На помощь коровам Татарстана пришел интернет вещей

Рассказываем на примере фермы в Хабаровске, как новые технологии помогают в молочном хозяйстве

Фото: Пресс-служба МТС

До агропромышленного сектора доходит тенденция внедрения современных технологий, открывающая интернет вещей для животноводческого комплекса. Теперь фермеры республики могут отслеживать здоровье и состояние коров с помощью датчиков, информация с которых в режиме онлайн поступает на компьютеры молочного комплекса. О том, как можно оптимизировать работу в сфере сельского хозяйства на примере фермы в Хабаровске, — в материале «Реального времени».

IT для агросектора

Как показывает международный опыт, использование новых технологий повышает эффективность фермерских хозяйств на 15—25%. В России внедрение инноваций в агропроме сегодня только набирает обороты. Как посчитали в PwC, доля отечественных предприятий, использующих современные технологии, составляет не более 10%. Но в перспективе 3—5 лет их число может кратно вырасти. По данным Минсельхоза России, российский рынок цифровых технологий в агропромышленном секторе составляет 360 млрд рублей, а через 6 лет пятикратно увеличится. Интернет вещей может быть полезен практически во всех сферах сельского хозяйства, и он неизбежно туда приходит.

Одной из компаний, которые уже сейчас практикуют применение новых технологий, стала ферма в Хабаровске. Председатель хабаровского СПК «Благодатное» Олег Борисов отмечает, что решение использовать самое современное оборудование для эффективной работы было принято еще на этапе создания микропредприятия, которое работает с февраля 2019 года. Тогда на ферме в коровнике установили видеонаблюдение от МТС, а недавно внедрили еще одну разработку компании — «умные» датчики, которые дают возможность управлять молочной фермой. Механика работы проста — корова проглатывает болюс, подключенный к облачному сервису. Он отслеживает потребности каждого конкретного животного и его состояние, оперативно отправляя информацию оператору.

«Умные» датчики дают возможность управлять молочной фермой. Механика работы проста — корова проглатывает болюс, подключенный к облачному сервису

Датчики MTS Smart Farming после попадания в желудок животного находятся там до конца его жизни. Система предполагает комплексное решение вопросов. В режиме реального времени 24 на 7 с их помощью можно наблюдать за здоровьем коровы, получая информацию о возможных заболеваниях еще до стадии их проявления, контролировать тепловые и водяные стрессы, автоматически выявлять половую охоту и отел. Для сотрудников же в системе автоматически формируются рабочие задачи и осуществляется их учет. Владелец и управляющий молочного хозяйства имеют доступ к облачному хранилищу, куда поступает вся информация.

— Наше сотрудничество началось с установки видеонаблюдения в коровнике. Результаты нас удовлетворили, поэтому мы решили воспользоваться новым предложением компании, чтобы контролировать здоровье животных и работу сотрудников. Использование новых технологий исключает человеческий фактор при управлении производством и позволяет контролировать все процессы удаленно, буквально в режиме реального времени. Мы приняли решение внедрить разработку, потому что заботимся о здоровье наших животных, а также преследуем цель экономично и эффективно использовать все ресурсы, — отметил собеседник издания.

Комплексная работа

Для внедрения технологии от заказчика требуется только детальная постановка задач, все остальное делает команда разработчика.

— Мы отобрали животных, которых будем заводить в систему, выбрали подходящее помещение для обследования, чтобы понять, как разместить оборудование. Нам нужно было иметь в наличии компьютер с интернетом — и все: установкой системы, обучением персонала «под ключ» занялись в МТС, — говорит председатель СПК «Благодатное» Олег Борисов.

Если быть точнее, компания сама проводит все расчеты, разворачивает сети, устанавливает болюсы и настраивает программное обеспечение. Более того, она еще минимум полгода после этого ведет своих клиентов, помогая отладить все процессы, оптимизировать подходы к работе и даже найти слабые места в функционале фермы, чтобы совместно их проработать.

Для внедрения технологии от заказчика требуется только детальная постановка задач, все остальное делает команда разработчика

СПК «Благодатное» пока апробирует новую технологию, экономические эффекты от которой можно будет оценить ближе к концу года. В планах также расширение поголовья скота с «умными» датчиками.

Снижение издержек и рост объемов надоя

Как показали тестовые исследования, технология способна определить болезнь коровы за пять дней до появления симптомов, а ближайший отел — за 15 часов. Благодаря диагностике лечение можно начать раньше, использовав на 15% меньше лекарств. А более эффективная планировка воспроизводства приводит к увеличению надоев. Продолжительность сервис-периода возможно сократить со средних российских 150 дней до 90 дней. Как следствие — надои увеличиваются на весьма значительные показатели, которые в случае с крупными предприятиями исчисляются сотнями тысяч тонн молока в год.

В Татарстане новое решение презентовали на Дне поля.

— Уверен, что в регионе, который является лидером по молочному производству, технологии в сфере агропромышленного комплекса могут оказать существенную поддержку в развитии этого направления. Согласно оценкам Аналитического центра Минсельхоза России, применение технологий big data, «агротехнического» интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения может вдвое увеличить эффективность российского агропромышленного комплекса, а затраты на производство и хранение сельхозпродукции — снизить на 15%, — комментирует директор филиала МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров.

Особую актуальность применение подобных технологий приобретает в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Введенные в связи с этим меры — режим самоизоляции, социальная дистанция — привели к росту рисков остановки производственных процессов. В материале, подготовленном совместно с МТС, на конкретном примере раскрыто, как на помощь предприятиям приходят ИТ-системы при организации работы персонала и дистанционного контроля за состоянием животных, регулировки микроклимата в помещениях для содержания стада.