Фонд Поддержки Современного Искусства «Живой Город»
Общая информация
«Живой город» был создан в 2013 году инициативной группой жителей Казани: Дианой Сафаровой, Артемом Силкиным и Инной Ярковой.
«Живой город» поддерживает творческие инициативы в области современного искусства Республики Татарстан.
Руководитель — Яркова Инна Игоревна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Марселя Салимжанова, 19
- Телефон: (917) 245 44 87
- Email: zhivoy_gorod@mail.ru
- Сайт: https://zhivoygorod.io/
Дата последнего обновления: 18.11.2020