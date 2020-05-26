Бундеслига: качественное пополнение из перебежчиков, гастарбайтеры и новые территории

Или все то, «что немцу хорошо…»

В немецкую Бундеслигу всегда стремились футбольные перебежчики из Восточной Европы. Все просто: футболисты легко изменяли родине, поскольку в футболе хорошо платили, а страсть к наживе можно было прикрыть политическими мотивами. В свою очередь, Бундеслига успешно осваивала новые футбольные страны, основывая в своих клубах настоящие землячества. «Реальное время» завершает трилогию о немецком футболе, породившем сильнейшую сборную мира, и Бундеслиге, ставшей лучшей по соотношению «цена-качество».

Кому-то изменники, кому-то пособники



В ФРГ футбольных «власовцев» всегда хватало. Мы уже упоминали Фрица Лабанда, который стал чемпионом мира 1954 года, Шена, Крайше, Варгу. Для Западной Германии этот поток иммигрантов всегда был приятным бонусом. Согласитесь, очень даже неплохо, не вкладывая ни марки в подготовку футболиста, ни пфеннига в его трансфер, получить приличного игрока. Практически за так, или, в данном случае, за «гутен таг». Хотя как может быть приличным изменник Родины? Вон венгр Золтан Варга, поляки Смоляны и Пехачек или осси-немец Поливка — яркие примеры того, как сбежали «за свободой», а вляпались в договорняки.

Любопытно, как менялось отношение к перебежчикам в ГДР. В 50-е годы поиграли в ФРГ, а затем вернулись в Восточную Германию несколько человек, включая Ганса Крайше, а также Гюнтера Имхофа, Вольфганга Кланка, Эрнста Линднера, Герберта Хольтфретера. Они спокойно завершали свои карьеры в чемпионате ГДР, даже призывались в сборную. А в 80-е годы еще даже не сбежали, а просто предприняли такую попытку трое игроков дрезденского «Динамо» Герд Вебер, Питер Котте и Матиас Мюллер. Мюллер, кстати, становился до этого вице-чемпионом московской Олимпиады. Тем не менее их дальнейшие карьеры в ГДР были стерты в пыль.

После венгерских событий 1956 года в ФРГ прибыли мадьяры. Иштван Штани и Паль Чернаи, будущая легенда «Айнтрахта» из Брауншвейга, Янош Ханек, промелькнувший в «Киккерс» из Оффенбаха. Полулюбительская тогда «Бавария» вообще поднялась за счет венгерских «гастарбайтеров» Йожефа Жамбоки, Тибора Леринца, Арпада Фазекаша, Иштвана Шипоша. Это было в исторической крови баварцев, поскольку еще в донацистскую эпоху клуб тренировал венгерский еврей Рихард Домби (Кон), которого пригласил в клуб немецкий еврей Курт Ландауэр. Ограниченный венгерский десант частично помог «Баварии» выйти из тени более знаменитых соседей из «Мюнхен 1860», чемпионов третьего сезона Бундеслиги и финалистов Кубка кубков-1965.

Венгр Золтан Варга (на фото), поляки Смоляны и Пехачек или осси-немец Поливка — яркие примеры того, как сбежали «за свободой», а вляпались в договорняки. Фото wikipedia.org

Любопытно попадание в Бундеслигу венгро-американца Эндрю (Андре) Мате. Уехав в США, Мате стал игроком команды «Нью-Йорк Хунгария», состоявшей, как можно догадаться, из венгерских иммигрантов. Выиграл чемпионат США в так называемой Cosmopolitan Soccer League, где играли команды, составленные из «понаехавших»: греки и киприоты, испанцы и итальянцы, евреи и немцы, две команды украинских иммигрантов. После чего Мате приехал на сезон 1964—1965 в Германию. Дивидендов не снискал, но стал первым янки в Бундеслиге.

Как пропустить шесть голов за полчаса

В 60-е сбежали два «сборника» ГДР Хорст Ассми и Рольф Фриче, а в 70-е годы в ФРГ перебрались Норберт Нахтвай, Юрген Паль, Лутц Айгендорф. В 1981 году сразу два советских клуба вылетели из еврокубков, проиграв соперникам из ФРГ. «Спартак» был опозорен «Кайзерслаутерном» — 0:4, а ростовский СКА уступил «Айнтрахту» из Франкфурта. В «Кайзерслаутерне» играл Айгендорф, в «Айнтрахте» — Паль и Нахтвай, как, кстати, и нынешний тренер сборной Германии Йоахим Лев. Плюс австриец Бруно Пеццай и кореец Бум Кун Ча. Не будь у восточных немцев Паля и Нахтвая гражданства ФРГ, они бы превысили лимит на легионеров. Кстати, они были воспитанниками того самого «Хеми» из Галле, который десятью годами ранее сильно пострадал, потеряв игроков после пожара в голландской гостинице.

