«Японцы почувствуют древнюю связь с татарским народом»

Полномочный министр посольства Японии в России — о Днях японской культуры в Татарстане

С показа шоу «Татара — наследие Евразии» в Казани стартуют Дни японской культуры. О том, чего ожидать от этого проекта, о связях Республики Татарстан с Японией «Реальному времени» рассказал полномочный министр посольства Японии в России господин Тосихиро Айки.

— В рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов в ближайшие дни в Казани начнутся Дни японской культуры в Республике Татарстан. Пожалуйста, расскажите вкратце об этом проекте. В чем его цель? Рассказать о современной Японии? Увеличить количество культурных взаимовлияний наших стран?

— Открывающиеся 30 августа Дни культуры Японии в Республике Татарстан — первое с начала пандемии коронавируса масштабное мероприятие, организованное посольством Японии в России в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Мы рады возможности провести подобное мероприятие в Казани к 100-летию Республики Татарстан. Фестиваль проходит с 30 августа по 19 сентября и включает в себя мероприятия в различных областях, в том числе проекционное шоу, фильмы и лекции.

В основе отношений между государствами или регионами лежат связи между людьми. Первым шагом для их углубления становится знакомство друг с другом, важным инструментом которого являются культурные обмены.

Считается, что суть японской культуры заключается в том, чтобы «узнавать новое, изучая при этом старое». Надеюсь, что Дни культуры Японии в Республике Татарстан помогут вам почувствовать эту суть и богатый творческий потенциал японского народа, помогут углубить свой интерес к Японии.

— Какие наиболее интересные мероприятия будут проведены в его рамках? Какие были бы интересны старшему поколению, подросткам, семьям с детьми?

— В программу фестиваля входят мероприятия, которые, как мне кажется, многим придутся по душе.

Фестиваль откроет проекционное шоу «Татара — наследие Евразии», подготовленное японской группой ORIENTA-RHYTHM совместно с деятелями искусства из Республики Татарстан. Шоу будет проходить на территории Казанского кремля — древнего памятника истории Татарстана.

В шоу используются новейшие технологии в области видеомэппинга, а его темой являются дружественные связи между Японией и Татарстаном. Представление, объединяющее историю и современность, Японию и Татарстан, будет транслироваться в том числе онлайн, и, таким образом, посмотреть его и насладиться им сможет каждый.

Молодежи и людям с семьями, я думаю, будут также интересны конкурсы косплея и караоке, которые пройдут в рамках уличного мини-фестиваля Yokai Matsuri (фестиваль призраков). Кроме этого, на «Днях японского кино» (4—8 сентября) будут показаны пять фильмов, которые могли бы понравиться широкому кругу зрителей, включая представителей старшего поколения. Любителям научной тематики можно предложить лекцию об эстетике в произведениях литературы и живописи Японии (во второй половине сентября). Я надеюсь, что вы тоже примете участие в фестивале «Дни культуры Японии в Республике Татарстан».



— Как уже было сказано, проект организуется в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Расскажите, как возникла идея проведения такого года и каковы его задачи и цели?

— В ходе японо-российской встречи на высшем уровне, прошедшей в июне 2019 года в Осаке, японская и российская стороны пришли к единому мнению о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Целью этого является сохранение и дальнейшее продвижение бурной динамики развития двусторонних отношений и обменов между двумя странами, полученной проведением перекрестного года Японии и России, завершившегося в 2019 году, а также расширение связей между регионами обеих стран.

К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония открытия Года японо-российских межрегиональных обменов, которая должна была состояться в первой половине 2020 года на Хоккайдо, была перенесена на более поздний срок. В настоящее время конкретная дата ее проведения обсуждается двумя сторонами, одновременно уже ведутся приготовления, необходимые для того, чтобы церемония прошла на уровне, соответствующем открытию данного года.

Помимо этого, органы местного самоуправления, частные компании, университеты и т. д. реализуют различные проекты в рамках Года межрегиональных обменов. Мы надеемся, что эти усилия будут способствовать значительному росту числа обменов между регионами Японии и России.

— Хотелось бы также узнать, какие наиболее интересные мероприятия проходят в России в рамках Года межрегиональных и побратимских обменов?

— Дни культуры Японии в Республике Татарстан — без сомнения, одно из ключевых мероприятий Года межрегиональных обменов, но, кроме этого, посольство Японии планирует провести мероприятия в Ульяновске (сентябрь) и Новосибирске (март 2021 г.) в сотрудничестве с местными партнерами. Также в других городах пройдут различные культурные мероприятия, в частности фестивали японского кино. Еще мы будем стремиться к реализации новых форм участия в мероприятиях, в полной мере используя возможности не только офлайн-, но и онлайн-форматов.

