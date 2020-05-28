«Театр горожан» начинается с интернета

Новый проект фонда «Живой город» соберет казанцев в партисипаторный спектакль

Сегодня, 28 мая, завершился прием заявок в новый проект фонда «Живой город» — онлайн-лабораторию «Театр горожан». Все, кто хочет быть причастным к созданию принципиально нового театра, могли заявить о своем участии в создании спектакля. Впереди — семь дней творчества, обмена идеями, мыслями и проектами, которые дадут жизнь театру будущего, которые будут востребованы у нового зрителя, искушенного и требовательного, вместе с кураторами проекта из Санкт-Петербурга — драматургом Натальей Боренко и путешествующей художницей Адой Мухиной. Далее — спектакль, во время которого горожане расскажут о наболевшем.

Изоляция как шаг к театру будущего

Нужно отметить, что не все смогут поучаствовать в практических онлайн-занятиях. Только группа из 25 самых активных горожан, которых отберут питерские кураторы, сможет похвастаться непосредственным соприкосновением с новым проектом. Однако онлайн-лекции и мастер-классы будут доступны всем. После завершения лаборатории, 10 июня, на сайте Фонда «Живой город» будет объявлен open-call, где любой желающий сможет подать идею следующей постановки партисипаторного спектакля на площадке Творческой лаборатории «Угол».

Интересно, что идея создания «Театра горожан» манила и беспокоила активистов «Живого города» уже долгое время. Не один год попытки привлечь горожан к новому виду театра уже делались, однако только вызовы времени, вынужденная изоляция, отмена театральных встреч офлайн, приведшая к кризису, и стали толчком к тому, чтобы новый проект стал жить. Сами организаторы уверены, что это — шаг к театру будущего. Время покажет, а пока попробуем разобраться, что же это будет и кому все это нужно.

Тайное станет явным

Соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова уверена, что именно сейчас выстраиваются новые взаимоотношения с искусством:

— «Угол» мы выбрали потому, что это и площадка Фонда и его команда. Однако будем очень рады, если и другие театры присоединятся к нашей инициативе. Финансово организовать проект было проще в том плане, что не нужно, например, оплачивать дорогу и проживание экспертов. Но с другой стороны, сегодня в принципе сложно организовывать проекты в области культуры, в том числе и с экономической точки зрения. Однако интерес мы видим, уже за день до окончания приема заявок, примерно за неделю, мы собрали их более 170. Как и ожидалось, с 10 июня до 1 июля мы объявим open-call для всех желающих создать спектакль с горожанами. После этого Фонд поддержит одну из заявок.

То есть какая из тем будет выбрана в качестве главной для предстоящего спектакля — пока неизвестно. Зато в самом скором будущем мы сможем узнать — какой он, театр, который действительно трогает и притягивает казанцев.

«Работаем с развенчиванием мифов, а не с их усилением»

Наталья Боренко, драматург и автор театральных проектов, работает в сфере социального, документального и партисипаторного театра, с 2014 года задействована в междисциплинарных горизонтально-структурированных арт-проектах со специалистами в области театра, искусства, образования, миротворчества и правозащитной деятельности в разных городах и странах.

— Мы с Адой Мухиной уже делали ряд проектов с участием непрофессионалов. В проект мы ждем людей креативных профессий — писателей, например, педагогов, музыкантов, либо таких людей, у которых есть идеи. Вместе с участниками мы будет продумывать эти идеи: допустим, к нам приходит художница, у которой есть намерение поработать с тем или иным городским сообществом. Или у музыканта есть понимание городской социальной проблемы, которую он знает, как решить, обратившись к определенным горожанам. Все вместе мы дорабатываем такие идеи в течение семи дней, также придумывать проекты с перспективами, как их реализовать. В итоге готовые решения будут подаваться на open-сall, либо наши участники будут сами его продвигать в дальнейшем.

Наталья Боренко уже работала с разными группами людей, в том числе состоящими только из подростков, женщин, заключенных, бездомных, людей с ограничениями по слуху и зрению. В таких проектах они делятся своей жизнью и остаются на сцене с собой. Все они разные, с кем-то в группе легче работать, с кем-то тяжело, это все от личных качеств человека зависит, как и в работе с профессиональными актерами. Но нужно понимать, что если вы развиваете проект с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо обеспечить им доступную среду, уверена Наталья. Она также считает, что такие проекты (социальные и документальные спектакли) работают именно с развенчиванием стереотипов, а не с их усилением.

Чем участие отличается от погружения

— В чем отличие иммерсивного спектакля от партисипаторного? Если первое слово образовано от английского «погружать», то второе — от понятия «участвовать». Представьте себе две разные компании друзей. Для иммерсивного спектакля все равно, какая из этих групп придет на представление, а для одного зрителя не имеет значения, что из себя представляют остальные. Да, в ходе спектакля он или она заходят, допустим, в особняк, бродят по комнатам, но все действие зависит от профессиональных актеров, у которых есть прописанный текст, сценарий. Другое дело партисипаторный проект, где человек именно участвует. Он меняет содержание своими историями, решениями, он наполняет и изменяет спектакль для других зрителей. Таким образом, если одного участника спектакля заменить другим, изменится и сам спектакль. Бывают, конечно, и спектакли-гибриды, смешивать никто не запрещает, — резюмировала куратор Наталья.

«Зрители имеют право высказаться со сцены»

Ада Мухина родилась в Санкт-Петербурге, но работать ей довелось и в других странах. Она окончила Королевскую центральную школу речи и драмы в Лондоне и магистратуру при Новой сцене Александринского театра РГИСИ. Проходила режиссерскую стажировку на постановке RiminiProtokoll в Дюссельдорфском Шаушпильхаусе, участвовала в художественном совете IV Европейского фестиваля театра горожан OUR STAGE в Дрездене.

— Мне нравится наводить мосты между двумя разными местами. Этим мы займемся и в «Театре горожан». Это направление успешно развивается и в других странах, в том числе и в России. Мы пригласим представителей разных профессий, которые расскажут свои истории от первого лица непосредственно через линзу художника. Зрители имеют право не только молча сидеть в зале и потреблять готовый театральный продукт, но и высказывать свое мнение со сцены.

Представляется очень важным, что о Казани будут рассказывать сами ее жители. К сожалению, в вашем городе я пока не была, и мне пришлось гораздо дольше вникать в контекст предложенных для спектаклей решений. Поэтому я, как со-куратор, буду рада выслушать мнения художников и художниц вашего города и сама рассказать о своем опыте и наработках коллег в других странах. Возможно, как новый человек, я бы увидела что-то, к чему вы уже привыкли, показала бы вам его росточки с точки зрения чужака, это было бы интересно. Но для долгосрочной работы с проектом нужен тот, кто знаком с локальными проблемами. Надеюсь, что в лаборатории родятся такие проекты, которые удивят и порадуют в будущем, — поделилась Ада Мухина.