Франк Липпман из дрезденского «Динамо» сбежал в 1986 году после позорного четвертьфинала Кубка кубков с «Байер», Юрдинген. Дрезден выиграл первый матч — 3:1, в повторном вел с таким же счетом и умудрился проиграть — 3:7, пропустив за 30 минут 6 голов. «Байер» выйдет в полуфинал, проиграет там мадридскому «Атлетико», которое выйдет в финал и будет разгромлено киевским «Динамо» — 0:3. В год чернобыльской трагедии еще один факт в пользу того, что футбольный Бог подчас вознаграждает команды и страны в «их минуты роковые».

Но футбольные дезертиры были очень полезны Бундеслиге, поскольку они тут же брали местное гражданство. Как еще два восточных немца Фалько Гетц и Дирк Шлегель, поляки, румыны, чехословаки. Хотя чего, спрашивается, бежать, если первого легионера из Восточной Европы — Иона Ионеску из Румынии привезли в Бундеслигу еще в 1968 году. Чехословаки массово играли в Западной Европе уже в конце 60-х, а игроки из Венгрии и Польши свободно уезжали еще раньше и дальше, в чемпионат США.

Само собой, эти футболисты стоили копейки, как и Уинтон Руфер, который отметился на ЧМ-1982, выступая за экзотическую Новую Зеландию. Фото deichstube.de

Освоение новых земель

Успешно используя политическую ситуацию с соседями из Восточной Европы, западные немцы, тут надо отдать им должное, благотворно осваивали и новые рынки. Кореец Бум Кун Ча еще раз встретился советским болельщикам, когда уже в середине 80-х играл за «Вердер» вместе с другим азиатом — Ясухико Окудерой. Японцы в те времена были настолько же далеки от футбола, как мы от сумо. Самураи развивали бейсбол, регби, причем даже матчи футбольного турнира Олимпиады 1964 в Токио проходили на стадионе «Титибуномия регби». Тем не менее, в Германии было сразу два японца — Окудера и Кадзуо Озаки. Само собой, эти футболисты стоили копейки, как и Уинтон Руфер, который отметился на ЧМ-1982, выступая за экзотическую Новую Зеландию. Ну мы запомнили парня, поскольку он играл против сборной СССР, а немцы запомнили его, чтобы потом прикупить в тот же «Вердер». За 6 лет он сыграл 174 матча, забил 59 голов, то есть отличался в каждом третьем. Или же перуанец Хулио Байлон, первый темнокожий в Бундеслиге, забивший за 50 матчей 10 голов.

Недорого обходились и нераскрученные в те времена датчане. Началось все с Йона Даниельсена из «Вердера», который открыл «датский рынок» еще в 1965 году, после него в Бремене появился Оле Бьорнмозе. Следующий дуэт датчан будет играть за «Вердер» уже в 80-е: Пер Роентвед и Поуль Тюгесен. Для понимания: в отсутствие интернета и футбольных агентов, при минимуме соревнований, нужно было быть селекционером от Бога, чтобы сформировать «ограниченный контингент» легионеров из двух-трех футболистов. Раскрываем секрет, как удавалось выбирать беспроигрышные варианты. Допустим, купили Ульрика ле Февра из датского «Вейле», а тот подсказал, что в его родном клубе подрастает юный талант Алан Симонсен, ни много ни мало будущий обладатель «Золотого мяча». А в другой любительской команде есть неплохой Хеннинг Йенсен… Вот и оказались в «Боруссии» из Менхенгладбаха друг за другом три датчанина.

Именно этим обстоятельством, кстати, можно объяснить настоящие землячества в некоторых командах, поскольку приглашали по «протекции». К примеру, таким же образом возник шведский квартет в «Кайзерслаутерне»: Ронни Хельстрем, Бенни Вендт, Бенно Магнуссон и Роланд Сандберг. Почти как «АББА», только РББР, и играли не все вместе, хотя примерно в одни и те же годы. Спустя годы Менхенгладбах купил норвежца Кай-Эрика Херловсена, после которого у «Боруссии» резко проснулся интерес к его соотечественникам Эрику Торстведту, Кьетилю Рекдалю и Горану Серлоту.

Сарафанное радио творило чудеса, и для этого необязательно было наряжаться в сарафан с кокошником.

Кстати, в 80-е годы приверженность «Вердера» к датчанам обернется неожиданной стороной. Уже федерация Дании пригласит на тренерскую работу Зеппа Пионтека, игравшего за «Вердер» вместе с Даниельсеном и Бьорнмозе. Да, похоже на коррупцию, но, вспоминая ЧЕ-1984, на котором «датский динамит» стал бронзовым призером, констатирую: подчас и через кумовство можно достичь отличного результата.

