Путин одобрил киберспорт в российских школах. Что это значит для школьников, родителей и индустрии в целом?

Киберспорт теперь официально «в законе»

Фото: Ирина Анисимова

Во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» президент России Владимир Путин заявил о поддержке идеи проводить киберспортивные турниры в российских школах. Правда, президент в данном случае ограничился лишь общими фразами о том, что все должно быть организовано «наилучшим способом», чтобы это помогло российским геймерам достойно выступать на международном уровне. Глава государства уже пообещал содействие, и вот здесь кроется главный вопрос: что именно будет предпринято для того, чтобы школа стала центром развития самого перспективного вида спорта на сегодняшний день? «Реальное время» рассуждает о том, что теперь изменится в российских средних учебных заведениях и когда киберспорт перестанет быть для россиян злом в чистом виде.

Россия была первопроходцем в признании киберспорта как спортивной дисциплины

Важно отметить, что именно Россия была первой страной мира, которая признала киберспорт на официальном уровне в качестве спортивной дисциплины. Произошло это еще в 2001 году. Однако спустя некоторое время это решение скомкали и замяли, и киберспорт еще на полтора десятка лет перестал упоминаться как вид спорта и на сайте соответствующего министерства, и в любых других источниках.

Только в 2016 году, когда всем стало очевидно, что киберспорт — это большие контракты, огромное комьюнити и масштабные соревнования на суперсовременных аренах с многотысячными трансляциями, в России вернули первоначальное решение. За это время идея признания киберспорта уже перестала выглядеть такой прогрессивной — весь мир осознал его силу еще в «нулевых». Сегодня в составе международной организации киберспорта IESF уже более 70 национальных федераций.

И если в США государство старается не принимать активного участия в его развитии (как и практически во всех остальных видах спорта), то, например, в Китае в этой сфере проводится политика всеобъемлющего контроля . «Игрушки» обязательно должны пройти процедуру одобрения уполномоченных органов — в ином случае издать их на территории Поднебесной невозможно.

Киберспорт становится едва ли не единственным «безопасным» видом спорта, соревновательная деятельность в котором не прекращается даже в ковидную эпоху. Фото Ирины Анисимовой

Очевидно, что сегодня, в 2020-м, когда киберспорт становится едва ли не единственным «безопасным» видом спорта, соревновательная деятельность в котором не прекращается даже в ковидную эпоху, он привлекает все большее внимание государства. Хотя бы потому, что в играх и на стриминговых трансляциях сидит значительная доля молодежного электората, который либо уже имеет право голоса, либо получит его через пару-тройку лет.

Киберспорт перестает быть «абсолютным злом» в глазах родителей?

Возвращаясь к выступлению Владимира Путина на Всероссийском открытом уроке отметим, что он, по сути, легитимировал киберспорт в школах, поспособствовав разрушению клише в головах многих родителей о том, что компьютерные игры — это зло в чистом виде.

Это клише, к слову, до последнего времени вполне успешно распространялось и в СМИ. Можно вспомнить программу Владимира Соловьева «Полный контакт» на «Вести ФМ» в2018 году, в эфире которой выступил приглашенный эксперт Филипп Гросс-Днепров, обвинивший в громкой керченской трагедии некую игру «Дока 2», где нужно «убивать зомби».

Путин декларировал, что киберспорт безусловно «является в высшей степени полезным» только если процесс проведения киберспортивных турниров «правильно организован». Фото kremlin.ru

Но есть и оговорки. На «Открытом уроке» Путин декларировал, что киберспорт безусловно «является в высшей степени полезным» только если процесс проведения киберспортивных турниров «правильно организован».



Киберспорт и игровая индустрия станут привлекательными для отечественных инвесторов

В продолжение предыдущего пункта отметим, что путинский «знак качества», как правило, служит неким сигналом для бизнеса, в том числе для фигур из мирового списка Forbes. Напомним, Михаил Прохоров и Алишер Усманов именно таким образом пришли к финансированию биатлона и фехтования соответственно.

Впрочем, Усманов уже вкладывал свои деньги в киберспорт (правда, позже признался, что этот вид спорта его совсем не интересует) — в 2015-2016 годах он инвестировал $100 млн в Virtus.pro. Тогда на базе российского клуба был основан холдинг ESForse. А в 2018 году Mail.ru Group купила ESForce за те же $100 млн. Напомним, Усманов является одним из основных бенефициаров Mail.ru Group.

«Меня это вообще не интересует. Это мои молодые бизнесмены, они что-то находят, говорят, это будет интересно, я им даю деньги, они вкладывают. Компанию ESforce продали Mail.ru, получили хороший трафик для киберспорта. Mail.ru выгодно — все, кто там играет, сидят в Mail.ru», — заявил тогда Усманов.

Заявление президента может стать сигналом и для бизнеса помельче. Признав в целом положительное влияние киберспорта и пообещав помочь с проведением школьных чемпионатов, Путин дал понять, что в этом присутствует и некий госзаказ. Киберспорт и игровая индустрия в целом, очевидно, станут более привлекательной сферой для отечественных инвесторов.



Наверняка это обновление коснется «железа», мониторов и остальных девайсов, чтобы удовлетворить самые минимальные требования геймера. Фото Ирины Анисимовой

Российские школы получат новое компьютерное оборудование и девайсы

В том числе, и даже в первую очередь, это касается закупок компьютерного оборудования и комплектующих. Большой проблемой российских школ является как раз давно устаревшее оборудование в классах информатики, на котором дети вынуждены писать коды. А поскольку президент особо подчеркнул, что соревнования должны быть организованы наилучшим способом, профильному министерству и школам придется подумать над обновлением этой материальной базы.

Наверняка это обновление коснется «железа», мониторов и остальных девайсов, чтобы удовлетворить самые минимальные требования геймера, учитывая системные требования сегодняшних «игрушек». Понятно, что модернизация не пройдет в одночасье, но очевидно и то, что заявление Путина дает серьезный толчок этому процессу в российских школах.