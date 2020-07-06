На помощь коровам Татарстана пришел интернет вещей
Рассказываем на примере фермы в Хабаровске, как новые технологии помогают в молочном хозяйстве
До агропромышленного сектора доходит тенденция внедрения современных технологий, открывающая интернет вещей для животноводческого комплекса. Теперь фермеры республики могут отслеживать здоровье и состояние коров с помощью датчиков, информация с которых в режиме онлайн поступает на компьютеры молочного комплекса. О том, как можно оптимизировать работу в сфере сельского хозяйства на примере фермы в Хабаровске, — в материале «Реального времени».
IT для агросектора
Как показывает международный опыт, использование новых технологий повышает эффективность фермерских хозяйств на 15—25%. В России внедрение инноваций в агропроме сегодня только набирает обороты. Как посчитали в PwC, доля отечественных предприятий, использующих современные технологии, составляет не более 10%. Но в перспективе 3—5 лет их число может кратно вырасти. По данным Минсельхоза России, российский рынок цифровых технологий в агропромышленном секторе составляет 360 млрд рублей, а через 6 лет пятикратно увеличится. Интернет вещей может быть полезен практически во всех сферах сельского хозяйства, и он неизбежно туда приходит.
Одной из компаний, которые уже сейчас практикуют применение новых технологий, стала ферма в Хабаровске. Председатель хабаровского СПК «Благодатное» Олег Борисов отмечает, что решение использовать самое современное оборудование для эффективной работы было принято еще на этапе создания микропредприятия, которое работает с февраля 2019 года. Тогда на ферме в коровнике установили видеонаблюдение от МТС, а недавно внедрили еще одну разработку компании — «умные» датчики, которые дают возможность управлять молочной фермой. Механика работы проста — корова проглатывает болюс, подключенный к облачному сервису. Он отслеживает потребности каждого конкретного животного и его состояние, оперативно отправляя информацию оператору.
Датчики MTS Smart Farming после попадания в желудок животного находятся там до конца его жизни. Система предполагает комплексное решение вопросов. В режиме реального времени 24 на 7 с их помощью можно наблюдать за здоровьем коровы, получая информацию о возможных заболеваниях еще до стадии их проявления, контролировать тепловые и водяные стрессы, автоматически выявлять половую охоту и отел. Для сотрудников же в системе автоматически формируются рабочие задачи и осуществляется их учет. Владелец и управляющий молочного хозяйства имеют доступ к облачному хранилищу, куда поступает вся информация.
— Наше сотрудничество началось с установки видеонаблюдения в коровнике. Результаты нас удовлетворили, поэтому мы решили воспользоваться новым предложением компании, чтобы контролировать здоровье животных и работу сотрудников. Использование новых технологий исключает человеческий фактор при управлении производством и позволяет контролировать все процессы удаленно, буквально в режиме реального времени. Мы приняли решение внедрить разработку, потому что заботимся о здоровье наших животных, а также преследуем цель экономично и эффективно использовать все ресурсы, — отметил собеседник издания.
Комплексная работа
Для внедрения технологии от заказчика требуется только детальная постановка задач, все остальное делает команда разработчика.
— Мы отобрали животных, которых будем заводить в систему, выбрали подходящее помещение для обследования, чтобы понять, как разместить оборудование. Нам нужно было иметь в наличии компьютер с интернетом — и все: установкой системы, обучением персонала «под ключ» занялись в МТС, — говорит председатель СПК «Благодатное» Олег Борисов.
Если быть точнее, компания сама проводит все расчеты, разворачивает сети, устанавливает болюсы и настраивает программное обеспечение. Более того, она еще минимум полгода после этого ведет своих клиентов, помогая отладить все процессы, оптимизировать подходы к работе и даже найти слабые места в функционале фермы, чтобы совместно их проработать.
СПК «Благодатное» пока апробирует новую технологию, экономические эффекты от которой можно будет оценить ближе к концу года. В планах также расширение поголовья скота с «умными» датчиками.
Снижение издержек и рост объемов надоя
Как показали тестовые исследования, технология способна определить болезнь коровы за пять дней до появления симптомов, а ближайший отел — за 15 часов. Благодаря диагностике лечение можно начать раньше, использовав на 15% меньше лекарств. А более эффективная планировка воспроизводства приводит к увеличению надоев. Продолжительность сервис-периода возможно сократить со средних российских 150 дней до 90 дней. Как следствие — надои увеличиваются на весьма значительные показатели, которые в случае с крупными предприятиями исчисляются сотнями тысяч тонн молока в год.
В Татарстане новое решение презентовали на Дне поля.
— Уверен, что в регионе, который является лидером по молочному производству, технологии в сфере агропромышленного комплекса могут оказать существенную поддержку в развитии этого направления. Согласно оценкам Аналитического центра Минсельхоза России, применение технологий big data, «агротехнического» интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения может вдвое увеличить эффективность российского агропромышленного комплекса, а затраты на производство и хранение сельхозпродукции — снизить на 15%, — комментирует директор филиала МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров.
Особую актуальность применение подобных технологий приобретает в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Введенные в связи с этим меры — режим самоизоляции, социальная дистанция — привели к росту рисков остановки производственных процессов. В материале, подготовленном совместно с МТС, на конкретном примере раскрыто, как на помощь предприятиям приходят ИТ-системы при организации работы персонала и дистанционного контроля за состоянием животных, регулировки микроклимата в помещениях для содержания стада.
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