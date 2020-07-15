Смертельное ДТП в Башкирии с туристами из Татарстана год спустя: что произошло и кто виноват?

Год назад на трассе в Башкирии перевернулся автобус с татарстанцами

В июле прошлого года на 51-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Башкирии произошла чудовищная трагедия — перевернулся заполненный людьми туристический автобус из Татарстана. С момента инцидента, в котором погибли шесть и пострадали свыше 30 человек, прошел ровно год. К годовщине аварии «Реальное время» выяснило обстоятельства происшествия и подробности наказания для тех, кто был признан виновными в нем.



6 погибших и 32 пострадавших

12 июля 2019 года 39 жителей Татарстана отправились из Набережных Челнов в Бурзянский район Башкирии на выходные. Они должны были вернуться в автоград к утру 15 июля, однако по дороге домой, с 14-го на 15-е, автобус с туристами перевернулся и улетел в кювет. Шестеро человек погибли, 32 — пострадали.

После смертельной аварии уфимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и использовании транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели пассажиров.

Тот злополучный рейс выполняла татарстанская компания ООО «ГК «Альтекс». Зарегистрирована в 2011 году в Набережных Челнах, основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Генеральный директор и бенефициар — Ильдар Фахразиев, заслуженный работник транспорта Татарстана, лидер сообщества автотранспортных перевозок «Татсоюз» и президент челнинской Федерации тхэквондо.

Фото gibdd102.ru/blog

За рулем автобуса с туристами из Татарстана находился уроженец Сармановского района республики 1986 года рождения. До смертельного ДТП он 18 раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима. Мужчина выжил в аварии и сразу же оказался под следствием.

Постоянные переработки или незамеченный велосипедист?

После происшествия сразу же начали множиться версии того, как могло случиться это ДТП. В соцсетх ходили слухи о неком велосипедисте, который якобы переходил дорогу и не был вовремя замечен водителем автобуса.



Помимо этого, прокуратура Набережных Челнов сообщила, что водитель работал в два раза больше положенного и иногда не успевал как следует отдохнуть между рейсами. Однако, по словам очевидца той страшной аварии, пассажиры были уверены, что водитель не мог уснуть за рулем.

— Я лично говорил с ребятами из автобуса, они рассказали, что до последнего с ним разговаривали, — приводило «Реальное время» слова очевидца, который также поделился тем, как вызволял пострадавших из «железного плена» автобуса. — Мы с родственником выламывали боковую дверь, я видел лично, как он встал в овраге свечкой. Отдельное спасибо ребятам, которые помогали, пока не было скорой, которые откручивали сиденья, чтобы вытащить пострадавших. Ребята, вам еще раз большой респект и уважение. Это страшно, когда такое происходит.

Фото vk.com/beloretsk3

Кто понес ответственность?

В конце января 2020 года уголовное дело по факту ДТП вместе с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Тогда же была озвучена итоговая версия произошедшего.

— Следствие установило, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения. При перевозке пассажиров он не избрал безопасную скорость движения с учетом того, что ехал по мокрой проезжей части при пасмурной погоде, а также не учел особенности автобуса. Все это привело к трагическим последствиям, — сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

При этом компания-перевозчик фактически отделалась «легким испугом»: ее обязали устранить проблемы, из-за которых произошла авария. Усилить контроль за водителями, чтобы те соблюдали ПДД, а также регулярно проверять уровень их профессиональной подготовки. Двое сотрудников ООО «ГК «Альтекс» были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приговор водителю автобуса был вынесен совсем недавно, 8 июня. Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии признал мужчину виновным в случившемся и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.