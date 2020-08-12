Красно-белая истеричка

Почему середняк российского футбола привлекает столько внимания?

Скандальная ничья первого тура между «Спартаком» и «Сочи» — 2:2 продолжает будоражить футбольные умы уже второй день и обсуждается больше всех остальных матчей тура вместе взятых. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин искренне не понимает такого внимания к седьмой команде прошлого сезона.

Судейские ошибки были до VAR, будут во время VAR, будут и после



Сомнений в ошибочности назначения второго пенальти в ворота «Спартака», который на 90-й минуте реализовал Кристиан Нобоа, нет никаких. Да, потеряны два очка, обидно, досадно… Судья в поле Василий Казарцев не расстрелян, судью на VAR Алексея Еськова до сих пор не линчевали, как бы того не хотелось носителям красно-белой крови, разве что актер Михаил Ефремов пережил какое-то ухудшение состояния, что понятно. Это же не людей давить в пьяном угаре, тут «Спартак» обижают. Когда такое было?

Действительно, когда? Память подсказывает, что в 1993 году, в полуфинале Кубка Кубков, когда португальский арбитр Жорже Короаду засудил спартаковцев в матче бельгийским «Антверпеном» так, что резонанс на всю страну выглядел вполне логично. Во-первых, принцип «наших бьют» тогда еще был актуален, поскольку фанатские разногласия не были обострены до той степени, чтобы болеть против своих в международных матчах. Во-вторых, это не было похоже на судейские ошибки, а выглядело как реальный беспредел. В-третьих, уже ничего нельзя было поправить, впереди не было еще 29 матчей, как в нынешнем сезоне, когда потерю двух домашних очков можно наверстать.

Двух очков, хотя по итогам прошлого сезона «Спартак» отстал от чемпиона на 33 очка, от третьего призера — на 13, и не попал даже во второй раунд квалификации Лиги Европы. В предпоследнем сезоне отставание выглядело не таким катастрофическим — 15 очков от чемпиона, семь от пьедестала почета, выход в Лигу Европы и вылет от второго соперника, португальской «Браги», две победы в четырех матчах. Ну, не везет с португальцами…

Но даже этот экскурс в историю задевает больше, чем второй сочинский пенальти в ворота «Спартака». Российский чемпионат, так или иначе, трясет от судейских ошибок, как и весь мировой футбол. Нынешнему руководителю судейского корпуса России Виктору Кашшаи не хватило помощи сразу четырех судей в матче чемпионата Европы 2012 года, когда он не увидел взятие ворот в матче Англия — Украина. Тогда забил будущий рубиновец Марко Девич, а гол проглядел один из арбитров на линии. Но даже Украина перенесла эту несправедливость стоически. Наш «Рубин» дважды прибивали так, что у бесстрастного Курбана Бердыева не хватило усилий сдержаться (в домашнем матче с «Томью» 2013 года и после игры с «Ростовом» в 2014-м, когда был удален Сергей Рыжиков), буквально вчера в игре с «Локомотивом» судья не поставил пенальти, а потом еще и удалил игрока казанцев. Будет ли хоть тысячная толика внимания федеральных СМИ к подобным эпизодам? К примеру, в недавнем матче ФНЛ «Оренбург» — «Нефтехимик» хозяева забили после «левого» штрафного, и тишина по этому поводу напоминала кладбищенскую. Ну забили и забили, жизни команд ФНЛ не имеют значения, не только такого же, как у «Спартака», но и вовсе никакого.

В лучах былой славы

В повести кинорежиссера Карена Шаханазарова «Курьер», вышедшей в журнале «Юность», есть эпизод, в котором главный герой Иван Мирошников шарахался со своим приятелем Базиным на матчи «Спартака», где горланил речевки: «От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев». Это была одна из примет начала 80-х годов, означающая появление фанатских группировок в Москве, в фильме замененная на другую примету уже середины 80-х — с возвращением домой воинов-«афганцев». Шахназаров не мог обойтись без такой мелочи, характеризующей Москву начала 80-х, поскольку в ней родился, а затем пошел по стране феномен бесковского «Спартака».

