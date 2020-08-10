«Нефтехимик»-2020: «большинство» работает, молодежь забивает, Граборенко — мощь, легионеров пока не видно

Четыре предварительных итога межсезонья для нижнекамцев

Фото: пресс-служба ХК "Нефтяник"

Три товарищеских матча с другими татарстанскими коллективами провел нижнекамский «Нефтехимик» в текущем межсезонье. Два поражения и одна победа над одним из фаворитов предстоящего сезона «Ак Барсом» — таков итог первого отрезка подготовки к чемпионату КХЛ в «сухом остатке». «Реальное время» присмотрелось к нему внимательнее и сделало первые выводы о состоянии «волков» за три с небольшим недели до старта: кого Вячеслав Буцаев готовит к новому сезону, чего ждать от легионеров «Нефтехимика» и почему Граборенко — это не «Захарчук 2.0».

Легионеры пока не так заметны — их уровень определить сложно. Новые могут подъехать лишь во время сезона

Большим вопросом остается, сумеют ли новоприбывшие иностранцы заменить ушедших весной: лучшего бомбардира «волков» в прошлом сезоне Мэтта Уайта с 34 (15+19) очками, а также Зака Митчелла (напомним, на прошлой неделе оба подписали контракты с рижским «Динамо»).

На сегодняшний день в нижнекамском клубе закрыты три позиции, отведенные под легионеров, еще две остаются вакантными.

Пришли защитники Джулиан Мелкиори из клуба АХЛ «Бингемтон» и Отсо Рантакари из швейцарского «Биля», а также словацкий нападающий Либор Гудачек. В деле мы увидели только последних двоих (в матчах с «Ак Барсом», 3:2 и 1:4), так что какой уровень у иностранных новичков и потянут ли они КХЛ, сказать пока сложно. Если говорить о нападении, то Гудачек ничем примечательным не запомнился — все шайбы «Нефтехимика» забивали отечественные хоккеисты.

В деле мы увидели только последних двоих (в матчах с «Ак Барсом», 3:2 и 1:4), так что какой уровень у иностранных новичков и потянут ли они КХЛ, сказать пока сложно. Фото ak-bars.ru

Финский защитник Рантакари тоже откровенно не привозил, но и незаменимым не выглядел, разве что поучаствовал в комбинации, приведшей к единственной шайбе нижнекамцев во втором поединке против Казани (отличился Шафигуллин).

В лиге-поставщике хоккеистов АХЛ сезон намерены начать лишь в середине зимы, так что качественные игроки, желающие перебраться оттуда в Континентальную хоккейную лигу, еще будут. Как известно, в Нижнекамске не любят спешить при выборе иностранцев. В прошлом году, например, последние легионеры присоединились к команде уже глубоко во время текущего чемпионата.

Роман Граборенко — тот самый гренадер, которого не хватало «Нефтехимику»?

Драка двух Романов — белорусского защитника-возвращенца Граборенко и форварда «Ак Барса» Фисенко — пожалуй, самый яркий момент летнего «противостояния» нижнекамской и казанской команд.

Нельзя определенно сказать, кто вышел из нее победителем, но можно отметить спокойную и уверенную манеру Граборенко вести бой. Фисенко старался юлить и двигаться, его оппонент же просто выставил руку, как бывает с противником меньших габаритов, обозначив расстояние, и уже из такого положения наносил удары. К концу поединка защитник уже сумел уложить Фисенко на лед, правда, упав следом.

Не прочь скинуть при случае краги оказался и Рафаэль Бикмуллин, чисто уложивший на лед Даниила Журавлева.

Нижнекамску давно не хватало серьезного габаритного защитника. И речь тут не только о позиции на льду, но и о «страже», который может вовремя вступиться за игровиков своей команды, если их «обижают», или устроить охоту за техничным соперником самому.

