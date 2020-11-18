АНО Казанский Открытый Университет Талантов 2.0
Общая информация
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» — уполномоченный орган по реализации Концепции «Перспектива», государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020гг. и оператор базы данных победителей и призеров конкурсных мероприятий.
Организация была учреждена 8 апреля 2015 года.
Руководитель — Акмалов Айдар Фаритович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Парижской Коммуны, 25/39
- Телефон: (800) 222-20-38
- Email: info@utalents.ru
- Сайт: utalents.ru
Дата последнего обновления: 18.11.2020