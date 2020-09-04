Два моря и один пролив: план шестидневной поездки по окрестностям Стамбула

Обзор путешествия по интересным местам по пути в крупнейший город Турции на берегах Босфора

Лето прошло, а вариантов с полетами за границу для отдыха все еще не так много, как хотелось бы. Из Казани, правда, появились прямые вылеты в Турцию. Если не планировать сугубо пляжный отдых в Анталии, то можно отправиться в путешествие в Стамбул с посещением достопримечательных мест в городах и на побережье по пути в главный порт страны. Как подсчитал корреспондент «Реального времени», стоимость поездки составит от 25 тысяч рублей на человека.

Вылеты: небюджетные Turkish Airlines и оптимальный «Аэрофлот»

Даже в октябре прямые рейсы из Казани в Стамбул от Turkish Airlines — единственной авиакомпании, предлагающей прямые регулярные перелеты по этому маршруту, не отличаются дешевизной. К примеру, за перелеты 3 и 9 октября на двоих придется отдать около 52 тысяч рублей. Соседние даты могут быть дешевле на 3-4 тысячи, но они неудобны тем, что и вылет, и возврат в Казань — посреди недели.

С вылетами ровно в эти же дни из Москвы авиакомпанией «Победа» стоимость составит 28 тысяч рублей, но сюда не войдет дорога до столицы, багаж и выбор места. Дешевле билеты обойдутся если, например, вылетать из Москвы не в субботу, а в пятницу, 2 октября, а возвращаться в четверг, 8 октября. В этом случае стоимость билетов составит около 23,9 тысяч рублей.

Даже в октябре прямые рейсы из Казани в Стамбул от Turkish Airlines — единственной авиакомпании, предлагающей прямые регулярные перелеты по этому маршруту, не отличаются дешевизной. Фото Максима Платонова

Один из наиболее дешевых способов добраться до Москвы — рейс той же «Победы» 1 октября в 18:15, обратные билеты в Казань — 9 октября в 8:50 или 16:10 будут стоить 8 тысяч на двоих. Плюс придется заплатить за две ночевки в Москве.

Если лететь рейсами «Аэрофлота» из Казани с пересадкой в Москве (2 часа 50 минут в одну сторону и 3 часа 15 минут в другую), то стоимость билетов составит около 42 тысяч рублей. Отметим, что это — «стандартная» цена для «Аэрофлота», она есть практически на любые дни и с большим количеством времен вылета. В стоимость не входит багаж, но ручная кладь — значительно большая по размерам, чем в «Победе». Именно такой вариант мы и возьмем за основу, хотя он также не отличается дешевизной.

Перелеты из Казани в Стамбул и обратно, первая декада октября 2020 года

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань - Стамбул Turkish Airlines 03.10, 01:50 - 05:45 Стамбул - Казань Turkish Airlines 09.10, 21:20 - 00:55 Казань - Стамбул - Казань Turkish Airlines 51924 Москва - Стамбул Победа 02.10, 10:40-14:10 Стамбул - Москва Победа 08.10, 13:50 - 17:10 Москва - Стамбул - Москва Победа 23888 Казань - Москва Победа 01.10, 18:15 - 20:00 Москва - Казань Победа 09.10, 08:50 - 10:20 Казань - Москва - Казань Победа 7996 Казань - Стамбул - Казань Победа 31884 Казань - Стамбул Аэрофлот 03.10, 03:15 - 11:40 Пересадка в Москве 02:50 Стамбул - Казань Аэрофлот 09.10, 12:30 - 21:05 Пересадка в Москве 03:15 Казань - Стамбул - Казань 42092

Проживание: пять вариантов вокруг Таксим



В Стамбуле мы будем находиться шесть ночей. В наших планах осмотр окрестностей, но заселиться все же удобнее в центральном районе, около площади Таксим или Галатской башни. Сама эта часть города может в основном заинтересовать любителей ночной жизни, но она удобна с точки зрения транспорта — тут недалеко и паромы, и метро. Аренда машины в Стамбуле — идея не слишком хорошая: в плане пробок город может дать фору Москве, а большие расстояния, дороговизна топлива и сложности с парковкой сделают аренду машины лишней проблемой.

Селиться в самом Стамбуле предлагаем в одном месте, чтобы не тратить дополнительное время на переезды. Один из самых дешевых вариантов — Blue Istanbul Hotel Taksim, расположенный около важнейшей пристани Каракей и недалеко от пешеходной улицы Истикляль, номер обойдется в 8036 рублей. Среди вариантов с завтраком можно посоветовать Cihangir Palace Hotel — гостиницу в «богемном» районе Стамбула Джихангир, неподалеку от Истикляль. В отеле, помимо прочего, заявлено наличие общей террасы — судя по всему, с неплохим видом. Стоимость — 12,3 тысячи рублей.