Мюнхену, кстати, тоже повезло в том, что он получил «Олимпийский стадион». Фото wikipedia.org

Очередной цимес с Олимпиады и чемпионата мира

«Байер», Юрдинген, кстати, запомнится, как клуб с максимальным сосредоточением эмигрантов из Восточной Европы. Саша Юсуфи (сын югослава Фахрудина Юсуфи), поляки Марцел Витечек и Дариуш Шолтысик (сын олимпийского чемпиона 1972 Зигфрида Шолтысика), рожденный в ГДР Маттиас Хергет, венгр Дьердь Коттан. Пять иностранцев — и среди них ни одного легионера. Что косвенным образом помогло сформировать исландскую связку из Ларуса Гудмундссона и Атли Эдвальдссона.

Серьезным подспорьем Бундеслиге стал домашний чемпионат мира 1974 года, к которому были построены новые и модернизированы или реконструированы имеющиеся стадионы. Это было важно, поскольку иногда они рассыпались прямо на глазах. К примеру, в матче чемпионата страны 1971 года развалились ворота на «Бекельбергштадион», и местной «Боруссии» присудили поражение, хотя она не являлась хозяином стадиона, а всего лишь арендовала его у муниципалитета Менхенгладбаха. Благодаря итоговому чемпионству местная «Боруссия» вышла в Кубок европейских чемпионов и разгромила там итальянский «Интер» — 7:1. Это было уже доказательством силы Бундеслиги, когда ее представитель из скромного города с населением в 250 тысяч человек громил «Интер» из Милана. Клуб, который десятью годами ранее предлагал Уве Зеелеру 1 миллион марок за переход плюс 40 тысяч марок в месяц в качестве зарплаты.

Кстати, звезда «Боруссии» Гюнтер Нетцер (актер Ростислав Хаит назвал его именем мифический крейсер в фильме «День выборов», в котором был, по совместительству, и сценаристом) зарабатывал к исходу пятого сезона Бундеслиги по 13 с лишним тысяч марок в месяц. Без учета премиальных. Такую же сумму получал тренер Отто Рехагель, причем платили ему уже после разрыва контракта, будучи недовольными итогами работы. Напомню, что на старте был потолок в 2 500 марок, с которых 19-летний Нетцер начинал в первом чемпионате, а заставшему футбол еще в полулюбительском статусе Рехагелю выдавали 400 марок. Вот повезло парням с рождением.

Мюнхену, кстати, тоже повезло в том, что он получил «Олимпийский стадион», построенный к Играм 1972 года. И общей «файдой» стало нововведение, когда спонсоры начали платить за надписи на футболках. Старт дал «Ягермайстер», который вообще готов был подарить (за деньги) название своего ликера клубу «Айнтрахт» из Брауншвейга, но руководство Бундеслиги не пошло на это, ограничившись буквами на форме. Плюс правительство ФРГ дало разрешение на трудовую иммиграцию, и в страну потянулись прежде всего турки. В 60-е годы их футболисты уже играли, будучи легионерами: Айкут Юнязичи в Брауншвейге, Аркоч Озкан в «Гамбурге». В последующем времени Германия уже сама начала рождать собственных Платонов (читай, первопроходца Мехмета Юкселя-Шолля) и быстрых разумом Невтонов (нынешних Илкая Гюндогана, Эмре Джана, Мехмета Озила).

ФРГ бесплатно достались очень и очень квалифицированные кадры, выращенные в ГДР. Фото Bundesarchiv, Bild 183-1989-0401-015 / Oberst, Klaus / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Объединение Германии стало вишенкой на торте. Политическому руководству страны оно обошлось бесплатно (данке шон, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Горбачев). Что касается футбола, то ФРГ бесплатно достались очень и очень квалифицированные кадры, выращенные в ГДР. Началось все с Андреаса Тома, затем были Матиас Заммер, Михаэль Баллак и т.д., и т.п. Правда, на данное время футбол бывшей ГДР загублен, известный РБ «Лейпциг» — это личный проект Дитера Матешица, который для этой цели «арендовал» Лейпциг.

Кстати, с появлением РБ можно было предположить, что Бундеслига разрешила называть команды товарными знаками. Нет, РБ расшифровывается как RasenBallsport, то есть, в дословном переводе с немецкого, что-то вроде «Спорт с мячом на газоне». А то, что это еще и «Ред Булл», напиток, на котором Дитер Матешиц сделал свое состояние, это «совпадение».

