Ирина Плотникова

В столице Татарстана стартовал судебный процесс над владельцем и бывшим директором «Казанской чулочно-носочной фабрики» Максимом Новоселовым. По версии обвинения, подсудимый с партнером провернули аферу с продажей 42 швейных машин Yamato на Урал и получением их же в лизинг в Казани, тогда как на деле техника в страну даже не завозилась. Новоселов вину не признает, его партнер в бегах, потерпевшая фирма бережет свои коммерческие секреты. А предполагаемый ущерб за год сократился почти вдвое.

Как выпускник банковской школы попал в СИЗО



В мае 2017-го Максим Новоселов рассказывал о ежемесячных продажах полумиллиона пар носков и колготок основанной им «Казанской чулочно-носочной фабрики», оценивал годовой оборот компании в 180 млн рублей и делился наполеоновскими планами. «Через 10 лет мы займем ниши на зарубежных рынках, а может быть, и откроем производство за рубежом», — рассказывал он журналистам.

В сентябре 2019-го в отношении ООО «Казанская чулочно-носочная фабрика» суд ввел конкурсное производство, а через месяц ее директор и учредитель, 36-летний выпускник Казанской банковской школы, оказался в СИЗО. И остается там до сих пор.

В деле Новоселова сейчас разбирается Вахитовский райсуд Казани. Бизнесмена обвиняют в мошенническом хищении в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора города Руслан Габитов. В названную выше группу следователи включили Армана Погосяна, директора и учредителя казанского ООО «Гранд» по производству текстильных изделий, кроме одежды.

Представитель компании Олеся Бережная от комментариев по делу отказалась и возражала против присутствия журналиста на заседании

Правда, Погосяна силовики даже не допрашивали — он скрылся за полгода до старта расследования. В отношении него дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.



Потерпевшей по делу признана лизинговая компания «Практика ЛК» из Екатеринбурга, ее директору и учредителю Андрею Истомину принадлежат еще три уральские фирмы схожего профиля, работающие на рынке 16—18 лет. Представитель компании Олеся Бережная от комментариев по делу отказалась и возражала против присутствия журналиста на заседании. С ее подачи допрос ключевого свидетеля обвинения, якобы осведомленного о коммерческой и банковской тайне «Практики», суд провел в закрытом режиме.

Версия обвинения про лжепоставку и липовый лизинг

По версии обвинения, Новоселов и Погосян в 2018 году развели уральцев на 23,2 млн рублей: первый убедил знакомого директора ООО «Завод «КриалЭнергоСтрой» (КЭС) Расима Киямова заключить договор на поставку японских швейных машин для «Практики ЛК» с их последующей передачей в лизинг казанской фирме «Гранд». Киямова ввели в заблуждение, полагают силовики, дескать, его фирма нужна лишь для вида, на самом деле нужное оборудование для швейного цеха поставит ООО «Стандарт».

В марте 2018-го уральская компания подписала договор с «Заводом «КЭС», а дальше, по версии обвинения, в казанский филиал заказчика поставки обратился Новоселов и предложил взять в лизинг десятку тех самых закупаемых машин японского холдинга Yamato. При этом подсудимый и его подельник заранее знали — никакой поставки оборудования не будет, а средства фирмы-заказчика после поступления на счет «Завода «КЭС» будут похищены, уточняет позицию обвинения Руслан Габитов.

Киямова ввели в заблуждение, полагают силовики, дескать, его фирма нужна лишь для вида, на самом деле нужное оборудование для швейного цеха поставит ООО «Стандарт»

В итоге прямой поставки машин на Урал не было, все поставки прошли по документам, и по ним же вышло, что в лизинг от екатеринбургской «Практики» казанский «Гранд» получил 32 швейные машины, заключив поэтапно три договора. При этом, чтобы убедить уральцев в надежности сделки, Погосян каждый раз перечислял авансом часть лизинговых платежей в 3—4 млн рублей.

По такой же схеме, как считают в УВД Казани, на бумаге прошла поставка еще 10 станков Yamato от «Альфакомплектации» в «Практику» и далее в лизинг «Гранду». При этом полученные от заказчика деньги, по версии следствия, под фиктивных поставщиков уходили на счета подконтрольных Новоселову и Погосяну фирм, в том числе «Текстильоптторг».

Всего за 42 единицы оборудования казанские партнеры получили с марта по ноябрь 2018 года аж 45,6 млн рублей — именно эта сумма фигурировала в постановлении о возбуждении уголовного дела по заявлению потерпевшего ООО. К направлению дела в суд ущерб сократился до 23,2 млн рублей, поскольку силовики установили — часть каждого из четырех траншей отправлялась обвиняемыми в афере назад — в качестве оплаты за лизинг тех самых якобы купленных станков.

Вот только позже лизинговые платежи прекратились, и компания-владелец расторгла договоры с «Грандом». Потребовала назад свои швейные машины и не получила ничего.