Мы периодически размещаем информацию о мероприятиях на специальном сайте Года японо-российских межрегиональных обменов и в социальных сетях посольства, поэтому при желании ознакомиться с ней вы можете там.



— Думаю, что Дни японской культуры в Республике Татарстан проводятся для того, чтобы мы еще больше узнали о Японии. Пожалуйста, расскажите о связях Республики Татарстан с Японией.

— Республика Татарстан играет особую роль в развитии японо-российских отношений, и в республику привлекаются крупные инвестиции из Японии. Наиболее масштабным проектом является крупнейший в мире завод по производству удобрений в городе Менделеевске, заказ на строительство которого получили японские компании «Содзицу» (Sojitz Corporation) и «Мицубиси» (Mitsubishi Heavy Industries).

Помимо этого, японо-российское совместное предприятие, главный офис которого расположен в Казани, разработало экспресс-тест на коронавирус нового типа, и он широко используется внутри России. Эта разработка — результат взаимодействия Японии и России, начало которому положило сотрудничество между японским Институтом физико-химических исследований (RIKEN) и Казанским федеральным университетом. В ходе телефонного разговора между премьер-министром Абэ и президентом Путиным в мае текущего года обе стороны приветствовали данный проект, а также согласились продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Что касается межрегиональных обменов, то между префектурой Исикава и Республикой Татарстан продвигаются обмены, в основе которых лежит взаимодействие между Университетом Канадзава и Казанским федеральным университетом в области науки и медицины. Оба университета продолжают проводить обмены на уровне преподавателей и студентов с 1993 года, а в последние годы осуществляется сотрудничество в области превентивной медицины в рамках «Программы подготовки лидеров, которые будут вместе строить будущее Японии и России», ее реализует Университет Канадзава. Кроме этого, визит президента Республики Татарстан господина Минниханова в префектуру Исикава состоялся в 2018 году. Таким образом, обмены между этими двумя регионами занимают важное место в сфере японо-российских межрегиональных обменов.



— Из-за пандемии часть проектов года превратились в интернет-версии. Видите ли вы в этом пользу?

— По моим ощущениям, свои преимущества имеют как мероприятия в режиме офлайн, так и онлайн. Одно из преимуществ онлайн-мероприятий — в них могут принять участие даже те, кто находится далеко от места их проведения, не тратя при этом времени на поездку.

В июне наше посольство провело в режиме онлайн первый фестиваль, посвященный обучению в Японии, в котором приняли участие российские студенты, проходящие там в настоящее время стажировку. Это мероприятие имело большой успех: участники из разных уголков России смогли задать свои вопросы напрямую стажерам.

Кроме того, мы сообщаем нашим подписчикам в социальных сетях об интернет-трансляциях фестивалей, которые проводятся в Японии. Их организаторы пишут нам, что они очень рады видеть на своих страничках комментарии на русском языке, рады, что у них есть участники из далекой России.

Еще бывает такое преимущество, что с помощью видеоизображения можно узнать какие-то интересные детали, подробности. Приведу в пример интернет-трансляции японских фестивалей. Во время этих фестивалей все желающие могли в режиме онлайн принять участие в японском традиционном народном танце. При этом профессиональных танцоров показывали крупным планом, и люди комментировали, что это было очень полезно, так как они смогли подробно рассмотреть движения рук и т. д.

С другой стороны, офлайн-проекты дают чувство живого присутствия, вовлеченности в мероприятие. В дальнейшем мы хотим умело сочетать офлайн и онлайн, чтобы как можно больше россиян смогли прикоснуться к японской культуре, углубить свои контакты с японцами.

— Побывавшие в Татарстане японцы запустили у себя на родине курсы татарского, блог о нас, книгу — я говорю о вашем соотечественнике Юто Хишияме и его друзьях. Это кажется чудом, но насколько на самом деле далеки республика и Япония?

— Честно говоря, большинство современных японцев при словах «российский город» вспоминают в первую очередь Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и другие дальневосточные города, близкие к Японии. А если речь зайдет о Республике Татарстан, думаю, немало японцев спросят: «А что это за страна?» Здесь надо пояснить: в японском языке слово «республика» записывается тремя иероглифами, последний из которых означает «страна». Поэтому, слыша о «республике», японцы думают, что это одна из стран мира.