Но в первое время после объединения Германии именно восточные немцы стали костяком сборной на «серебряном» чемпионате мира 2002 года, где их было семь человек в составе. В те времена футбол Германии переживал кризис. Ну как кризис, в любой другой стране четвертьфинал ЧМ-1998 и два участия в групповых турнирах чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов были бы признаны нормальным результатом. Только не в ФРГ, а теперь уже в Германии. Последовательно используя выходцев с Востока, а также еще полтора десятка «новых немцев», родившихся в остальной Европе, Южной Америке и Азии, Бундесманшафт преодолела кризис, не успевший стать системным. Сейчас и Бундеслига уже выступает в роли некоего питомника не только для сборной Германии, но и для сборных всего мира, исключая пока австралийский континент.

Самый безуспешный тренер и самый провальный уход из футбола

Напоследок самая уникальная история немецкого футбола. На протяжении 40 послевоенных лет местной сборной руководили всего пять тренеров. И каждый из них — Зепп Гербергер, Хельмут Шен, Юпп Дерваль, Франц Беккенбауэр и Берти Фогтс — выигрывали либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы. Пока на исходе века Бундесманшафт не возглавил Эрих Риббек, на тот момент самый пожилой тренер сборной ФРГ — 61 год.

Любопытно, что в начале карьеры он установил другой рекорд, в 1968 году став самым молодым тренером Бундеслиги и возглавив в 31 год «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Под его руководством оказались легендарный голкипер Ханс Тильковски, который на два года старше, и защитник Фридель Луц, вице-чемпионы мира 1966, а также будущие чемпионы мира Юрген Грабовский и Бернд Хельценбайн, плюс Бернд Никкель, будущий бронзовый призер ОИ-1972. И австриец Вильхельм Хубертс, ровесник Риббека, один из шести легионеров первого чемпионата Бундеслиги.

Уйдя из сборной вместе с Дервалем, Риббек выиграет первый и последний в своей жизни трофей, став в 1988 году обладателем Кубка УЕФА. Фото dfb.de

Команда — смесь опыта и молодости, и уже на старте создается ощущение, что Риббек принесет ей удачу. В двухматчевом противостоянии Кубка Ярмарок его «Айнтрахт» обыгрывает сам «Ювентус», забив единственный гол на 120-й минуте второго матча. Казалось бы, не команда — мечта, и спустя годы она выиграет Кубок ФРГ, затем повторит этот успех, а в 1980 году возьмет Кубок УЕФА. Никкель, Хельценбайн, а также Кербель доживут до этого момента, но Риббек покинет команду еще в 1974 году. Войдет в тренерский штаб Юппа Дерваля, выигрывавшего ЧЕ-1920 и ставшего вице-чемпионом на ЧМ-1982. Уйдя из сборной вместе с Дервалем, Риббек выиграет первый и последний в своей жизни трофей, став в 1988 году обладателем Кубка УЕФА. Причем опять продемонстрирует свою как бы удачливость, поскольку его подопечные обыграют на турнирном пути «Аустрию», «Тулузу», «Фейенорд», «Барселону», «Вердер» с разницей в один мяч, а в финале сотворят крутой камбек с «Эспаньолом». Уступив в первом матче финала –0:3, дома они обыграют гостей с таким же счетом и добьют их в серии пенальти. Везунчик?

Ответ на этот вопрос дал чемпионат Европы 2000 года. Вполне проходная группа с Англией, Португалией и Румынией, шесть чемпионов Евро-1996 Кан, Баббель, Бирхофф, Хесслер, Циге, Шолль, плюс завершающий 20-летнюю карьеру в сборной Лотар Маттеус — казалось бы, что еще надо для того, чтобы встретиться в финале с действующим чемпионом мира Францией? Тем не менее немцы даже не вышли из группы — второй раз в своей истории. Впервые это было в 1984 году, когда командой руководил Юпп Дерваль, а Риббек был в его штабе. Но тогда это было похоже на случайность, после которой Дерваль сразу подал в отставку.

У Риббека же началось с ничьей против румын, после чего был матч с Англией, который он анонсировал следующими словами: «У нас появляется шанс доказать, что мы находимся все еще на вершине европейского футбола. Англия — Германия — это настоящая классика. Будет борьба не столько за три очка, сколько за право диктовать моду в Европе». «Диктовать моду» в этом десятилетии будут испанцы, а немцы вернутся в число лидеров только при следующем дуэту наставников Юрген Клинсманн — Йоахим Лев. Что касается Риббека, то его команда проиграет, а заключительный поединок с Португалией и вовсе закончится со счетом — 0:3. Слабым утешением послужило лишь то, что параллельно из турнира вылетел еще один «классик» футбола — сборная Англии.

