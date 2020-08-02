Голы-красавцы и боевая ничья: «Нефтехимик» стартовал в чемпионате страны мирным исходом с «Чайкой»

Матч «Нефтехимика» и песчанокопской «Чайки» оказался единственным ничейным в первом туре чемпионата ФНЛ. О том, как сейчас в Нижнекамске собирается болельщиков не меньше, чем на лучших стадионах мира, читайте в репортаже «Реального времени».

В чем схожесть и различие татарстанских и ростовских провинциалов



Матч в Нижнекамске на реконструированном стадионе «Нефтехимик» собрал две команды, которые можно с полным основанием называть перспективными провинциалами. «Нефтехимик» стал вторым в татарстанском футболе, обойдя Челны, Альметьевск, Зеленодольск… А село Песчанокопское оставило позади себя города Ростовской области Азов, Волгодонск, Таганрог, Шахты, опережавшие его во времена Союза. Как «железный конь» сменил крестьянскую лошадку, так и частный бизнес опередил команды, спонсоры которых — предприятия перестали быть конкурентоспособными.

Деньги местного олигарха Андрея Чайки привлекли перед началом нынешнего сезона в 10-тысячное Песчанокопское футболистов Алейникова, Палиенко, Савичева, Филиппова, Хозина — очень солидных игроков по уровню нынешней ФНЛ. Привлекли они внимание и нашего издания, поскольку «пейзанские» команды — явление для России редкое, если не сказать единичное. Это соседняя Украина — аграрная страна, а потому и в советские времена там хватало коллективов с названиями «Колос» или «Нива», символизирующих сельское происхождение команды и колхозное финансирование. Самый успешный клуб — никопольский «Колос» — даже стучался в высшую лигу, а осуществил эту мечту другой «Колос», из села Ковалевка, финишировавший в нынешнем чемпионате Украины на шестом месте. Ковалевка — это вотчина экс-губернатора Киевской области Анатолия Засухи, а президентом клуба является его сын, депутат Рады Андрей Засуха. Мы бы так много не писали об этой команде, если бы практически накануне, а именно 29 июля, она не завоевала путевку в розыгрыш Лиги Европы.

Понятно, что у Чайки и его команды текущие планы пока скромнее, но стоит отметить, что у «Чайки» хороший имидж. К примеру, казанец Александр Панцырев положительно отзывался о ней, выступая еще на уровне второй лиги. Было это 2 года назад, и за «Чайку» тогда играл еще один чемпион России среди СДЮСШОР Виктор Гараев. В том же сезоне 2018 года «Чайка» провела свой первый матч с командой Премьер-лиги, проиграв в Кубке России махачкалинскому «Анжи», который возглавлял Магомед Адиев, с этого сезона ставший тренером команды из Песчанокопского. Конечно, это не совсем наше дело, но из состава двухлетней давности там остался только автор гола в ворота «Анжи» Александр Хохлачев, воспитанник ростовской Академии им В. Понедельника, считающийся местной звездочкой.

Матч в Нижнекамске на реконструированном стадионе «Нефтехимик» собрал две команды, которые можно с полным основанием называть перспективными провинциалами

Для сравнения, в «Нефтехимике», который в 2018 году также решал задачу выхода в ФНЛ, осталось десять футболистов в составе, включая тренерский штаб во главе с Юрием Уткульбаевым. Вообще, «Нефтехимик» в плане изменений в составе выглядел, да и продолжает выглядеть скромнее. С этого сезона в Нижнекамске играет Михаил Земсков из курского «Авангарда», который доставил много хлопот нижнекамцам в матчах с «Нефтехимиком». Кстати, в Нижнекамске он снова встретился с Аланом Лелюкаевым, с которым ранее играл в Курске.

Уход из Нижнекамска футболистов с некогда казанской пропиской Раиля Абдуллина, Романа Акбашева, Руслана Галиакберова, Артура Гилязетдинова, Андрея Киреева и Дмитрия Мичуренкова подсократил число делегатов из столицы Татарстана, но их сменили Илья Агапов, Владислав Микушин и Михаил Яковлев, так что колония экс-казанских сейчас составляет здесь восемь человек. Достаточно много, но не дает оснований утверждать о слишком тесных связях двух ведущих команд Татарстана. К примеру, в том же Волгограде играют шестеро экс-«рубиновых»…

Голевой момент Уридии



Забегая вперед, отметим, что ни одного новичка Уткульбаев в стартовом составе не выставил. В нынешнем сезоне, который можно назвать первым в истории от рождества COVID-19, резко сравнялось количество болельщиков на трибунах, на играх что«Нефтехимика», что «Барселоны». В Нижнекамске не стали заполнять трибуны обновленного стадиона макетами, что было позитивно встречено «креативной частью» российского футбольного истеблишмента, которая в свое время поругивала наши клубы, забивавшие трибуны курсантами.