«Волки» серьезно обожглись на Степане Захарчуке, репутация которого и прежде не была безукоризненной. В Нижнекамске Степан вместо проявления лидерских качеств в силу своих физических особенностей принялся грубо фолить, как и во всех предыдущих командах, и справедливо схватил очередную дисквалификацию. А позже и вовсе погорел из-за своего характера и отсутствия дисциплины, устроив ДТП. Необходимых для хоккеиста такого типа функций он «Нефтехимику» не дал.

Есть все основания надеяться, что вернувшийся Граборенко сумеет выполнить эту роль — по предсезонке кажется, что получается у него неплохо.

Большинство работает неплохо уже сейчас

Реализация большинства у «Нефтехимика» хромает, но в целом работает на уровне регулярного чемпионата. Да, выстреливает реже, чем хотелось бы, но нужно учитывать, что это межсезонье и о какой-то сформированной системе говорить преждевременно.

«Ак Барс» Дмитрия Квартальнова славится тем, что умеет разрушать чужое большинство, входя по этому показателю в тройку лучших команд Континентальной лиги. Однако уже в первом матче «волки» сумели дважды распечатать ворота Адама Рейдеборна, разыгрывая лишнего. Сначала под конец первого периода реализовал большинство Шафигуллин, а в конце игры точку при розыгрыше лишнего поставил Логинов. Единственную шайбу во второй игре «волки» также забросили в большинстве.

Это тот случай, когда тренеры пожертвовали сильными сторонами команды ради игрового времени для молодежи. Фото пресс-службы ХК «Нефтяник»

Но особенно заметно это было в альметьевской игре против «Нефтяника» (2:3). Да, очевидно, что группа большинства у «Нефтехимика» в этот день отсутствовала почти полностью — не было технаря Павла Порядина, отсутствовали и все три легионера. Но это тот случай, когда тренеры пожертвовали сильными сторонами команды ради игрового времени для молодежи.

Буцаев пробует молодежь — есть обнадеживающие моменты

Просмотр молодежи, традиционно активно используемой «волками» из сезона в сезон, проходил в течение всех трех игр.

Только за прошлый сезон «Нефтехимик» открыл лиге имена Максима Грошева, Тимура Хафизова, Тимура Шарифьянова и Булата Шафигуллина. Сезоном ранее раскрылся в Нижнекамске Арсен Хисамутдинов.

Хафизов в матчах в Казани отметился заброшенной шайбой, Шафигуллин — двумя. У Шарифьянова одна результативная передача.

В нынешнем межсезонье уже в стартовом поединке в Казани двое игроков из МХК «Реактор» провели свои первые матчи за основную команду — это Максим Полькин и сын наставника команды Дэниэл Буцаев.

— Во время разминки и мне сообщили, что я должен выйти на лед. До последнего момента меня не было в составе на игру, поэтому разминался с неиграющим составом, — приводит слова Полькина пресс-служба нижнекамцев. — Честно говоря, даже поволноваться не успел, настолько все быстро произошло. Вышел на лед и сразу почувствовал, как сильно отличается молодежный хоккей от взрослого. В КХЛ, и раньше говорили, надо быстро принимать решения и все делать быстро. Вот с этим у меня поначалу были проблемы. Где-то с третьей смены начал потихонечку адаптироваться к тому, что происходит на площадке. А так, думаю, была равная и принципиальная по накалу борьбы игра.

Уже в стартовом поединке в Казани двое игроков из МХК «Реактор» провели свои первые матчи за основную команду — это Максим Полькин и сын наставника команды Дэниэл Буцаев. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

В матче с «Нефтяником» попробовала себя еще целая группа молодых хоккеистов — Булат Мотыгуллин (1999 г.р.), Илья Паранин (2000) и Андрей Чивилев (2000). Последний и отметился заброшенной шайбой.

— Мы знали, что соперник будет мотивирован, поэтому выходили с настроем, заряженными на борьбу. На эмоциях побежали вперед, и нас за это наказали на контратаках. Нам не хватило опыта. В составе было много молодых ребят. В первом перерыве тренеры нам дали установку сыграть строже в обороне. Наверное, поэтому больше шайб в игре не было, — поделился с клубной пресс-службой мыслями об игре 20-летний защитник.