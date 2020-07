TikTok, Zoom, Netflix, Amazon и другие главные бенефициары пандемии

IT-сервисы стали не просто полноправными, но и ключевыми в жизни и бизнесе во время эпидемии по всему миру

Эпидемия коронавируса и тотальный локаут во многих странах кардинально, и первоначально на короткое время, изменил тренды и привычки большинства людей, что сказалось и на резком развороте спроса и предложения на товары и услуги. Три-четыре месяца спустя можно подвести первые итоги, оказались ли эти тренды временными, или с ними нам всем теперь жить. Уже с самого начала было понятно, что основные изменения коснутся четырех направлений, которые прямо касаются потребителей: развлечения, еда, общение и работа. Как следствие, взрывной спрос на свои услуги почувствовали стриминговые сервисы и игровые сайты, сервисы онлайн-доставки, социальные сети и мессенджеры, бизнес-сервисы, предоставляющие коммуникационные услуги. Газета «Реальное время» изучила успехи главных карантинных бенефициаров в мире и России.

Uber и пассажирский транспорт, старейшие магазины уходят в онлайн, YouTube TV поднимает плату на треть

Некоторые эксперты еще в марте этого года были уверены, что коронавирус станет катализатором назревших изменений, и многие компании «переосмыслят формат удаленной работы, проведение крупных деловых форумов и роль телеконференций в работе».

Даже по выходу из карантина ряда стран продолжают поступать новости о решениях той или иной компании, мало представимых еще полгода назад. Так, компания онлайн-такси Uber решила предоставлять свои услуги не только на автомобильные передвижения, но и на на общественные микроавтобусы, место в которых можно будет забронировать пока только в отдельных штатах США — одновременно продавая свое ПО транспортным компаниям. Тесное взаимодействие пассажирских компаний и онлайн-такси должно убедить пассажиров отказаться от своих автомобилей, а городам снизить расходы на страхование или перевести существующие автобусы на более выгодные маршруты.

Британский магазин одежды T.M. Lewin (один из старейших — основан в 1898 году) в конце июня закрыл все свои обычные магазины числом 66 штук, полностью переместившись онлайн (и уволив 600 человек). Причины того, что этот и другие магазины и бренды порой со столетней историей отказываются от «реальности» в том, как сказала одна из директоров: «Поскольку все магазины по-прежнему закрыты из-за принципов социального дистанцирования, наши клиенты не могут делать покупки в магазине в течение последних 3 месяцев».

Одна из «дочек» Google компания Alphabet Inc заявила 30 июня, что подняла цену своего онлайн-сервиса YouTube TV на 30% до 64,99 долларов в месяц, сославшись на рост стоимости контента. Повышение цен, начиная с этой недели произошло «на фоне роста спроса на онлайн-контент, поскольку прямые трансляции, кинотеатры и спортивные мероприятия остаются закрытыми или отменены из-за ограничений, вызванных коронавирусом».

Британский магазин одежды T.M. Lewin (один из старейших — основан в 1898 году) в конце июня закрыл все свои обычные магазины числом 66 штук. Фото commons.wikimedia.org

Компания Alphabet увеличит свою капитализацию, подсчитали в Financial Times благодаря коронавирусу на 68,1 млрд долл. И это всего пара новостей за какие-то 20-30 минут появившихся на информационном сайте Reuters 1 июля — к слову, сами информагентства, как и онлайн-издания, особенно работающие, в том числе, и с деловой информацией по подписке, тоже испытали в эти месяцы взрывной рост спроса на фоне постоянно меняющейся новостной повестке, прямо влияющей на жизнь большинства людей на планете Земля.

IT-сервисы стали не просто полноправными, но и ключевыми в жизни и бизнесе во время карантина

Известный ведущий программы «Безумные деньги» Джим Крамер (бывший управляющий хедж-фондом) на американском канале CNBC еще в середине марта советовал инвесторам сосредотачивать свое внимание на компаниях, которые могут «процветать уже во время пандемии», потому что «новые тренды и сама пандемия еще только находятся в самом своем начале». В первую очередь, в краткосрочном периоде (который вряд ли еще завершился, учитывая неизвестность по поводу второй волны эпидемии), отмечали еще весной эксперты по всему миру, среди победителей будут компании, услуги которых прямо направлены на обеспечение stay-at-home economy (экономики «оставайся дома»), так как все больше людей и других компаний будут чаще экспериментировать с удаленной работой.

