Поставщик КАМАЗа обошел китайцев в антидемпинговой войне

ЕЭК рекомендовала усилить защитные меры российских металургов под натиском конкурентов из КНР

Чусовской металлургический завод — основной поставщик КАМАЗа и Ford Sollers, покрывающий от 50 до 100% нужд автопроизводителей в листовых рессорах, близок к победе над китайскими конкурентами. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии по жалобе ЧМЗ рекомендовал ввести против рессор из КНР антидемпинговые пошлины в размере 14,11%, что почти в три раза выше обычного. Впрочем, как стало известно «Реальному времени», КАМАЗ озадачен действиями партнера, опасаясь ценового диктата с его стороны.

Плавное выравнивание цен?

Договорная кампания по заключению контрактов на поставку автокомпонентов, которую с середины лета ведут КАМАЗ и Ford Sollers, таит в себе немало неожиданностей и, возможно, как минимум один не очень приятный сюрприз. Переговорные позиции автопроизводителей в торгах с поставщиками могут заметно ослабнуть, рассказали «Реальному времени» несколько источников на автомобильном рынке.



По словам собеседников издания, обычно в качестве одного из ориентиров при согласовании закупочной цены берутся котировки китайских производителей на аналогичные изделия. Однако Евразийская экономическая комиссия готовится вынести беспрецедентное решение, которое сделает бессмысленным такой ход, например, при закупках рессор Чусовского металлургического завода (г. Пермь, входит в Объединенную металлургическую компанию). И хотя ни КАМАЗ, ни Ford Sollers не покупают китайские рессоры, будущий ценовой коридор под воздействием готовящегося решения ЕЭК может стать максимально комфортным для отечественного поставщика в его отношениях с автопроизводителями.



ЧМЗ закрывает сейчас основную часть потребностей КАМАЗа, подтвердили «Реальному времени» на камском автозаводе. А Ford Sollers, похоже, полностью перешел на его комплектацию при сборке Ford Transit в Елабуге. В пресс-службах обеих компаний подтвердили «Реальному времени», что не пользуются рессорами КНР, отдавая приоритет отечественным производителям.

Ford Sollers, похоже, полностью перешел на его комплектацию при сборке Ford Transit в Елабуге. Фото Максима Платонова

Поднебесный демпинг

Как стало известно «Реальному времени», к концу года Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии окончательно завершит антидемпинговое расследование в отношении листовых рессор из КНР, которое началось по жалобе ЧМЗ. Доклад с результатами размещен на сайте ЕЭК и находится в открытом доступе.

Как говорится в опубликованном уведомлении ЕЭК, объектом анализа явились рессоры и листы для них, изготовленные горячим способом, и используемые в производстве и ремонте грузовой, автобусной и дорожно-строительной техники различных типов. На долю заявителя приходится более 50% объема производства рессор в государствах ЕАЭС в период с 2016 по июнь 2019 года, отмечает ЕЭК. Всего ЧМЗ производит 400 типоразмеров рессор для автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, ПАЗ, УАЗ и других.

Листовые рессоры — это неотъемлемая часть грузового транспорта, которая передает нагрузку от рамы кузова на ходовую часть колеса и смягчает удары и толчки при прохождении по неровной поверхности. Иначе говоря, рессоры ЧМЗ обеспечивают плавность хода грузовиков. Их не используют при сборке легкового транспорта, уточнили в пресс-службе «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Так что итоги расследования ЧМЗ повлияют, прежде всего, на взаимоотношения с КАМАЗом, отмечают участники рынка.

Основная суть жалобы ЧМЗ сводилась к тому, что листовые рессоры поставлялись из КНР по демпинговым ценам, а демпинговая маржа составила 58,5%, говорится в уведомлении. При этом объем импорта из КНР превышал спрос на рынке ЕАЭС: за это время спрос вырос на 3,7%, а импорт — на 5,8% (за период с января 2018 по июнь 2019 годов, — прим. ред.). При этом цена китайских рессор в долларовом выражении оказалась ниже, чем у производителей ЕАЭС.