Селиться все же удобнее в центральном районе, около площади Таксим. Фото Сергея Секачева / commons.wikimedia.org

Если вы не хотите подниматься в гору до района Джихангир — еще один вариант расположен недалеко от пристани Каракей — Miller Hotel. Стоимость номеров с завтраком тут составляет от 15,9 тысяч рублей за 6 ночей с завтраком. Заплатив тут же 20,5 тысяч, можно получить номер с видом на пролив Босфор.

Еще один вариант, близко от метро и с красивым видом с террасы на крыше — Taksim Terrace Hotel. В стоимость — 17,5 тысяч за ночь — входит завтрак. До пристани идти даже ближе. Наконец, еще один вариант гостиницы с завтраком, хорошим рейтингом и заявленным собственным балконом в номере — Pera Luna Residence. Гостиница расположена прямо на важнейшей стамбульской площади Таксим — на которой, правда, делать особо нечего, но которая очень удобна с точки зрения транспорта.

Гостиница, 3-9 октября Стоимость Стоимость за ночь Примечания Blue Istanbul Hotel Taksim 8036 1339 Cihangir Palace Hotel 12331 2055 С завтраком Miller Hotel 15905 2651 С завтраком, за 20,5 тысяч — с видом на Босфор Taksim Terrace Hotel 17497 2916 С завтраком, красивый вид с террасы на крыше Pera Luna Residence 17540 2923 С завтраком, очень хороший рейтинг

Проезды: не забыть купить Istanbul kart

В общей сложности у нас окажется шесть полных дней в Стамбуле. В рамках этой поездки хотелось бы предложить не просто осмотреть достопримечательности этого красивейшего и старейшего города — о них и так сказано довольно много, а предложить поездки по окрестностям. Благо, здесь тоже много интересного.

Первый день, 3 октября, все же оставим как «разгрузочный» — после бессонной ночи нужно хорошенько отдохнуть. Для начала — нужно добраться до гостиницы. Из аэропорта до площади Таксим ходят автобусы-экспрессы Havaist. Стоимость проезда составит 25 лир с человека, 50 на двоих (курс лиры — около 10 рублей), заявленное время в пути — около 90 минут. На момент написания материала название нужного маршрута звучит как HVIST-14 (нумерация часто меняется), интервалы их движения — каждые 35-40 минут.

Минимальный тариф составит 3,5 лиры — за проезд 1-7 станций. Фото shankar s. / commons.wikimedia.org

Оплатить проезд можно в том числе с помощью транспортной Istanbul kart — приобретите ее при первой же возможности (стоит 6 лир), она позволит существенно сэкономить на проезде, особенно при пересадках. В Стамбуле, кстати, все пересадки платные, даже при переходе с одной ветки метро на другую, но повторный проход в течение короткого времени стоит дешевле, чем «новый» — чтобы получать такую «скидку», у каждого туриста должна быть своя Istanbul kart — хотя можно и пользоваться одной на несколько человек, но тогда скидку получит только один.

Обычная стоимость «основного» проезда в общественном транспорте — 2,6 лиры, пересадка в течение 2 часов — 1,85 лир, вторая пересадка — 1,4 лиры, все следующие — по 0,9 лир. Некоторые паромы — на большие расстояния, например, на Принцевы острова — стоят дороже. Отличается цена и в метробусе — но там вообще нужно валидировать поездку дважды — на входе и выходе — потому что стоимость рассчитывается в зависимости от количества остановок. Похожая история и с городской электричкой Marmaray — тут минимальный тариф составит 3,5 лиры — за проезд 1-7 станций.

Стоимость «полного» тура — 25 лир, из них три часа вы проведете на пароме. Фото Andshel / commons.wikimedia.org

Городские паромы: острова и круиз по Босфору

В первый день предлагаем, например, совершить тур по Босфору на пароме. Есть два варианта — короткий и длинный. Короткий длится 2 часа, стоит от 12 лир. Такой же круиз можно купить и на закате (стоимость — от 20 лир) — это особое, очень красивое зрелище. Помимо этого — есть также длинный тур по Босфору, его продолжительность — 6 часов. Стоимость «полного» тура — 25 лир, из них три часа вы проведете на пароме, который довезет вас почти до Черного моря — остановки Анадолу Кавагы, где находится крепость Йорос («Генуэзская крепость») и гробница Йуши. Три часа, предполагается, хватит для осмотра этих достопримечательностей, после чего паром отправится обратно, в центр Стамбула.

Кроме того, один из полных дней предлагаем потратить на поездку на Принцевы острова. Это — группа островов в Мраморном море, формально входящиъ в состав города. Здесь почти запрещено автомобильное движение (за исключением автомобилей экстренных и коммунальных служб), тут располагаются загородные дома стамбульцев, тут есть пляжи и холмы, леса и уютные кафе. Крупнейший остров — Бююкада, до него следует паром c пристани Кабаташ. Отправление по будням — раз в 1-3 часа, время в пути до главного острова — около полутора часов. Оказавшись тут, вы не почувствуете, что все еще в Стамбуле — хотя и будете видеть его азиатскую часть, с высотной застройкой. Само место напоминает курорт — там тихо и спокойно.

