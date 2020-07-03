«Открытие контрактов не предусмотрено ни регламентом КХЛ, ни нашим трудовым законодательством»

Андрей Коваленко — о разном подходе к обнародованию контрактов хоккеистов в России и за океаном

Фото: ярновости.рф

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ, олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко рассказал Russia-Hockey.ru о последних новостях своей организации.

Ни в регламенте, ни в законах России такое не предусмотрено



— В прессе постоянно появляются предложения открыть для общественности все контракты в КХЛ. Какова позиция профсоюза по данному вопросу?

— Открытие контрактов не предусмотрено ни действующим регламентом КХЛ, ни трудовым законодательством России. Поэтому тема является во многом искусственной.

— Многие обозреватели считают, что после введения жесткого потолка зарплат тема, наоборот, актуальна — и напоминают, что в НХЛ суммы всех контрактов известны.

— НХЛ — это бизнес, в котором все построено на цифрах. КХЛ — социальный проект, у лиги свои функции. Сравнений быть не может.

— В среде игроков открытие контрактов обсуждается?

— Не знаю ни одного хоккеиста, который категорически выступил бы за публикацию подробностей своего контракта в прессе. Можете провести голосование среди игроков, но нам его результат абсолютно понятен — практически «сто на ноль».

Поверьте, это не какой-то каприз именно хоккеистов. В России в том же бизнесе нет сторонников открытия контрактов, в других сферах деятельности та же картина. Так что нет смысла тут кому-то что-то навязывать.

Фото: hcbarys.kz

Можете провести голосование среди игроков, но нам его результат абсолютно понятен — практически «сто на ноль»

Теперь и в НХЛ зарплаты игроков не будут понятны

— Следите за событиями в НХЛ, где вопреки всей статистике по заболеваниям сезон все-таки будет перезапущен?

— Еще 15 лет назад, когда после локаута ввели «эскроу», было ясно, что игроки попадают в ловушку. В итоге возобновление сезона, несмотря на все риски, — единственный вариант для хоккеистов, ведь в случае отмены плей-офф «эскроу» будет 35 процентов.

Профсоюзу НХЛ ПА не позавидуешь, в нынешней ситуации у него очень мало козырей. Предположу, придется пожертвовать и участием в Олимпиаде-2022, хотя официальных заявлений еще не было, а слухи появляются противоречивые.

— Была опасность, что «эскроу» составит 35 процентов, но, судя по всему, теперь у профсоюза есть договоренность с НХЛ лишь о 20 процентах...

— Судя по предварительной информации, ситуация для игроков по-прежнему очень жесткая. Да, формально «эскроу» — лишь 20 процентов, но, насколько я слышал, для игроков вводится отсрочка выплаты 10 процентов зарплаты. По сути, это то же «эскроу», но, как говорится, только в профиль.

Так что в принципе теперь и в НХЛ зарплаты игроков не будут известны общественности. Ведь контракты жестко и по сложным схемам сокращаются.