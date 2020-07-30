30 июл 2020

Online-конференция с начальником Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленаром Габдурахмановым

Online-конференция с начальником Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленаром Габдурахмановым

30 июля на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов.

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий под публикацией или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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