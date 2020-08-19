Как коронавирус изменил работу нашего мозга

Ученые объяснили воздействие COVID-19 на нервную систему и психику человека и рассказали о мерах предосторожности

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Почти в ежедневном режиме врачи по всему миру находят новые доказательства негативного влияния коронавируса на мозг человека. На прошлой неделе с аналогичным заявлением выступили в Союзе педиатров России: президент организации Лейла Намазова-Баранова заявила о том, что заражение инфекцией может привести к поражению мозга и центральной нервной системы. Были описаны случаи, когда COVID-19 вызывал инсульты и другие неврологические заболевания. Находят тому подтверждения и на Западе. Так, половина обследованных учеными Северо-Западного университета США пациентов с ковидом жаловались на головную боль, головокружение, трудности с концентрацией внимания, судороги и другие проявления неврологических недугов. Впрочем, влияние болезни куда шире. Сама пандемия и вынужденная самоизоляция оказали самое серьезное воздействие на нашу психику, пришли к выводу авторы статьи в издании The Conversation: профессор клинической нейропсихологии Кембриджского университета Барбара Жаклин Саакян, докторант, научный сотрудник в области когнитивной нейробиологии Кембриджского университета Кристель Лэнгли и младший ведущий исследователь Университета Фудань Дениз Ватансевер. «Реальное время» предлагает ознакомиться с их исследованием.



Ваш мозг изменился, даже если вы не болели



Независимо от того, заразились вы COVID-19 или нет, вполне вероятно, что ваш мозг изменился за несколько прошедших месяцев. Вирус способен вызвать ряд неврологических проблем, таких как тревога или депрессия. Изоляция и беспокойство, вызванные пандемией, могут также изменить химию нашего мозга и вызвать расстройства настроения.

В нашей новой статье, опубликованной в журнале «Neuropsychopharmacology Reviews», мы исследовали, как лучше всего устранить изменения мозга, вызванные пандемией COVID-19.

Начнем с самой инфекции COVID-19. Усталость, головные боли, потеря памяти и проблемы с вниманием — вот общие симптомы заболевания, помимо расстройств настроения. Эти изменения мозга могут быть вызваны рядом причин, включая воспаление и цереброваскулярные события (синдром, вызванный нарушением кровоснабжения мозга).

Исследования показывают, что вирус может получить доступ к мозгу через обонятельную луковицу переднего мозга, которая важна для восприятия запаха. Потеря обоняния является симптомом, встречающимся у многих пациентов с COVID-19.

Как часть системы, отвечающей за ваше обоняние, обонятельная луковица посылает информацию о запахе для дальнейшей обработки в другие отделы мозга — миндалину, орбитофронтальную кору и гиппокамп, — которые играют важную роль в восприятии и трансляции эмоций, обучении и вопросах памяти.

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Помимо обширных связей с другими участками мозга, обонятельная луковица богата химическим дофамином, который важен для получения удовольствия, мотивации и действий. Возможно, COVID-19 изменяет в мозге уровень дофамина и других химических веществ, таких как серотонин и ацетилхолин, но мы пока не можем сказать об этом наверняка. Все эти химические вещества, как известно, участвуют в концентрации внимания, обучении, обращению к памяти и настроении.

Вероятно, эти изменения в мозге ответственны за настроение, усталость и когнитивные изменения, которые обычно испытывают пациенты с COVID-19. Это, в свою очередь, может быть причиной зафиксированных симптомов стресса, тревоги и депрессии у пациентов, которые заразились вирусом.

Но не только люди, заразившиеся вирусом COVID-19, страдали от повышенной тревожности и депрессии во время пандемии. Чрезмерное беспокойство по поводу заражения или распространения вируса на других членов семьи, а также изоляция и одиночество также могут изменить химию нашего мозга.

Повторяющийся стресс является главным триггером для постоянного воспаления в организме, которое также может влиять на мозг и сокращать гиппокамп, а следовательно, влиять на наши эмоции. Стресс также может влиять на уровень серотонина и кортизола в мозге, что может изменять наше настроение. В конечном счете, эти изменения могут вызвать симптомы, присущие депрессии и тревоге.

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Тренировка для мозга

Самое хорошее в мозге то, что он невероятно пластичен, а это значит, что он изменчив и может компенсировать повреждения. Даже серьезные состояния, такие как потеря памяти и депрессия, могут быть нивелированы действиями, направленными на изменение функции мозга и его химию.

В нашей статье рассматриваются перспективные решения для борьбы с симптомами стресса, тревоги и депрессии у пациентов с COVID-19 и других читателей.

Мы уже знаем, что упражнения и тренировка осознанности — это техники, которые помогают нам оставаться в настоящем, и полезны, когда речь заходит о борьбе со стрессом. Действительно, исследования показали функциональные и структурные изменения в префронтальной коре головного мозга (участвующей в планировании и принятии решений), гиппокампе и миндалевидном теле после тренировки внимательности.

После восьми недель тренировок в левом гиппокампе была зафиксирована повышенная плотность серого вещества ткани, содержащей большую часть клеточных тел мозга и ключевой компонент центральной нервной системы.

Важно отметить, что все эти участки мозга подвержены воздействию вируса COVID-19. Кроме того, геймифицированный когнитивный тренинг также может помочь улучшить внимание, функцию памяти и повысить мотивацию. Те, у кого есть стойкие или тяжелые симптомы психического расстройства, могут потребовать клинического обследования у психолога или психиатра. В таких случаях существуют фармакологические и психологические методы лечения антидепрессанты или когнитивно-поведенческая терапия.

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Учитывая, что многие страны еще не полностью вышли из режима изоляции и существуют временные задержки в доступе к квалифицированной медицинской помощи, современные технологии, такие как носимые устройства (трекеры активности) и цифровые платформы (мобильные приложения), легко интегрируются в повседневную жизнь и могут помочь.

Например, трекеры активности могут отслеживать такие показатели, как частота сердечных сокращений и режим сна, указывая, когда владелец может извлечь выгоду из таких видов деятельности, как медитация, физические упражнения или дополнительный сон. Существуют также приложения, которые могут помочь вам самостоятельно снизить уровень стресса.

Эти методы, возможно, будут полезны всем и могут помочь нам развивать когнитивную устойчивость и психическое здоровье, подготавливая нас к будущим критическим событиям, таким как, например, глобальные пандемии. Как общество, мы должны предвидеть будущие вызовы здоровью нашего мозга, познанию и благополучию. Мы должны использовать эти методы в школах, чтобы способствовать развитию жизнестойкости, начиная с раннего возраста.