Сам город довольно большой — с населением в 1,5 миллиона человек, тут много старинных зданий, а неподалеку располагается гора Улудаг с горнолыжным курортом. Фото Elelicht / commons.wikimedia.org

Острова в Мраморном море и Бурса с горой Улудаг

Также Мраморным морем можно насладиться на его крупнейшем острове — Мармара. Это — большой остров, площадью 130 кв. километров, с населением в 7,5 тысяч человек. Добраться сюда можно на пароме ido с пристани Йеникапы в европейской части Стамбула, в районе Фатих (на берегу Мраморного моря). Стоимость в одну сторону на двоих составит 142 лиры, время в пути — 2 часа 45 минут. А за 3 часа 10 минут и по той же цене на том же пароме можно добраться до острова Авша. Обратный билет стоит столько же. В Мармаре и Авше красивые заливы, холмистый рельеф, есть пляжи.

Кстати, с той же пристани Йеникапы можно за 1 час 35 минут и 66 лир на двоих добраться до Бурсы — важного и красивого города на другом берегу Мраморного моря. Правда, на деле пристань находится в пригороде Бурсы — известном как Муданья. Оттуда придется ехать на маршрутке, а там — на метро до центра. Сам город довольно большой — с населением в 1,5 миллиона человек, тут много старинных зданий, а неподалеку располагается гора Улудаг с горнолыжным курортом — туда, кстати, можно добраться на подъемнике, стоимость — около 100 лир с человека за проезд «туда-обратно» (для граждан Турции — дешевле примерно в два раза). Правда, сейчас еще не сезон для горнолыжного курорта, так что получится только погулять по горе и насладиться видом.

Для пляжного отдыха около Яловы можно съездить в Армутлу (туда, кстати, идет и паром со стамбульской пристани Йеникапы — 1 час 35 минут и 66 лир на двоих). Фото Darwinek / commons.wikimedia.org

Термальные источники и курорт на Черном море

Помимо этого, тот же перевозчик предлагает паромы до Яловы — идет он 1 час 15 минут, 52 лиры на двоих в одну сторону. В город в основном ездят из-за термальных вод и минеральных источников, температура воды — около 40 градусов. Правда, от пристани непосредственно до термальных источников придется добираться дополнительно на автобусе — но это недалеко. Для пляжного отдыха около Яловы можно съездить в Армутлу (туда, кстати, идет и паром со стамбульской пристани Йеникапы — 1 час 35 минут и 66 лир на двоих).

Если же вы хотите посмотреть не на Мраморное, а на Черное море, то неподалеку от Стамбула расположено красивое и популярное среди местных жителей курортное место — Шиле. Помимо большого песчаного пляжа, тут есть маяк, крепость и скалы. Рядом расположен еще один симпатичный город — Агва, также на побережье. Добраться до них можно на автобусах 139 и 139А (первый едет только в Шиле, второй — также и в Агву). Отправляются автобусы с автовокзала Харем в район Ускюдар на азиатской стороне. Автобусы ходят не очень часто, время в пути — около 2 часов.

Сам по себе Стамбул — довольно дешевый город, как по меркам России, так и, тем более, по меркам Европы. Фото pikist.com

Итог: от 50 тысяч на двоих

В общем на такую поездку придется потратить сумму от 65 тысяч рублей. Сюда входит перелет «Аэрофлотом» из Казани с пересадкой в Стамбуле, проживание в отеле в районе Джихангир с завтраками и по 1500 рублей на двоих в день на прочие траты — в частности, обед и ужин. Дополнительные поездки будут стоить дополнительных денег. Но «основную» часть можно и удешевить. Например, если лететь «Победой» (прилет тогда будет не в новый аэропорт Стамбула, а в аэропорт имени Сабихи Гекчен на азиатской стороне), а жить в самом дешевом из отобранных отелей, то стоимость составит не 65, а 50,5 тысяч рублей.

Сам по себе Стамбул — довольно дешевый город, как по меркам России, так и, тем более, по меркам Европы — однако, чтобы «вписаться» в бюджет в 1,5 тысячи рублей на питание, нужно все же выбирать места и районы, где питаться. В целом — если планировать такую поездку заранее, то стоимость может быть еще ниже — например, благодаря более дешевым перелетам. Конечно, дешевизны добавит, если не выезжать за пределы центра — транспорт в соседние города стоит существенных денег. Тем не менее, поездки вокруг Стамбула могут быть очень разнообразными и интересными — ну, и никто не мешает часть поездки посвятить самому Стамбулу, а часть — его окрестностям.