Как Галиулин огорчил Тарханова

Дубль экс-рубиновца принес первую победу «Нефтехимику»

В матче нижнекамского «Нефтехимика» и красноярского «Енисея» было много штанг, еще больше предупреждений и борьбы, а итогом его стала первая победа татарстанской команды в чемпионате ФНЛ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Один гол, две штанги, пять «горчичников»



Домашний матч с «Енисеем» должен был проходить практически без зрителей, в отличие от стартовой игры с «Чайкой». Таковы особенности нынешнего сезона, в соседних Набережных Челнах и вовсе не состоялась встреча чемпионата ПФЛ, поскольку ижевский «Зенит» не смог сыграть с «КАМАЗом» из-за подозрений на коронавирус у игроков.

А жаль — болельщикам наверняка интересно было бы посмотреть на одного из лидеров ФНЛ, обыгравшего в двух стартовых матчах Иркутск и Брянск. Но на этот раз на трибуны выделили только 50 квот, и на обновленный стадион пустили только полсотни наиболее голосистых фанатов. Уже с самого начала они погнали своих игроков вперед, благо немного нервничал голкипер гостей Михаил Опарин, который, выбивая мяч, подарил «Нефтехимику» угловой. После него был создан первый опасный момент, его реализовать не удалось, но уже второе обострение привело к взятию ворот: Данил Кленкин выдал разрезающий пас на Вагиза Галиулина, который катнул мяч под Опариным. Кстати, в момент удара сразу два футболиста «Нефтехимика» были в пассивном положении вне игры, настолько бездарно выглядела оборона гостей. В следующий раз хозяева могли забить, когда не повезло Мераби Уриди — мяч после его удара попал в штангу.



На обновленный стадион пустили только полсотни наиболее голосистых фанатов. Фото vk.com/fcneftekhimik

Красноярцев в последние сезоны бросает из огня да в полымя. Поиграли в Премьер-лиге, после чего в прошлом сезоне стояли на вылет из ФНЛ, в чем, кстати, можно поискать параллели с Казанью, кода обе российские столицы международных универсиад сдали свои позиции в футболе после проведения этих турниров. Но на старте нынешнего сезона «Енисей» был хорош, как и «Спартак-2», возглавивший турнирную таблицу. Но это момент, когда библейская фраза «И последние станут первыми» оправдана только здесь и сейчас — никаких революций за коронавирусное межсезонье не произошло, аутсайдеры не стали сильнее себя прошлогодних. Где-то повезло, где-то сыграли на эмоциях, а сейчас уже пора мастерство демонстрировать, а оно не сказать что прямо возросло.

Шанс сравнять счет у красноярцев был еще в первом тайме, когда после удара Валерия Кичина мяч то ли попал в руку Алана Лелюкаева, то ли тот каким-то другим образом нарушил правила, получив от судьи желтую карточку. Но на штангу нижнекамского грузина Уридии ответил попаданием в стойку красноярский абхаз Анзор Саная. До конца тайма соперники отметились лишь двумя желтыми карточками, голов больше не было.

Как футболом пожертвовали в пользу хоккея с мячом

Красноярск сейчас возглавляет один из лучших воспитанников местного футбола Александр Тарханов. Легендарный футболист и тренер со товарищи мог перевернуть футбольную жизнь советской Сибири еще в 70-е годы, поскольку Красноярск тогда был просто кладезем талантов. За местный «Автомобилист» играли Тарханов, Олег Романцев, Валерий Гладилин, ставшие яркими игроками советского времени, а также Юрий Сипкин, Александр Кишиневский, так и оставшиеся на уровне местных легенд. Подрастали забивной Вадим Попов, который в итоге станет одним из лучших бомбардиров «Рубина», проведя в Казани всего четыре сезона (69 голов за 129 матчей), и Владимир Кухлевский. С пацанами 1954 года рождения их тренер Юрий Уринович добрался до финала первенства СССР среди ДЮСШ. Для сравнения: наивысшим достижением рубиновцев было второе место в первенстве РСФСР.