Но особенно большой ценовая разница оказалась в 2017—2018 годах, следует из уведомления. По этой причине заявители полагают, что отрасли в государствах ЕАЭС был нанесен экономический ущерб. Прибыль производителей упала на 35,4% за 2016—2018 годы, а в первом полугодии 2019 года производство стало убыточным, говорится в уведомлении. Производственные мощности за это время сократились на 0,8%, в первом полугодии 2019 года — на 3% относительно аналогичного периода 2018 года. На основании этого Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принял решение о начале антидемпингового расследования, которое длится почти год.

Главный вопрос: утверждать ли рекомендацию о введении заградительной антидемпинговой пошлины на китайские рессоры в размере 14,11%. Фото alibaba.com

Антидемпинговая защита: введут ли пошлину в 14,11%?

Расследование еще не завершено: впереди публичные слушания и обсуждение результатов. 27 сентября истекает срок подачи заявок для участников, а 17 октября будет направлено ходатайство о проведении слушаний, говорится на сайте ЕЭК.

Главный вопрос: утверждать ли рекомендацию о введении заградительной антидемпинговой пошлины на китайские рессоры в размере 14,11%, причем предлагается ввести ее сроком на 5 лет, начиная с будущего года. По оценке экспертов, это достаточно жесткое экономическое решение, так как пошлины почти в три раза выше действующих.

Эта рекомендация основывалась на экономических данных, предоставленных участниками отечественного авторынка. Так, о заинтересованности участвовать в ходе расследования заявили Ассоциация «Росспецмаш», ООО «Дортранс», ООО «КА Экспорт», занимающееся импортом комплектуюших из КНР. С китайской стороны — торговая палата и ряд китайских компаний, но в итоге они не представили информацию, отмечается в докладе ЕЭК.

Опираясь на полученные от них сведения, авторы расследования установили, что «нормальная стоимость рессор составляет $1,239 тысячи» (за период с 2016 по 30 июня 2019 годов, — прим. ред.). При этом средневзвешенная экспортная цена (при ввозе в Россию и государства ЕАЭС — прим. ред.) составила $1,159 тысячи, а средневзвешенная цена EXW — $1,076 тысячи. В результате демпинговая маржа была определена в 14,11% вместо декларируемой заявителем в 58,5%. Однако все равно этот показатель «превышает размер минимально допустимой маржи», отмечается в докладе.

«Чусовой хочет минимизировать риски в конкуренции с Китаем», — неофициально прокомментировали «Реальному времени» готовящие меры на КАМАЗе. Фото Максима Платонова

Китайская угроза или невидимый партнер

В отчетном докладе авторы расследования признали, что КНР является сильным противником для отечественных производителей автокомпонентов. «Китайские предприятия располагают значительными мощностями по производству рессор, что в несколько раз превышает емкость рынка (ЕАЭС)», — говорится в отчете. В период расследования было ввезено 5,8 млн тонн рессор, и по этому показателю государство стало вторым после США потребителем. На фоне увеличения спроса на 5,8% китайцы увеличили экспорт на 25,6%. За счет занижения цены, считают авторы доклада, они увеличили долю рынка на 22,4%, что привело к ухудшению экономического положения местных предприятий. Так, прибыль от реализации рухнула на 50% по итогам 2018-го, установили эксперты ЕЭК. Вообще, в докладе приведено огромное количество негативных последствий, которые возникли после агрессивного вторжения экспортеров из КНР.

«Исходя из этого, Департамент приходит к выводу о наличии материального ущерба отрасли экономики вследствие демпингового импорта товара из КНР. Департамент внешней торговли ЕЭК предлагает ввести антидемпинговую меру на 5 лет с антидемпинговой пошлиной в 14,11%», — завершается доклад.