Нудный дождик, моросивший с полудня, с новой силой забарабанил по головам футболистов и болельщиков, погнавших своими речевками «нефтехимиков» вперед. Хозяева с помощью прессинга на чужой половине поля завладели инициативой и даже создали подобие опасного момента после навеса на Мераби Уридию, но футбольный наследник Мурада Задикашвили силен в борьбе внизу. Что Мераби вскоре и продемонстрировал, пальнув в дальний правый от вратаря угол. Мяч просвистел рядом со штангой, сердечко у поклонников «Чайки» екнуло, а телекомментатор повысил голос, обозначив самый опасный момент в начале игры.

Нудный дождик, моросивший с полудня, с новой силой забарабанил по головам футболистов и болельщиков, погнавших своими речевками «нефтехимиков» вперед

У гостей нити комбинационной игры оказались в ногах дебютанта команды Максима Палиенко, воспитанного в академии тольяттинской «Лады» в те времена, когда ей руководил нынешний казанец Валерий Поканинов. А еще одним звеном, связующим команды Ростовской области и Татарстана, был ударный форвард «Чайки» Владислав Кулик, некогда игравший за «Рубин». Но его поначалу практически не было видно, опаснее выглядел Хохлачев, заработавший опасный штрафной после сольного прохода. Начался этот проход после перехвата в центре поля, когда игрок гостей самоотверженно пошел в подкат, и это наглядно продемонстрировало, в чем шанс обеих команд на взятие ворот, — это ошибки соперника.

Вскоре такими же ошибками едва не воспользовались хозяева, когда после перехвата плотный удар наносил Данил Кленкин, а затем Уридия вышел один на один, правда, под очень острым углом. В итоге мяч, закрученный в дальний угол, предпочел обогнуть его со внешней стороны.

Рановато забили…



Возможно, от досады Мераби рвал волосы на голове в перерыве. Ходят слухи, что именно это стало причиной раннего облысения упомянутого Задикашвили… Но стоит отметить, что в целом игра нижнекамцев выглядела куда более симпатично, совсем не напоминая привычную по прошлому сезону контратакующую тактику. Атмосферные осадки прибили «Чайку» на ее половине поля, и стартовый розыгрыш мяча в начале второго тайма также привел обе команды в штрафную площадь гостей.

Автору этого репортажа довелось двумя неделями ранее смотреть по ТВ матч Серии А между «Сассуоло» и «Ювентусом», когда хозяева не только отыгрались со стартовых 0:2, но и запомнились очень уверенным владением мяча, даже из-под прессинга выходя через перепасовку, а не выбивая мяч абы куда. Вот и нижнекамцы, с оговоркой на разность в уровне мастерства, могут записать себе в актив контроль мяча и владение инициативой в игре с соперником, состав которого представлялся более именитым.

Но две единички на табло до конца матча так и не изменились

Тем не менее открыть счет хозяевам помог привычный по прошлому сезону контратакующий стиль игры. Андрей Голубев вынес мяч после атаки «Чайки», Давид Хубаев протащил его практически до штрафной и упал после удара по ногам. После чего сам же очертил мячом траекторию над стенкой и влево от вратаря гостей — 1:0. Первый гол сезона в Нижнекамске сразу же стал претендентом на звание самого красивого в туре.

Оставалось играть еще полчаса, и с этого момента вечер быстро потерял в томности. Доселе низко летавшая в дождливую погоду «Чайка» взяла мяч под свой контроль — и выбила его за пределы стадиона. Настолько неточным получился удар, что мяч перелетел через трибуны. С другой стороны, гости, как в хоккее, избавились от «несчастливого» снаряда, который ранее залетел в их ворота, а с помощью нового мяча едва не сравняли счет: удар Палиенко в ближнем углу парировал Голубев. Хозяева слишком явственно «сели» на своей половине поля, и Уткульбаев решил задействовать новичка Земскова, сменив им Кленкина.

Вскоре гости предъявили свой вариант на звание лучшего гола, когда Владимир Хозин ударом из-за штрафной сравнял счет, а затем создали момент, благодаря которому и вовсе едва не вышли вперед. Стоит отметить, что гол Хубаева явно разбудил их, как декабристы Герцена, и, ранее согласные на ничью, они забегали максимально резво. Но две единички на табло до конца матча так и не изменились.

