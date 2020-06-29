Рак «под маской»: как пандемия повлияла на жизнь онкобольных в Татарстане

Грядет ли в Татарстане всплеск смертности от рака и кому томографию сделают бесплатно

Фото: Олег Тихонов

В мае российские онкологи заявили о предстоящем росте смертности россиян от онкозаболеваний. Прогноз строился на том, что, по их мнению, во время пандемии помощь онкобольным оказывалась не в полной мере, а ряд профильных медучреждений были переоборудованы под «ковидные» госпитали. Кроме того, из-за приостановки приема плановых пациентов значительно снизилось и выявление рака на ранних стадиях — такие выводы были сделаны после опроса медиков аналитической компанией RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе». «Реальное время» выяснило, как сейчас работает Республиканский клинический онкоцентр в Татарстане, есть ли в регионе проблемы с оказанием помощи онкобольным и ждать ли роста смертности от онкологических заболеваний в 2020 году.

Динамика есть, но в другую сторону

Минздрав России отреагировал на опубликованные RNC Pharma данные вполне определенно. Пресс-служба ведомства распространила заявление руководителя Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина, главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Ивана Стилиди. Доктор подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса, людей с онкологическими заболеваниями в России не должно становиться больше, поскольку больные раком пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Более того, буквально за день до публикации тревожного прогноза, Минздрав сообщил, что россияне стали реже умирать от рака — уровень смертности от новообразований в январе, феврале и марте 2020 года сократился на 3,9 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го и составил 199 случаев на 100 тысяч населения.



Работа онкологов не останавливалась

О том, как складывается ситуация в Татарстане, мы попросили рассказать главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера РТ Ильгиза Хидиятова.

— Ильгиз Ринатович, как повлиял карантин на работу больницы?

— Скажу четко и однозначно: работа онкологической службы Республики Татарстан в условиях пандемии не приостанавливалась ни на один день. Просто идет она с соблюдением режима противоэпидемических мероприятий. Всем пациентам проводится бесконтактная термометрия при поступлении на стационарное лечение, в дальнейшем температура измеряется не менее двух раз в день.

Все манипуляции и прием пищи ведутся исключительно в палатах, таким образом минимизируются контакты пациентов друг с другом, соблюдается социальное дистанцирование. По пути движения пациентов установлены антисептики, во всех доступных местах используются антибактериальные моющие средства. Госпитализация осуществляется при отрицательном эпидемиологическом анамнезе, с фиксацией информации в медицинской карте пациента.

— В каких условиях приходится работать врачам, медперсоналу?

— Персонал в клинике работает в специальной одежде, масках, перчатках, с использованием налобных защитных щитков. При наличии признаков ОРВИ сотрудники отстраняются от работы. Первое, что делается при приходе на работу — измерение температуры, в течение дня она также измеряется еще дважды, все фиксируется в журналах. Добавим сюда трехразовую дезинфекцию полов, всех поверхностей от дверных ручек до выключателей и круглосуточное обеззараживание воздуха.

Томография — обязательна. Но бесплатна

— Изменились ли требования при плановой госпитализации?

— Чтобы не допустить заноса коронавирусной инфекции COVID-19 в стены онкоцентра, мы начали проводить компьютерную томографию органов грудной клетки всем пациентам перед плановой госпитализацией на стационарное лечение. Заметьте, это дорогостоящая диагностика делается сегодня совершенно бесплатно. Это наиболее точный и информативный метод диагностики вирусной пневмонии. Важно — помещение для проведения компьютерной томографии располагается в здании поликлиники, оборудовано отдельным входом. Отмечу, что пациенты стационарных отделений направляются на госпитализацию по графику. Дополнительно, накануне госпитализации, сall–центр ГАУЗ РКОД оповещает пациентов о конкретном времени визита и необходимости явиться на прием именно в указанное время.



— Есть ли ограничения на посещение пациентов родственниками, ведь онкобольным в тяжелом состоянии или после операция часто необходим постоянный уход?

— Да, запрет установлен. Количество ухаживающих и сопровождающих ограничено и составляет не более одного человека при необходимости. Потоки пациентов стационара и поликлиники не пересекаются.

Предоставлено РКОД МЗ РТ

Для удобства пациентов и сопровождающих разработаны пропуска для беспрепятственного доезда в РКОД и обратно

Даже в «закрытый» город онкобольным въезд разрешен

— Действительно ли не все больные республики могли получать своевременную помощь, например, в дни, когда въезд в город был запрещен, а на руках у амбулаторных больных не было направлений?

