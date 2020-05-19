«Держащий руки в карманах не всегда готов»: как жили, что носили и о чем пели юные пионеры

На протяжении практически всего советского периода российской истории 19 мая отмечался День Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина — именно в этот день в 1922 году 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. После распада СССР День пионерии перестал быть официальным праздником, но и сегодня найдутся люди, которые с удовольствием вспоминают юные пионерские годы. «Реальное время» решило рассказать об атрибутах и символах этой детской организации.

Первая попытка создать детскую организацию юных коммунистов была предпринята в Советской России осенью 1918 года, но уже через год организацию ЮКов распустили. А в ноябре 1921-го было принято решение о создании всероссийской детской организации. Несколько месяцев в Москве действовали детские группы, в ходе эксперимента были разработаны пионерские символы и атрибуты, принято название новой организации — отряды юных пионеров имени Спартака. 7 мая 1922 года в Сокольническом лесу в Москве был проведен первый пионерский костер.



Имя Спартака пионерская организация носила до 1924 года, но после смерти Ленина Всесоюзной организации дали имя вождя. Принято считать, что у истоков советского пионерского движения стояла Надежда Крупская, но большую роль сыграл также советский педагог Иннокентий Жуков. Он был идеологом скаутизма, и во многом благодаря ему пионерская организация переняла так много от бойскаутов. Именно Жуков предложил девиз «Будь готов!», который стал приветствием каждого советского пионера. Социальная иерархия: октябренок — пионер — комсомолец, была направлена на создание у советских детей и подростков внутреннего идеологического стержня, стремления расти и совершенствоваться. Пионерская организация учила детей жизни в социалистическом обществе, способам сосуществования со сверстниками.

Надежда Крупская среди пионеров. 1936 год. Фото sovtime.ru

Пионерия просуществовала 69 лет, за это время в ее рядах побывало более 210 млн человек. Сегодня в России есть некоторые аналоги пионерских организаций: Российское движение школьников, Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций. Но единой массовой детской организации в стране с советских времен так и не появилось.

Пионерская клятва

«Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».

«Будь готов!».

«Всегда готов!».

Редакция 1922 года

«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться».

Редакция 1923 года

«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что:

1) Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира.

2) Буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров».

Редакция 1924 года

«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров».

Редакция 1928 года

«Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что:



1) Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего мира.



2) Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича».

Обложка школьной тетради с клятвой пионеров. Фото pravda-tv.ru

Законы юных пионеров

Пионер предан Родине, партии, коммунизму.

Пионер готовится стать комсомольцем.

Пионер равняется на героев борьбы и труда.

Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества.

Пионер лучший в учебе, труде и спорте.

Пионер дисциплинирован.

Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.

Пионер — товарищ и вожатый октябрят.

Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран.

Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит.

Обычаи пионеров:

Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как ванька-встанька.

Пионеры стелют постели своими, а не чужими руками.

Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, что зубы — друзья желудка.

Пионеры точны и аккуратны.

Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь.

Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер.

Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не всегда готов.

Пионеры охраняют полезных животных.

Пионеры помнят всегда свои обычаи и законы.

Открытка «Законы юных пионеров». Фото retropost.ru

Пионерский гимн

Взвейтесь кострами

Музыка: С. Дешкин. Слова: А. Жаров

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Мы, пионеры, дети рабочих.

Припев: Близится эра

Светлых годов,

Клич пионера —

«Всегда будь готов!»

Радостным шагом, с песней веселой,

Мы выступаем за комсомолом.

Мы поднимаем алое знамя,

Дети рабочих, смело за нами!

Грянем мы дружно песнь удалую

За пионеров семью мировую.

Приветствие пионеров на районном собрании колхозников, 1969 г. Фото prihoper34.ru

Сигналы и марши Всесоюзной пионерской организации

В пионерской организации барабан и горн появились с первых дней ее существования — были заимствованы у скаутской организации. В первые пионерские годы барабан и горн применялись в основном для сопровождения пионерского строя, позже использовались на торжественных линейках, сборах, встречах. Сигналы распорядка дня применялись в основном в пионерских лагерях. Сегодня многие оздоровительные лагеря и комплексы используют ясные, короткие и звонкие пионерские сигналы для соблюдения распорядка дня.

Барабан должен был храниться на специальной стойке в пионерской (штабной) комнате, рядом с отрядным флагом (знаменем пионерского объединения).

Символика пионерской организации

Фото yablor.ru

Красный галстук

Красный галстук носил каждый пионер. Это был символ верности делу Великого Октября, символ нерушимого единства трех поколений: коммунистов — комсомольцев — пионеров. Галстук пионера — частица революционного Красного знамени. Беречь честь своего пионерского галстука — значит свято хранить честь Красного знамени. Значок — символ принадлежности пионера к единой массовой коммунистической организации детей и подростков Советского Союза. Галстук создатели пионерии переняли у мирового детского движения, правда, у скаутов цвет мог различаться в зависимости от страны или организации.



Как завязать пионерский галстук. Фото pinterest.ru

Пионерский значок

Пионерский значок представляет собой изображение пятиконечной красной звезды (символ единства трудящихся пяти континентов) с профилем В.И. Ленина в центре, выше верхних лучей звезды пионерский костер с тремя языками пламени (символ единства поколений коммунистов — комсомольцев — пионеров). Значок пионеров — преемник символа скаутов. Три лепестка лилии, которые обозначали долг перед собой, перед ближними и перед Богом, заменили три языка пламени.

Пионерский салют

Пионер отдавал салют, поднимая согнутую под углом правую руку с плотно сжатыми пальцами над головой. Салют пионера означает, что для него интересы общества, своей коммунистической организации, дружины и отряда выше личных.

Фото pinterest.ru