Таким образом, IT-компании, до сих пор в отдельных не сильно развитых странах еще остававшиеся неким непонятным придатком реальной экономики, оказались в самом центре «урагана». На себе это испытали и два провайдера видеоконференций, особенно Zoom Video Communications, о котором подробнее расскажем ниже (вместе с ним и платформа Webex компании Cisco Systems — в США), и компании, обеспечивающие кибербезопасность — в России это, например, «Касперский», в США — Okta и Zscaler.

По понятным причинам, рост трафика испытали мобильные компании и интернет-провайдеры, от «Билайна» (где уже в начале апреля отмечали рост новых подключений как к услуге «Домашний интернет», так и к пакетным предложениям) до «МТС» (где также к концу апреля фиксировали рост потребления своих сервисов и нагрузки на сеть) и «Таттелекома» в Татарстане (спрос на его домашний интернет после проверки нагрузками вырос в два раза в начале апреля). И Qualcomm и Verizon Communications за рубежом (последние активно в карантинные месяцы развивали 5G, предоставляющее большие скорости соединений).

На себе это испытали и два провайдера видеоконференций, особенно Zoom Video Communications. Фото skyteach.ru

Реальная экономика станет все чаще обращать внимание на услуги дата-центров

Отдельно стоит упомянуть дата-центры, которые, как предсказывали эксперты еще в апреле, к концу года в РФ должны вырасти в своих оборотах минимум на 15% — здесь стоит отдельно отметить дата-центр казанского ИТ-парка (он, например, предоставляет бизнес-услуги ПАО «КАМАЗ»), выдержавший нагрузку в миллионы татарстанских пользователей в карантинный месяц в рамках кампании, когда выходить можно было по пропускам, полученных через СМС или интернет-сайт Минцифры. Рост коммерческих услуг дата-центров в «эпидемиологических» условиях естественен, ведь бизнес вынужден не только переводить сотрудников на удаленную работу, но и «улучшать свою ИТ-инфраструктуру».

Правда, есть и «но»: прямая зависимость от самой реальной экономики, когда закрытие или убыточность большинства компаний будет отражаться и на прибылях ИТ-компаний, предоставляющих услуги дата-центров. В России крупнейший владелец их — «Ростелеком-ЦОД» (26,1% общего количества), но при негативном сценарии доля иностранных облачных провайдеров может вырасти с 8% до 20–30%, предупреждают наблюдатели и участники рынка. В США прямой победитель в таких условиях — Amazon, предоставляющий свои облачные сервисы, хотя и известен многим лишь как монстр онлайн-коммерции.

Пока магазины закрыты: как Ozon и Wildberries стали своими среди покупателей за 50

Известно, что уже в первые же карантинные дни почти по всему западному миру, опять же, практически вне зависимости от развитости инфраструктуры, бум испытали розничные магазины онлайн-торговли, помимо особенно популярных в США Walmart и Costco, увеличение транзакций почувствовал и Amazon Джефа Безоса, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Безос, считают аналитики, может стать первым триллионером к 2026 году. Уже сейчас капитализация компании достигает 1 трлн долларов.

Amazon в России зачастую недооценивают, сравнивая его с такими местными «монстрами» как «Ozon» (онлайн-торговля) и Wildberries (еще один крупный маркетплейс), которые оказались на «карантинной волне». Так, по итогам 1 квартала 2020 года рост оборотов Ozon превысил отметку в 100%. В апреле площадка выросла на 200% благодаря новым клиентам и росту повторных заказов. «Оборот от продаж Ozon составил 31,6 млрд.рублей за квартал. Компания доставила покупателям 13,4 млн. заказов общей наполняемостью 51,5 млн.товаров».



Мало того, появилась и новая категория онлайн-покупателей — люди в возрасте старше 55 лет, отметила владелица Wildberries (где рост заявок заставил даже поменять систему работы и логистику) Татьяна Бакальчук, они «и после карантина будут периодически пользоваться интернет-магазинами, хотя торговые центры будут посещать тоже». В I квартале оборот Wildberries тоже вырос вдвое (на 95%) по сравнению с показателем за I квартал 2019 года, до 75,3 млрд рублей.