Когда команда стала народной, в противовес ведомственным динамовским и армейским клубам. Когда в российских городах, где команд высшей лиги почти не было, брали за привычку болеть за «Спартак». За историю с вылетом в первую лигу, откуда «Спартак» триумфально вернулся. За то, что Бесков открыл для нашего футбола астраханца Дасаева, красноярца Романцева, рижанина Шавло, реанимировал Гаврилова, Ярцева, практически никого не упустил из собственно спартаковской школы — Черенкова, Родионова, Морозова, Позднякова. Огромное количество заметных по меркам национального футбола спортсменов могут сказать, что лучшие годы своих карьеры провели именно в том «Спартаке» — Базулев, Мирзоян, Сочнов, Суслопаров, даже тот же Бубнов, который стал спартаковцем forever, проведя там всего шесть сезонов (в московском «Динамо» — восемь, а в целом 17). Бесковский «Спартак» обогащал советский футбол, как футбол Лобановского в киевском «Динамо», Ахалкаци в тбилисском и Малафеева в минском. Его игроки, переходя в другие клубы, зачастую становились там лидерами.

«Спартак» Романцева повторил историю Бескова в миниатюре. Чуть меньше открытий — Карпин, Онопко, Тихонов, Бесчастных, Сычев, чуть меньше ярких воспитанников — Мостовой, Мамедов, Хлестов, Титов, Ширко, чуть меньше воспитанников, запомнившихся после ухода из «Спартака», — Джубанов, Липко, Мелешин, братья Комбаровы. В конце прошлого века собственных воспитанников было так много, что Романцев дал согласие на создание команды «Спартак-Чукотка», ярко сверкнувшей в российском футболе, но не оцененной тогдашним губернатором Чукотки Романом Абрамовичем.

Но сейчас тот «Спартак» кончился, исчез, был да весь вышел. Романцева нет в клубе уже 17 лет, и с тех пор с основой команды поработали, внимание, 17 тренеров. Покойный Владимир Федотов и нашедший себя в Ростове Валерий Карпин успели сделать это по два раза. Люди помнят «Спартак» Бескова-Старостина, Романцева-Старостина, которые работали в связке годами, а сейчас, за последний год, в «Спартаке» уже третий руководитель — Наиль Измайлов, Томас Цорн, Шамиль Газизов. Конечно, приятно, что в «Спартаке» придерживаются традиций, согласно которым в команде обязательно должны быть татары (80-е годы с Дасаевым, Хидиятуллиным, Атауллиным, Каюмовым и массажистом Фархутдиновым наиболее наглядно демонстрировали верность этого тезиса), но других сходств с легендарными «Спартаками» не прослеживается.

Даже, извините меня, победа в чемпионате страны 2017 года, канонизировавшая Массимо Карреру, на некоей диаграмме выступлений команды за последние годы выглядит как гипертонический криз. Скакнули с пятого места, после чего опустились на третье в 2018-м и продолжили свободное падение, о чем мы уже писали.

Нынешний «Спартак», он о чем?

А теперь зададимся вопросом — что дает нашему футболу «Спартак» Леонида Федуна? Поскольку тренеров за 17 лет было 17, директоров также хватало, то ни с кем из них невозможно ассоциировать красно-белый клуб, помимо его нынешнего владельца Леонида Арнольдовича.

Может, красно-белые продолжают радовать нас открытиями? Неманья Видич да Георгий Джикия, других несомненных удач селекционного отдела за последние полтора десятка лет не вспоминается. Может, школа продолжала выдавать на-гора талантливых выпускников? Да, продолжает, только вот блистают они преимущественно в других клубах: Погребняк, Самедов, Макеев, Паршивлюк, Мелкадзе, Обухов, «рубиновый» Дмитрий Тарасов и «капитан Россия» Артем Дзюба не дадут соврать. Мало того, «Спартак» открыл стране несколько сильных тренеров, только лучших своих результатов они добивались вне Тарасовки: Карпин с «Ростовом», Черчесов со сборной, «тренеришка» Эмери. Кстати, Станислав Саламович в 2018 году открыл для России такого защитника, как Илья Кутепов. В прошлом сезоне он сыграл только семь матчей, на два больше, чем за сборную России. Как он? Что с ним? В нынешнем футболе России нет Ахалкаци, Лобановского и Малафеева, чтобы их игроками прикрыть брешь, которая образовалась, в том числе, из-за того, что «Спартак» из мощного и самобытного некогда клуба превратился в истеричного середнячка. Ранее коллекционировавшего титулы, а теперь скандалы, и аккумулирующего в своих рядах их участников среди игроков, тренеров, спонсоров и горе-болельщиков.

