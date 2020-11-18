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АНО Казанский Открытый Университет Талантов 2.0

Образование и наука

Общая информация

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» — уполномоченный орган по реализации Концепции «Перспектива», государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020гг. и оператор базы данных победителей и призеров конкурсных мероприятий.

Организация была учреждена 8 апреля 2015 года.

Руководитель — Акмалов Айдар Фаритович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Парижской Коммуны, 25/39
  • Телефон: (800) 222-20-38
  • Email: info@utalents.ru
  • Сайт: utalents.ru

Дата последнего обновления: 18.11.2020

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