Карантин дал сотни миллиардов дополнительной капитализации Amazon и Microsoft

Однако Amazon не просто «бегемот электронной коммерции», и место для покупок. Компания во время карантина затронула практически все аспекты жизни, «связанные с домашним хозяйством, продуктами, вещами, играми, ремеслами, новостями и развлечениями» (у компании есть и свой стриминговый сервис Prime Video). Даже другие сайты, которые посещают люди — Netflix, Pinterest, Facebook — работают на облачном ресурсе Amazon Web Services, как и отдельные правительственные сайты США, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Правда, у Amazon сейчас другая проблема: огромный выросший спрос слишком высок для его текущей инфраструктуры. Британская влиятельная газета Financial Times включила его в топ-100 компаний, которые стали еще больше процветать при коронавирусе, в нем Amazon занял первое место, эпидемия даст дополнительно 400 млрд долларов капитализации компании. Похожая ситуация у занявшей второе место «Майкрософт» (плюс 270 млрд долларов), которая предоставляет не только нужные сейчас облачные сервисы, и коммуникационное приложение Teams для работников, платформу облачных вычислений Azure, плюс весна дала рекордные 90 миллионов игроков игровому сервису компании Xbox Live.

Доставка еды на фоне закрытых ресторанов и кафе стала привычной

Рост популярности и спроса на онлайн-магазины и онлайн-доставку, очевидно, вызван и закрытием ресторанов по всему миру, и нежеланием испытывать судьбу в открытых продуктовых магазинах, где социальную дистанцию соблюдать все равно проблематично. При этом, тренды — что нечасто случается — оказались параллельными российским.

Если в Америке шампанское открывают в компании Domino’s Pizza, управляющей крупнейшей в мире сетью пиццерий (390 ресторанов только в США), ставшей весной этого года «королем доставки», то в России могли порадоваться как отдельные пиццерии, разнообразившие рацион закрытых на карантин жителей через доставку, так и Delivery Club — ныне крупнейший сервис доставки еды в России, запущенный в 2009 году. Изначально он работал в формате маркетплейса, объединяя рестораны с собственными курьерами, с 2016 года сервис развивает свою логистическую службу. Еще весной ее представители отмечали, что с 6 по 12 апреля компания впервые «выполнила больше одного миллиона заказов за неделю».

В сервисе отмечали, что на рост повлияли три фактора: возможность для ресторанов получать заказы от сервиса без комиссии, расширение в другие регионы России и изменение поведения потребителей на фоне коронавируса. Которые, как надеются и в Delivery Club, и в Domino’s Pizza, продолжит оставаться тем же и после эпидемии.

Компания «Тьютор.Класс», у которой после начала самоизоляции резко выросло число обращений от новых пользователей, почувствовала на себе и спрос со стороны частных школ. Фото: Julia M Cameron / Pexels

Онлайн-платформы для частных школ и нехватка разрешений для онлайн-медицины

Более осторожными стоит быть с другими трендами и предсказаниями. Так, в марте-апреле многие аналитики считали потенциально выигрышными — бизнесы, построенные на модели предоставления услуг онлайн-образования и онлайн-медицины. Во-первых, в России выяснилось, что нынешняя инфраструктура еще не настолько развита, чтобы обеспечить хотя бы школьников нужным качеством образования, отвечающим минимальным требованиям со стороны чиновников (и не всех дома есть ноутбуки и компьютеры, а то и интернет). Главный приток клиентов, вероятно, будет за счет частных школ, предоставляющих услуги коммерческого обучения.

Так, например, компания «Тьютор.Класс», у которой после начала самоизоляции резко выросло число обращений от новых пользователей, почувствовала на себе и спрос со стороны частных школ, которым «также потребовалась универсальная платформа для ведения занятий». Выручка в марте-апреле выросла кратно, но главное, считают ее основатели, если интерес к дистанционному обучению был и до пандеми, локаут еще и подтолкнул многих к переходу в онлайн.