— Согласно постановлению кабинета министров Татарстана от 31 марта, передвижение к месту оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» было разрешено и в период действия ограничительных мероприятий. Для удобства пациентов и сопровождающих разработаны пропуска для беспрепятственного доезда в РКОД и обратно. Такие справки установленного образца выдавался врачом онкологом первичного онкологического кабинета.

Что касается сведений о приостановке мер по выявлению рака на ранних стадиях, аргументировано могу сказать, — это не так. Совместно с первичной сетью проведена работа по дообследованию пациентов с отклонениями от нормы (лабораторные анализы, тест на ПСА, маммография, цитология шейки матки), выявленными в рамках онкоскрининга при диспансеризации. Также за время пандемии по всей республике число обследований грудной клетки на томографе существенно увеличилось, что способствовало выявлению более 150 случаев подозрений на новообразования легких.

Нами организован мониторинг таких лиц, их дообследование и, при необходимости, маршрутизация на специализированное лечение. Одним словом, мне и моим коллегам не известно о случаях несвоевременного оказания специализированной онкологической помощи, в том числе из-за ограничительных мероприятий во время пандемии. Срок ожидания госпитализации, в зависимости от отделения, составляет от нескольких часов до 11 дней. Количество жалоб со стороны пациентов на качество медицинской помощи снизилось и за 5 месяцев 2020 года составило пять (для справки за аналогичный период 2019 года — восемь).

Пролечено пациентов за январь — май 2019—2020 гг.

ЯНВАРЬ—МАЙ 2019 г. ЯНВАРЬ—МАЙ 2020 Г. Круглосуточный стационар 11577 13825 Дневной стационар 8354 9825

Выявлено пациентов с впервые установленным диагнозом ЗНО

ЯНВАРЬ—МАЙ 2019 Г. ЯНВАРЬ—МАЙ 2020 Г. Выявлено пациентов 5771 5901 В том числе на ранних (I-II) стадиях 3474 3624 В том числе активно 1062 813

Медсестра стала донором для больных с COVID

— Есть ли случаи заболевания коронавирусом среди пациентов и персонала?

— К сожалению, за время пандемии было выявлено 18 случаев подозрения на заболевание у пациентов, находящихся на стационарном лечении в нашей больнице. Случай COVID-19 подтвердился у одного пациента. Переболели новой коронавирсной инфекцией 11 сотрудников, все случаи заражения связаны c контактами с больными COVID-19 вне стен медицинской организации, то есть произошли при бытовом контакте. Особенно примечательным является случай коронавирусной инфекции у медицинской сестры, которая после перенесения заболевания стала донором для лечения больных с COVID.

— Вы, как некоторые российские медики, тоже ожидаете повышения уровня смертности в Татарстане у онкобольных?

— По данным Татарстанстата, за январь — апрель 2020 года, число умерших от новообразований составило 2 409 человек, что на 40 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года.В пересчете на 100 тыс. населения, смертность населения от новообразований за январь — апрель 2020 г. составила 186,7 случая на 100 тыс. населения, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 191,1 на 100 тыс. населения. Таким образом, мы не прогнозируем увеличения смертности населения от онкологических заболеваний в 2020 году.

Хватит плевать в колодец!

О том, действительно ли больные из районов Татарстана не могли добраться до онкостационаров в Казани из-за того, что во время изоляции их просто не пускали в город на постах ГИБДД, мы также поинтересовались у замначальника пресс-службы МВД по Татарстану Максима Костромина. Он заявил, что подобные факты ему неизвестны. Такой статистики не велось, однако и жалоб от онкобольных и их представителей не поступало.

Председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов также прокомментировал сложившуюся ситуацию и появление информации о грядущем скачке смертности среди онкобольных:

— Что касается истории про больных, которых не пускали в Казань на лечение, отвечу как лауреат премии Фонда Высоцкого «Своя колея», словами его же песни: «Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Да, ряд плановых операций были перенесены, однако экстренные делались без каких бы то ни было ограничений. Также в штатном режиме работал хоспис, как и выездная служба паллиативной помощи. Мы работаем с соблюдением все санитарных требований, а это очень большие затраты: сначала закупить, потом все собрать и утилизировать. Но затраты эти несоизмеримы с ценностью человеческой жизни.

Действительно, были случаи, когда плановые больные не попадали в хоспис. Был случай такой с онкобольным 1-2-й стадии. Но — он сам отказался ехать из-за страха заражения коронавирусом! Действительно, не принимали плановых больных и некоторые специализированные стационары, переоборудованные под госпитали для заболевших коронавирусом. Однако их функции брали на себя другие медучреждения. Да, нам всем сегодня очень трудно, но такова жизнь. Так что не будет разносить слухи, обвинять кого-то. Не будем плевать в колодец.