Каким образом от уральского собственника удавалось скрывать отсутствие техники почти год? По данным источников «Реального времени» в правоохранительных органах, пыль в глаза пускали фотоснимками швейного производства, просто меняли шильдики с регистрационными номерами китайских станков на более дорогие машины японского производства, впрочем, это лишь версия. Хотя еще на старте расследования полицейские выяснили — через таможенную границу РФ в указанный период швейные машины Yamato в страну не завозили.

Все эти факты предстоит проверить суду под председательством судьи Алмаза Ахметжанова.

«С каких пор поручительство является преступлением? Поручитель и так финансово наказан за неисполнение обязательств лицом, получившим лизинг», — комментирует ситуацию адвокат подсудимого Сергей Пырочкин

Версия защиты: «Новоселов был лишь поручителем сделки»

Комментировать обстоятельства дела защитник подсудимого отказался со ссылкой на адвокатскую тайну, сообщив, что подсудимый бизнесмен вины за собой не видит. Он с первых дней настаивал — тут гражданско-правовые отношения. К слову, еще в мае 2019-го «Практика ЛК» выиграла гражданский иск по этому делу в Октябрьском райсуде Екатеринбурга аж на 38,4 млн рублей в качестве задолженности по договорам лизинга и убытков. Согласно заочному решению суда, эту сумму в солидарном порядке предстоит возместить поручителям по договорам лизинга — Максиму Новоселову, Арману Погосяну, их партнеру Камилю Гарифуллину, а также связанным с ними фирмам «Гранд» и «Казанская чулочно-носочная фабрика».

Вероятно, в связи с этим решением гражданский иск в уголовном деле потерпевшая фирма не заявляет. Хотя взыскание долгов, по мнению защиты, лишь подтверждает не криминальный характер отношений.

«С каких пор поручительство является преступлением? Поручитель и так финансово наказан за неисполнение обязательств лицом, получившим лизинг», — комментирует ситуацию адвокат подсудимого Сергей Пырочкин. И критикует качество работы предварительного следствия в сфере экономической деятельности — «оставляет желать лучшего».

Защита не располагает данными о мерах, предпринятых полицией для розыска заочно обвиненного Погосяна. А вот Новоселова, по мнению его адвоката, водворили в СИЗО в нарушение правовых норм по защите бизнеса, что усугубило ситуацию с банкротством и отчуждением имущества, на которую сам бизнесмен не мог оказать никакого влияния.

«На предварительном следствии к обвиняемому в совершении мошенничества у нотариуса доступа нет, поскольку допускать или не допускать нотариуса решает следователь», — отмечает Сергей Пырочкин.

Проблемы у фабрики Новоселова и его партнеров начались после пожара 30 мая 2018 года в складском здании на Южно-Промышленной, 3, в Приволжском районе Казани. Возбуждать уголовное дело дознаватели не стали, однако назвали вероятную причину ЧП — возгорание горючих веществ и материалов на складе вследствие тепловых процессов вследствие аварийного режима работы линии освещения. А еще установили: именно «Новоселовым М.В. было допущено нарушение правил пожарной безопасности»: 29 мая он покинул склад и не обесточил оборудование.

«Гранд» не был пустышкой

Свидетель и директор зеленодольского ООО «Тернополь» Ирина Хамзина вчера призналась Вахитовскому суду — подсудимого видит впервые. Зато знакома с его партнером — Погосяном. Как раз в 2018-м году он от лица ООО «Гранд» заключал с ее фирмой договор аренды помещений в промзоне Зеленодольска. И развернул на 940 квадратах швейное производство.

Руслан Габитов поинтересовался — насколько реальной была та деятельность, сколько людей и станков было, приезжали ли машины с товаром

Гособвинитель Руслан Габитов поинтересовался — насколько реальной была та деятельность, сколько людей и станков было, приезжали ли машины с товаром. Хамзина свидетельствовала — у Погосяна и его компаньона по имени Артак работало 10—12 человек, станков было не меньше 15.

«Я лично видела, как отгружали ткани и грузили готовую продукцию — постельное белье, пледы», — вспоминает директор фирмы. С ее слов, претензий по оплате и использованию помещений не было, но в какой-то момент арендаторы резко свернули деятельность и вывезли всю технику, со ссылкой на финансовые трудности и неоплату произведенной продукции.

С одной стороны, это доказывает, что «Гранд» не был фирмой-пустышкой, с другой — может служить доказательством, что в распоряжении владельцев компании имелось швейное оборудование и до начала отношений с уральцами.

Следующим в зал пригласили директора ООО «Завод «КЭС» Расима Киямова, который непосредственно принимал участие в сделках с «Практикой ЛК», а журналиста и слушателей попросили из зала. Между тем, по данным источников «Реального времени», Киямов на заседании подтвердил свои показания с предварительного следствия — инициатором заключения договоров с потерпевшей лизинговой компанией через «Завод «КЭС» выступал Новоселов. Допросы свидетелей продолжатся в середине сентября.