Во-вторых, что касается телемедицинских сервисов, пока нельзя назвать особенными выгодоприобретателями даже такие компании как Teladoc Health в США (связывает пациентов с врачами для назначения на прием онлайн), или сервис DocDoc, принадлежащий Сбербанку. Так как оба сервисы на тот момент и не были прибыльными в силу и американского, и российского законодательства. К примеру, сбербанковское приложение предлагала бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России.

Единственное, на что имеет смысл надеяться онлайн-медицине и онлайн-образованию, что спрос после карантина не рухнет одномоментно, а потребитель почувствует вкус к более удобному и недорогому обслуживанию. Среди медицинских платформ и приложений можно упомянуть «Здоровье.ру», MedAi, «Онлайн Доктор», «Доктис», «ТелеМед». Или, например, ONDOC, работающая с телемедицинскими сервисами. В компании уверяют, например, что с помощью шаблонов медицинских опросов врачи клиник смогут удаленно контролировать самочувствие пациентов. Несмотря на то, что рост числа обращений почувствовали почти все эти сервисы, они пока «занимают филантропическую позицию», предоставляя многие услуги бесплатно — в силу, в том числе, и законодательных ограничений. Нет, например, разрешения на оформление электронных больничных, что «снижает ценность и пользу онлайн-консультаций».

Среди медицинских платформ и приложений можно упомянуть «Здоровье.ру», MedAi, «Онлайн Доктор», «Доктис», «ТелеМед». Фото telmed24.ru

В игры стало играть больше людей — рынок онлайн-развлечений стал главным бенефициаром «ковида»

Наконец, наиболее взрывной рост спроса и притока покупателей почувствовали на себе развлекательные сервисы и, отдельно, Zoom. Они же, впрочем, первыми окажутся под ударом после того, как эпидемия пойдет на спад, считают многие скептические наблюдатели и эксперты. Так, в марте-мае главными выгодоприобретателям стали игровые и стриминговые сервисы. С учетом ограничений, даже непривыкшие к играм взрослые больше и чаще заказывали в онлайн-магазинах игровые приставки, и проводили время на интерактивных гейм-стримингах.

В плюс коронавирус себе могли записать компании Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Electronic Arts, Nintendo, Sony (со своей приставкой PlayStation и интернет-площадкой Store), сервисы по облачному геймингу, вроде российского PlayKey (рост выручки в компании отмечали двукратный). В топы продаж попадали игры Call of Duty: Modern Warfare, FIFA, The Sims 4, Animal Crossing: New Horizons и The Last of Us Part II, некоторые из рекордов удивили даже самих производителей и продавцов.

Правда, если эпидемия затянется, то у людей закончатся деньги на игры и кино в первую же очередь. Тем не менее, популярная платформа Steam показала весной 23,5 млн пользователей онлайн, а доля тех, кто во что-то играл, составила семь миллионов человек: «карантин уже стал катализатором роста всего рынка видеоигр».

Пока кинотеатры закрыты: «Чем дольше длится текущая ситуация, тем больше пользы Netflix»

Netflix по-прежнему доминирует в сфере потокового видео по всему миру, вместе с ним рост клиентской базы и выручки должны были почувствовать и другие стриминговые сервисы в карантинную весну: Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV и Disney (несмотря на очень ограниченный контент в последних двух случаях), как и российские их аналоги, вроде «Кинопоиск HD», еще в марте почувствовавший бурный рост трафика и транзакций, и почти сразу же открывший продвижения ради бесплатный доступ к своему стриминговому на 45 дней, Okko, More TV, «Амедиатеки».

Впрочем, считают, например, в издании New York Magazine, если раньше Netflix находился под серьезным давлением конкурентов, то, когда все застряли дома, и нет спортивных передач по телевидении, а многие шоу не могут продолжать производство, клиенты менее склонны отменять подписку и с большей вероятностью оценят его огромный «бэк-каталог» (фильмы и сериалы, которые Netflix не производил, но предоставляет к ним доступ своим подписчикам). И действительно, к концу первого квартала у компании было 183 млн подписчиков по всему миру, что на 23% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост пришелся на Европу, Ближний Восток и Африку, где в первом квартале было зарегистрировано почти 7 миллионов подписчиков.

