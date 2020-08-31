Пандемии вопреки: ВТБ в Татарстане увеличил кредитный портфель на 11%

Управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка — о тенденциях на банковском рынке и о том, как пандемия сказалась на вкладчиках и бизнесе

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

Банк ВТБ в Татарстане подвел итоги работы за первое полугодие. Несмотря на режим самоизоляции, Банку ВТБ в Татарстане удалось нарастить объемы бизнеса по всем основным показателям как в розничном, так и в корпоративном секторах. Общий кредитный портфель подразделения за январь — июнь увеличился на 11%, до 163,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 9% и достиг 166,2 млрд рублей.

Вместо депозитов — инвестпродукты и накопительные счета

Интересная тенденция наблюдается на рынке привлеченных средств физлиц. Снижение доходности вкладов переориентировало население на другие финансовые инструменты — инвестиционные продукты и накопительные счета, которые дают и большую доходность, и свободу действий. Поэтому, по словам руководителя ВТБ в регионе, оттока средств из банков не наблюдается. Марьям Давлетшина проиллюстрировала этот тренд цифрами: портфель привлеченных средств физлиц банка в регионе за это время вырос на 5,5%, до 97,7 млрд рублей. При этом прирост по инвестпродуктам (облигациям, акциям и средствам на брокерских счетах) составил 39%, увеличившись на 7 млрд — до 24,6 млрд рублей.

Время брать ипотеку

В сегменте розничного кредитования по-прежнему лидирует ипотека. С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в республике увеличился на 9% и составил 92,2 млрд рублей. Всего за шесть месяцев жители региона оформили в ВТБ кредитов на 23 млрд рублей, что на 8% выше аналогичного периода 2019 года. Больше половины от этой суммы — 14,7 млрд рублей — приходится на ипотеку (+33% к показателю за аналогичный период 2019 года). Значимую роль в росте спроса на ипотечные кредиты сыграли госпрограммы, по которым ставки были значительно ниже рыночных. Доступная ипотека в том числе простимулировала и строительную отрасль.

— За полгода мы выдали на покупку строящегося жилья 4,4 млрд рублей, более половины из них — в рамках новой госпрограммы с льготной ставкой 6,5%, по которой мы начали работать с 17 апреля. Всего мы провели по ней 1176 сделок на сумму 2,8 млрд рублей. Новая госпрограмма изменила тренд на рынке жилищного кредитования. Если раньше 75% ипотечных сделок приходились на «вторичку» и 25% на новостройки, то сейчас соотношение составляет 40/60, и доля новостроек в продажах продолжает расти», — отметила Давлетшина.

Оживили рынок и внесенные изменения в госпрограмму: если раньше максимальная сумма кредита с господдержкой составляла 3 млн рублей, то теперь она увеличилась до 6 млн. «Это повысило ее привлекательность, так как были клиенты, которые хотели воспользоваться кредитом по льготной ставке 6,5%, но не могли в силу того, что их квартиры стоили дороже, либо им приходилось делать большой первоначальный взнос», — отметила управляющий Банком ВТБ в Татарстане.

Также татарстанцы активно пользовались программой ВТБ по рефинансированию ипотечных кредитов: за шесть месяцев банк рефинансировал более двух тысяч ипотечных займов на сумму 4,1 млрд рублей, это в восемь раз выше аналогичного показателя за 2019 год.

Руководитель ВТБ считает, что сейчас благоприятное время для покупки жилья, так как банки предлагают комфортные ставки по ипотеке и работает большое количество различных льготных программ. Например, ВТБ в рамках специальных совместных программ с застройщиками субсидирует процентные ставки на один-два года, что позволяет составить комфортный график платежей на первое время, на которое обычно приходится ремонт приобретенного жилья.

Поддержка бизнеса

В сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель банка в регионе увеличился на 13% и составил на 1 июля 71,7 млрд рублей. Марьям Давлетшина отметила, что, несмотря на кризис, активно развивается строительная отрасль и она является одной из приоритетных в кредитном портфеле ВТБ. Банк является одним из ключевых игроков на рынке финансирования строительства жилья. С момента начала действия новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов на данный момент банк в регионе заключил 11 сделок на сумму 5,1 млрд рублей, в том числе 3,7 млрд рублей в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ.

Объем привлеченных средств юрлиц достиг 68,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 14%. В сегменте среднего и малого бизнеса этот показатель вырос на 16%, до 42,3 млрд рублей. Марьям Давлетшина отметила, что в настоящее время малый бизнес практически восстановился после пандемии и уже работает в плюс.

В период самоизоляции ВТБ активно подключился к реализации государственных программ поддержки корпоративных заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса. Льготные кредиты на выплату заработной платы и осуществление предпринимательской деятельности на сумму 2,7 млрд рублей получили 689 клиентов ВТБ в регионе. Кроме этого, ВТБ реструктуризировал займы своим клиентам на сумму 4,7 млрд рублей.

В банке отмечают сохраняющийся интерес компаний МСБ к различным госпрограммам кредитования бизнеса. По итогам первого полугодия ВТБ в Татарстане более чем в 4 раза нарастил объем выданных кредитов по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 1764»). По ней выдано 2,3 млрд рублей. Большим спросом пользуется программа льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ (программа №1528), по которой выдано 1,9 млрд рублей, рост, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составил 22%.

В заключение Марьям Давлетшина поделилась ожиданиями, какие отрасли и направления в ближайшее время будут драйверами роста экономики. По-прежнему в плюсе будут жилищное строительство и сельское хозяйство, так как есть госпрограммы поддержки и стабильный потребительский спрос на них.

Банк ВТБ (ПАО)