С другой стороны, в японских школах учат, что между островом Сахалин и материком расположен Татарский пролив, а среди народов, с древности населявших территории от северо-восточной до северо-центральной части евразийского континента, существовал народ «даттан», то есть «татарский». Думаю, что некоторые японцы имеют понятие о татарах благодаря этому.

Кроме того, столица Республики Татарстан Казань, думаю, сейчас достаточно известна в Японии. Это связано с тем, что в 2015 году в Казани проводился чемпионат мира по плаванию, а в 2018 году в ходе ЧМ по футболу Казань стала основной базой для японской сборной, которая находилась там в течение 3 недель. Оба чемпионата очень популярны в Японии, поэтому в японских СМИ каждый день передавались соответствующие новости, транслировались кадры с места событий. В частности, многие японцы и сейчас хорошо помнят, как тепло татарстанцы принимали сборную Японии во время чемпионата мира по футболу. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить вас за это.

Таким образом, думаю, что благодаря спортивным мероприятиям расстояние от Казани, то есть Республики Татарстан, до Японии стало ближе, чем когда-либо. Я также считаю, что организация курсов татарского языка и издание книг о Татарстане в Японии имеют большое значение для того, чтобы больше японцев смогли узнать о вашей республике.

С другой стороны, мы, японцы, еще многого не знаем о Татарстане. В условиях нового коронавируса во всем мире стремительно идет процесс цифровизации, и я надеюсь, что при использовании такого импульса будет расти обмен информацией, контакты между жителями Японии и Татарстана, как онлайн, так и офлайн, что позволит еще больше сократить расстояние между нами.

— Безусловно, нельзя не спросить про проект «Татара — наследие Евразии». Насколько ценны для японцев печи «татара» и для вас лично, являются ли они для них памятником истории? Можно ли ожидать, что это шоу будет показано в Японии?

— Для японцев железо имело очень важное значение. В частности, выращивание риса, который был завезен в Японию с континента в период Яёй, первоначально осуществлялось с использованием деревянных сельскохозяйственных орудий, что было крайне неэффективно. Примерно во II веке в Японию с континента было завезено железо, инструменты из которого произвели революцию в сельском хозяйстве. Однако в то время японцы сами производить железо не умели, поэтому буквально с риском для жизни они пересекали Японское море, чтобы попасть на Корейский полуостров, там обменивали свой высококачественный рис на металл и везли его обратно в Японию.

В ходе раскопок на Корейском полуострове было найдено много длинных железных пластин, а в Японии — много коротких. Это указывает на то, что железо чрезвычайно ценилось в Японии и японцы бережно использовали его в течение долгого времени: когда металлическая пластина становилась короче, ее переставляли на другой сельскохозяйственный инструмент. Можно сказать, что уже в это время японцы начали перенимать зарубежные технологии и использовать их в своих целях.

Первое железо было изготовлено в Японии примерно в VI веке. Для этого была построена печь из глины, куда попеременно бросали сырье — железистый песок, и древесный уголь, специальными мехами раздували огонь и таким образом получали металл. Такой метод изготовления назывался «татара». Он позволял производить высококачественную сталь, из которой в период Хэйан начали делать японские мечи катана.

Дух самурая (буси) по сей день является основой духовности японцев, а меч катана считался душой самурая. Больше тысячи лет эти мечи делали из металла, произведенного методом «татара». Считается, что с помощью таких печей осуществлялось почти все металлургическое производство в Японии вплоть до 1894 года, когда количество чугуна, произведенного в доменных печах западного образца, превысило объем производства железа методом «татара».

Поэтому можно сказать, что эти печи — важное наследие для Японии. Даже история печи «татара» в префектуре Симанэ, единственном месте в мире, где и сегодня горит пламя такой печи, внесена в список памятников японского культурного наследия.

По поводу происхождения печей «татара» существуют различные версии. Одна из них гласит, что в Японию через Корейский полуостров попала передовая технология производства железа, которой владели татары. Некоторые японские исследователи предполагают, что слово «татара» может восходить к «тататор», что на татарском языке означало «свирепое пламя». Научный обмен в области таких исследований осуществляется между префектурой Симанэ и Республикой Татарстан, и я надеюсь, что в будущем будут получены хорошие результаты. Я знаю, что проект «Татара — наследие Евразии» также использует историю печи «татара», которая символически изображает отношения между Японией и Республикой Татарстан. Если шоу будет показано в Японии, думаю, это будет романтичный проект, через который японцы почувствуют древнюю связь с татарским народом.