«Чем дольше длится текущая ситуация, тем больше пользы Netflix», — считают наблюдатели, и предполагают, что капитализация компания вырастет на 55 млрд долларов. Стоимость акций стримингового сервиса в апреле достигла исторического максимума — $426,75 за штуку. Рыночная капитализация компании выросла только с 9 по 16 апреля со $162 млрд до $187,26 млрд. Ничего удивительного: пока кинопрокат в анабиозе, самыми популярными и, в общем, единственными новинками вообще, стали фильмы и сериалы именно этого стримингового сервиса.

За Zoom следует другое резко набравшее популярность приложение, Tik Tok, сервис коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Фото telesputnik.ru

Tik Tok для «зумеров», Zoom — для «бумеров»

Наконец, ставший символом работы в эпидемию, Zoom, который стал крупнейшим брендом, вышедший на совершенно новый для себя уровень. По словам его генерального директора Эрика Юаня, компания в начале мая продолжала принимать до 300 миллионов участников в день. В марте было 200 миллионов участников ежедневных собраний. Стоимость акции выросла на 120%. Объем трафика к апрелю вырос в восемь раз по сравнению с мартом.

Рыночная стоимость Zoom достигла 29 млрд долларов. А летом превысила 50 млрд долларов. И это несмотря на то, что большинство компаний консервативны, и зачастую по умолчанию используют средства, которые входят в уже оплаченные корпоративные пакеты подписок Microsoft и Google. Zoom стал исключением за счет лояльной политики распространения (бесплатно до 40 минут с количеством участников до 100) и высокого качества продукта, в том числе стабильной связи на слабых соединениях. В том числе, в России.

Однако, несмотря на то, что он стал «главным технологическим бенефициаром пандемии, и сейчас у этого продукта лучшая возможность для корпоративных интеграций за все время существования», если создатели платформы не закрепят шанс, другой возможности у них не будет. В начале апреля Zoom возглавил чарт самых скачиваемых мобильных приложений в США.

За Zoom следует другое резко набравшее популярность приложение, Tik Tok, сервис коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Он уже стал символом нового поколения «зумеров» (родившихся после 2000 года), и стал спасением для молодежи, лишившейся реального общения во время карантина.

Рекламный оборот Facebook вырос в первом квартале 2020 года на 40%. Фото: pexels.com

Как «Фейсбук» сначала выиграл от эпидемии, а потом попал в опалу

Ну, и отдельно упомянем как социальные сети и сервисы онлайн-платежей. Так, рекламный оборот Facebook вырос в первом квартале 2020 года на 40%, несмотря на сокращение маркетинговых бюджетов многих рекламодателей: уровень вовлеченности Facebook в карантин резко вырос, увеличив и его рекламные показы. Компания запустила тут же и новые функции видеочата и прямой трансляции.

Впрочем, на этом фоне компания Марка Цукерберга попала и в очень рискованное положение: ее сеть стала слишком влиятельной на информационную повестку, учитывая и проходящие сейчас в США протесты Black Lives Matters, и отказ цензурировать высказывания Дональда Трампа. В итоге только в последние дни от рекламы в сети временно, или до конца года отказались сотни компаний, играющих в «расовую карту», и поддерживающих чернокожих американцев. Как это скажется на финансах компании — узнаем уже осенью.

Наконец, пионер онлайн-платежей компания PayPal, как и вообще сервисы онлайн-платежей по всему миру (в России — «Яндекс.Касса», «Робокасса» и проч.), также стала выгодоприобретателем коронавируса, развернув еще больше возможностей для продавцов по обработке бесконтактных платежей в физических магазинах. PayPal также участвовал в переводе более 1 млрд. долларов в виде федеральных займов в рамках Программы защиты зарплат администрации малому бизнесу в США. И до эпидемии его приложение для денежных переводов Venmo было популярным, но теперь компания стала свидетелем уже более крупных трансферов между родителями и детьми и более широкое распространение безконтактных интернет-платежей за товары и услуги, которые ранее могли бы быть оплачены наличными. Компания, согласно британским экспертом, входит в топ-10 самых процветающих в эпидемию организаций (плюс 65 млрд долларов капитализации), занимая 9-е место, и уступая всего немного гугловской Alphabet.