Быть бы этой команде как минимум в первой лиге, если бы не водка и хоккей с мячом. Именно пристрастие к алкоголю сгубило двух ярких игроков 1954 года рождения Сергея Горовенко и Александра Дворникова. Последний умудрялся, помимо футбола, успевать играть еще в хоккей с мячом и с шайбой на уровне второй лиги. Любопытно, что футбол и хоккей с мячом совмещали также Владимир Бокарев, Александр Стихин, а уже упомянутый лидер футбольного «Автомобилиста» Сипкин даже смог сыграть два матча в первом бронзовом сезоне «Енисея» в 1978 году. Кстати, Романцев долгое время совмещал баскетбол с футболом, играя у тренера Василия Репиты в одной группе с Сергеем Таракановым, будущим чемпионом Олимпиады в Сеуле-1988.

Красноярск сейчас возглавляет один из лучших воспитанников местного футбола Александр Тарханов. Фото vk.com

А взлететь всей команде, в какой-то мере, не дали соседи из бендийного «Енисея». Там тоже созрела своя плеяда талантов — Ломанов, Пашкин, Першин, Савлук, Шакалин, Ануфриенко и Ко, целиком и полностью завладевшая вниманием местного руководства. В результате родные края пришлось покинуть и баскетболисту Тараканову, и футболисту Тарханову, поначалу скрывавшемуся от армейских селекционеров. И Романцеву с Гладилиным, перешедшим в «Спартак» по линии спортивного общества, поскольку красноярский «Автомобилист» относился к тому же.

Уже позже, в 80-е годы, Красноярск не удержит Анатолия Донику (нынешнего тренера спортшколы «Ак Барса»), Болсуновского, Львова, Яшкина, которые сделают команду местной спортшколы серебряным призером первенства СССР среди ДЮСШ. Провинциальные города при СССР не могли позволить себе иметь больше одной суперкоманды, поэтому и была сделана оправданная ставка на хоккей с мячом, где было проще — в этом виде спорта не было все пожирающей команды ЦСКА.

Дубль Галиулина

Тем временем в нашем матче в начале второго тайма едва не умерла интрига. Нижнекамцы забили красивый гол, когда Павел Шадрин нашел пасом Кленкина и тот переправил мяч в ворота, но арбитры зафиксировали офсайд. Пенальти в свои ворота, отмененный гол, три желтых против всего двух у красноярцев — пора взрывать информационное пространство новостью о том, что Нижнекамск снимается с чемпионата? И учитывая еще неочевидный фол в прошлом туре, после которого пропустили гол, ставший решающим. Нет, «нефтехимики» даже к боковому арбитру не побежали, чтобы высказать претензии за поднятый флаг.

За полчаса до конца встречи с поля ушел красноярец Александр Зотов, которые каждые полчаса получал по желтой карточке, а в этот раз решил свалить с ног Шадрина силовым приемом, которому позавидовал бы любой хоккеист. И через десять минут и без того небезупречная защита «Енисея» снова сплоховала. Хотя и тут возникли подозрения на офсайд. Сам гол выглядел очень любопытно. Хозяева не успели вернуться в оборону после затяжного прессинга, но тут Опарин вынес мяч на своего защитника, который перехватил Лелюкаев. Общая ошибка вратаря и защитника привела к тому, что на ворота Опарина вываливались сразу трое нижнекамцев. Кленкин был в офсайде, но, увернувшись от мяча, он превратил его в пассивный, а участниками голевой атаки стали Михаил Земсков и Галиулин. Земсков бил без помех метров с восьми, голкипер «Енисея» блестяще потащил, однако мяч отскочил куда-то в область паха Галиулина, который просто внес его в ворота. Вагиз оказался в нужное время в нужном месте, но зачастую это важнейшее в специализации нападающего.

В следующем туре нижнекамцам предстоит выезд в Нижний Новгород, где они 16 августа сыграют с одноименной командой. Фото vk.com/fcneftekhimik

Опарин в концовке предоставил еще один шанс отличиться Земскову, который не попал в ворота. В штангу угодил и мяч, посланный со штрафного Ильей Петровым. Наконец, Земсков с убойной позиции головой послал мяч мимо ворот, упустив третий подряд голевой момент. Так что первую победу «Нефтехимику» принесли, по сути, два удачных подключения Галиулина в атаку. В следующем туре нижнекамцам предстоит выезд в Нижний Новгород, где они 16 августа сыграют с одноименной командой.

