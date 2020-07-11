«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 3-я: Пермь

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня заглянем в Пермь.



Улица Казанская в Перми находится в Мотовилихинском районе города. Мягко говоря, это совсем не Бродвей — небольшая улочка в частном секторе. Зато она радует глаз того, кто любит русскую деревню и ее пасторальную незатейливость. На улице всего 33 дома (но есть и 33а, и даже 33б). В панорамы электронных карт попала не вся ее часть, но то, что попало, выглядит довольно колоритно: сказывается то, что съемку проводили в мае 2019 года, когда цветение было в самом разгаре. Итак, поехали.

По обочинам дороги цветут яркие одуванчики, и на перекрестке с улицей Корякина можно наглядно убедиться в разношерстности застройки пермской Казанской: внушительный дом-бункер соседствует с небольшим домишком (зато под новой блестящей крышей).

Рядом тоже весьма внушительные угодья. Правда, в грамотности их обитателей есть большие сомнения (см. рукодельную табличку в правом нижнем углу панорамы).

Эта часть улицы уже напоминает о сермяжной поэзии Есенина и грустных деревенских пейзажах Левитана (если бы только не многоэтажки на дальнем плане и не дерзкий зеленый забор из профнастила).

В палисаднике буйно цветет сирень, рядом с домом стоит береза. О том, что перед нами одна из улиц крупного уральского города-миллионника, как-то не вспоминается.

Огромный дом слева и обычная избушка слева больше всего напоминают Слона и Моську.

Редчайший кадр: фото ковра на фоне другого объекта (дом 17). Кстати, обратите внимание на минималистичный забор и на конструкцию крыльца, выходящего прямо на улицу. В настоящей Казани такого, кажется, уже не встретишь.

Элегантная конструкция гаража.

Опять пастораль: избушка, белая сирень, серый деревянный забор, бурьян. Хочется смахнуть слезу и выпить кружку парного молока, но нет. Элегическое настроение опять портит многоэтажная застройка на заднем плане.

Ну наконец-то хоть что-то родное — покрышки, покрашенные в ядовито-лиловый цвет. Многочисленные «самоблагоустроенные» дворы Казани передают братской Перми привет!

Слева домик свежепостроенный и даже обнесенный аккуратным забором. Впрочем, заборы в Перми, похоже, не играют такой сакральной роли, как в Татарстане — дом справа, как и ряд соседей, обходится без этой архаичной детали. А вот свежевысаженную сосенку заборчиком заботливо обнесли, честь и хвала заботливым жителям улицы Казанской.

Если бы мы писали сценарий русского боевика 90-х, эту локацию обязательно посоветовали бы режиссеру. Белая сирень эффектно оттеняет кладбище советских автомобилей рядом со строением довольно мрачного вида.

Наконец-то песочница и трогательно брошенная на переднем плане детская машинка.

Собственно, все. Последние кадры панорамы улицы Казанской демонстрируют нам забор, заботливо подпертый шестом, и начало лесной тропинки, уходящей в глубины уральской природы. На самом деле, судя по картам, где-то там стоят еще два дома по улице Казанской, но увидеть их, к сожалению, нам не удается. А слева вы видите спуск, на котором улица Казанская переходит в Кунгурскую.