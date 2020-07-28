Мир (не) будет прежним: как пандемия изменила жизнь человека

Пять трендов, приобретенных в самоизоляции, которые остались с нами после ее окончания

Фото: Максим Платонов

Не секрет, что самоизоляция прямым образом повлияла на привычки россиян. Массовый переход на удаленную работу, отсутствие на протяжении нескольких месяцев возможности питаться в ресторанах и кафе, нахождение дома 24 на 7 — все это изменило жизнь человека так, что полученный опыт повлиял на повседневный уклад. В материале «Реального времени» рассказываем о пяти трендах, которые прижились во время пандемии.

Стали больше готовить дома

Несколько месяцев в режиме доставки еды на дом и походов в магазины как самых значительных событий за день неизбежным образом развернули интерес людей в сторону кухни. Необходимость питаться дома обозначила сразу ряд потребностей — в первую очередь функциональность домашних приборов для готовки и их стильного внешнего вида, чтобы ежедневная рутина не вызывала депрессии и расстройства. С обоими требованиями прекрасно справляется итальянский производитель бытовой техники Smeg.

Например, серия Dolce Stil Novo из черного стекла позволяет полюбить готовку, привнеся в нее эстетику наравне с инновационными решениями. Многофункциональный духовой шкаф за 5 минут приготовит пиццу с хрустящей корочкой и семье не придется тратить время на ожидание. Более того, техника даже не потребует уборки — для этого нужно будет просто включить автоматическую чистку, когда температура внутри шкафа достигает 500 градусов, при которой сгорает жир.

Варочная панель, стильная кофемашина, посудомоечная машина, встраиваемый холодильный шкаф для вина, ящик сомелье и даже вакууматор с тремя циклами консервации и функциями маринования и настаивания — все это предназначено для того, чтобы кухня стала любимым местом в доме.

Продуктовая корзина выросла

Если в первые несколько недель карантина полки в магазинах опустели, то впоследствии ситуация выровнялась, хотя траты на продукты питания в условиях самоизоляции выросли. Согласно опросу «Работа.ру», 43% россиян и в будущем планируют больше тратить на еду. Как ее сохранить в свежем виде, да еще и выбрать холодильник, который не надоест через сто открытий его двери?

Справиться с такой задачей поможет техника Smeg. В интерьер прекрасно впишется любой из холодильников в стиле 50-х годов — останется лишь выбрать его цвет. А если классический дизайн надоел, то ему есть альтернатива, которая особенно порадует детей — холодильник с графитовым покрытием и мелками в наборе, с помощью которых можно оставлять друг другу послания или просто развлекаться, реализуя свой творческий потенциал.

В интерьер прекрасно впишется любой из холодильников в стиле 50-х годов — останется лишь выбрать его цвет

Тренд на здоровое питание

Производители продуктов здорового питания констатировали, что во время пандемии интерес к их товару вырос на сотни процентов. Эксперты прогнозируют, что впоследствии потребность в здоровой пище во всем мире только продолжит расти.

Главным помощником для правильного питания, конечно, выступает кухонная утварь: блендеры для приготовления вкусного завтрака и полюбившиеся многим смузи, соковыжималки, духовки для вторых блюд без жарки, системы хранения продуктов, в которых сохраняются все полезные свойства продуктов. У Smeg есть все, чтобы полезная еда еще была и вкусной, а готовка — приятной.

Главным помощником для правильного питания, конечно, выступает кухонная утварь

Пересмотр домашнего пространства

Исследование консалтинговой компании Accenture показало, что 74% опрошенных офисных сотрудников понравилось работать из дома, а 30% респондентов после пандемии решили работать удаленно. Такие тенденции сопряжены с еще одной — желанием создавать домашний уют, повышая уровень комфорта в месте, где ты проводишь большую часть времени.

Если говорить про эстетику, сопряженную с функционалом, то сложно найти лучшего помощника в этом деле, чем Smeg. Техника в стиле старинных итальянских шале, строгой индивидуальности или отсылающая к 50-м годам прошлого века со стилизацией под викторианскую эпоху — клиентам бренда остается лишь выбрать, что лучше впишется в домашний интерьер. Отдельно, пожалуй, стоит сказать про мини-бар. Бесшумный небольшой холодильник будет радовать как гостей какого-нибудь ресторана или бара, так и домочадцев, которые привыкли жить в комфорте. С 2013 года бренд также предлагает уникальную модель для хранения напитков — мини-бар, сконструированный в коллаборации с компанией FIAT. Его кузов изготавливается на заводе автогиганта, превращая холодильник в настоящее произведение искусства.

Бренд также предлагает уникальную модель для хранения напитков — мини-бар, сконструированный в коллаборации с компанией FIA

Выбор за оффлайном

Если на многие вещи пандемия и повлияла изменением привычек, то одну из них, напротив, обозначила еще острее. Хотя спрос на доставку еды на дом вырос, основной трафик забирают офлайн-супермаркеты. То же самое наблюдается и с техникой, мебелью, одеждой — маркетплейсы и онлайн-магазины, безусловно, пользуются большой популярностью, но, например, в Татарстане, люди ринулись закупаться в ТЦ сразу после начала их работы. Салон Smeg в Казани открылся буквально в июле и на себе ощутил желание клиентов «потрогать» и посмотреть товар вживую. Ранее бренд не был представлен своим салоном в Поволжье, поэтому его приход в столицу Татарстана стал долгожданным. Сейчас его двери на Спартаковской, 14 открыты для всех желающих — по приходу заботливый консультант предложит чай или кофе и, пока дети будут рисовать в стильной игровой зоне, расскажет обо всех интересных предложениях.

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