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Фонд Поддержки Современного Искусства «Живой Город»

Культура

Общая информация

«Живой город» был создан в 2013 году инициативной группой жителей Казани: Дианой Сафаровой, Артемом Силкиным и Инной Ярковой.

«Живой город» поддерживает творческие инициативы в области современного искусства Республики Татарстан.

Руководитель — Яркова Инна Игоревна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Марселя Салимжанова, 19
  • Телефон: (917) 245 44 87
  • Email: zhivoy_gorod@mail.ru
  • Сайт: https://zhivoygorod.io/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

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