— Чусовой хочет минимизировать риски в конкуренции с Китаем, — неофициально прокомментировали «Реальному времени» готовящиеся меры на КАМАЗе, подчеркнув еще раз, что автозавод не покупает китайские рессоры.

По словам собеседника нашего издания, сейчас пошлина на переднюю ось составляет 5%, так что предлагаемые меры в три раза выше обычных. Данное решение он считает излишне жестким, которое не коррелируется с соглашением России о ВТО. По его словам, китайский автопром признается высокотехнологичной отраслью мировой экономики:



— За счет современных технологий Китай собирает 1 млн легковых автомобилей и 500 тысяч большегрузных грузовиков. Здесь выдерживаются высокие экологические требования: введены стандарты «Евро-6» по выхлопам.

Источник «Реального времени» полагает, что введение мер ЕЭК должно обсуждаться и с крупными автопроизводителями.



В свою очередь руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев сообщил, что «не комментирует взаимоотношения с поставщиками».

Ford Sollers отправил ЧМЗ на Transit

Между тем, Ford Sollers уже объявил о переходе на долгосрочные поставки рессор ЧМЗ в рамках программы локализации сборки фургона Ford Transit.



— Новым шагом в развитии локализации стало заключение договора с Чусовским металлургическим заводом (ЧМЗ) на поставку многолистовых рессор для автомобиля, — сообщила пресс-служба компании. — Сотрудничество Ford Sollers и ЧМЗ началось в 2019 году с поставки однолистовых рессор. По результатам работы, поставка более технически сложных многолистовых рессор была также доверена этому заводу. Начиная с августа 2020 года, все рессоры Ford Transit будут произведены в России из российского сырья. Всего на сборке задействовано 40 локальных поставщиков, из них 11 из Татарстана.

Управляющий директор АО «ЧМЗ» Владимир Кирзнер передал через пресс-службу, что пока не готов комментировать рекомендации ЕЭК:

— Расследование еще не закончили. Еще будут слушания. И только потом будут приняты меры от ФАС. После — мы сделаем выводы и заявления, — пообещал он.



Говоря о сотрудничестве с Ford Sollers, Кирзнер уточнил, что первые партии рессор уехали на заводы автопроизводителя еще в 2019 году.

Взвешенный подход



Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ» полагает, что снижение ценового преимущества, конечно, позволит ЧМЗ удержать цену, но и не даст «задирать» сильно вверх.

— Полагаю, что итоги расследования не оказали большого влияния на выбор поставщика, — отмечает Калачев. — Выбор в качестве поставщика рессор пермского АО «Чусовской металлургический завод» достаточно очевиден. Это предприятие является лидером по производству авторессор не только в РФ, но и в ЕАЭС, обеспечивая около 55% годовой потребности автозаводов и около 65% общего объема производства. Он более, чем кто-либо, способен гарантировать необходимый типоразмер надлежащего качества и в достаточном объеме для обеспечения бесперебойной сборки автомобилей. Завод выпускает более 1,5 тыс. типов рессорной продукции для отечественной и иностранной техники под брендом Springer. Объем выпуска авторессор на ЧМЗ в прошлом году составил около 48 тыс. тонн.

Собеседник издания добавил, что импорт китайских рессор уже перестает быть решающим фактором для ЧМЗ в отношениях с автопроизводителями. «Доля импорта рессор из Китая на рынке ЕАЭС составляет менее 20%, а демпинг по отношению к сложившимся ценам по результатам антидемпингового расследования оценивался примерно в 14% — говорит он. — Снижение ценового преимущества, конечно, позволит ЧМЗ удержать цену на свою продукцию на уровне, достаточном для обеспечения рентабельности производства. При этом конкуренция с другими производителями не позволит ЧМЗ слишком поднимать отпускные цены, иначе конкуренты опять будут иметь ценовое преимущество».