На юго-востоке Татарстана модернизируют по современным технологиям линии электропередач

Реализуемый ОАО «Сетевая компания» проект, ставший частью комплексной работы по обновлению инфраструктуры, планируют ввести в эксплуатацию в январе 2021 года

Фото: пресс-служба ОАО «Сетевая компания»

Для повышения надежности электроснабжения потребителей нефтедобывающих районов юго-востока Татарстана ОАО «Сетевая компания» продолжает реконструкцию существующих электрических сетей. Реконструкция воздушной линии 110 кВ Узловая — Исмагилово протяженностью 12,2 км станет вторым этапом модернизации ВЛ 110 кВ, связывающей Альметьевский и Азнакаевский муниципальные районы.

Комплексная реконструкция без приостановки работы

ОАО «Сетевая компания» реконструирует воздушную линию электропередачи (ЛЭП), введенную в эксплуатацию в 1954 году в зоне обслуживания Альметьевских электрических сетей. Воздушная линия (ВЛ) 110 кВ Узловая — Исмагилово протяженностью 12,2 км является вторым реконструируемым участком транзитной линии между системообразующими подстанциями напряжением 220 кВ — «Узловая» и «Азнакаево». Первый этап, реконструкция ВЛ 110 кВ Азнакаево — Якеево, успешно реализован в 2019 году.

Линии имеют как промышленное значение, так и общегородское — они обеспечивают электроэнергией промышленные объекты НГДУ «Лениногорскнефть» и «Азнакаевскнефть», которые осваивают залежи нефтяных месторождений юго-востока Татарстана, городскую инфраструктуру города Азнакаево, сельскохозяйственные объекты Альметьевского и Азнакаевского районов.

ОАО «Сетевая компания» реконструирует воздушную линию электропередачи (ЛЭП), введенную в эксплуатацию в 1954 году

За 66 лет эксплуатации на воздушных линиях неоднократно проводился ремонт, однако комплексной реконструкции не осуществлялось. По инициативе «Сетевой компании» в январе 2020 года важный объект электроснабжения начали обновлять с полной заменой физически и морально устаревших элементов, опор, грозотроса, провода и арматуры. Что немаловажно — все работы проводят без прекращения электроснабжения потребителей.

Современные решения

В процессе модернизации используются современные типы материалов и методы работы. Так, при реконструкции применяют сборные металлические опоры высотой от 24 до 33 метров, имеющие антикоррозионную обработку методом горячего оцинкования. Реализовывается решение по окрашиванию опор, в соответствии с принятой в ОАО «Сетевая компания» концепцией, на пересечениях с федеральными, республиканскими автодорогами и переходами через реки.

Сборные металлические опоры обработаны методом горячего цинкования

Бесперебойная работа систем диспетчерской и технологической связи, систем передачи данных предприятия будет обеспечена благодаря современному оптическому кабелю, встроенному в грозозащитный трос (ОКГТ). Для создания высокоскоростных цифровых каналов связи и передачи телеметрической информации с подстанций 110-220 кВ, находящихся в ведении системного оператора АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление Татарстана, использовали оптические мультиплексоры.

В рамках исполнения Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 №187-ФЗ для предотвращения несанкционированного доступа на ЛЭП применены межсетевые экраны, обеспечивающие безопасность при осуществлении электронного обмена информацией с другими взаимодействующими автоматизированными системами управления и внешними сетями. Технология также позволяет разграничивать доступ между сегментами корпоративной и технологической сети, защищать от проникновения и вмешательства в работу автоматизированных систем управления нарушителей из внешних систем.

Продуманная инфраструктура

Реконструируемую воздушную линию запроектировали в пределах существующего технического коридора. Она имеет многочисленные пересечения, сближения с инженерными коммуникациями сторонних организаций.

«Насыщенность коммуникаций обусловлена тем, что рядом с подстанциями размещены объекты (станции) хранения, транспортировки и обработки нефтяной промышленности. Выполнение работ на этих участках требует обеспечения тесного взаимодействия с представителями сторонних организаций», — отметил заместитель директора АЭС по капитальному строительству Сирин Бурганов.

«Большой опыт, полученный при реконструкции ВЛ 110 кВ Азнакаево — Якеево, и слаженная команда сотрудников ООО «Электронефтегаз» позволили нам ускорить ход производства работ как строительно-монтажных, так и организационных и заранее предусмотреть «узкие места», — подчеркнул Дмитрий Ульянов — главный инженер подрядной организации ООО «Электронефтегаз».

Реконструируемую воздушную линию разместили в пределах существующего технического коридора

Планируется, что обновленная ЛЭП будет введена в эксплуатацию в январе 2021 года. После реконструкции ВЛ Узловая — Исмагилово последует третий, заключительный этап модернизации ВЛ 110 кВ Исмагилово — Якеево. Проект реализуется в полном соответствии с требованиям действующего природоохранного законодательства. Кроме того, в ходе работ ведется установка птицезащитных устройств, позволяющих исключить гнездование на опорах и минимизировать риски отключений.

