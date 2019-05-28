Минниханов подписал соглашение о создании в Татарстане центра для одаренных детей

Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в республике будет создан региональный центр одаренных детей по модели «Сириуса».

Также стороны на встрече в Доме правительства РТ обсудили вопросы взаимодействия в части выявления и поддержки талантливой молодежи, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в апреле министр образования и науки РТ Рафис Бурганов проводил встречу с Еленой Шмелевой в образовательном центре «Сириус» в Сочи. На ней обсуждалась концепция создания и развития регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Татарстане.

