«Держащий руки в карманах не всегда готов»: как жили, что носили и о чем пели юные пионеры
На протяжении практически всего советского периода российской истории 19 мая отмечался День Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина — именно в этот день в 1922 году 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. После распада СССР День пионерии перестал быть официальным праздником, но и сегодня найдутся люди, которые с удовольствием вспоминают юные пионерские годы. «Реальное время» решило рассказать об атрибутах и символах этой детской организации.
Первая попытка создать детскую организацию юных коммунистов была предпринята в Советской России осенью 1918 года, но уже через год организацию ЮКов распустили. А в ноябре 1921-го было принято решение о создании всероссийской детской организации. Несколько месяцев в Москве действовали детские группы, в ходе эксперимента были разработаны пионерские символы и атрибуты, принято название новой организации — отряды юных пионеров имени Спартака. 7 мая 1922 года в Сокольническом лесу в Москве был проведен первый пионерский костер.
Имя Спартака пионерская организация носила до 1924 года, но после смерти Ленина Всесоюзной организации дали имя вождя. Принято считать, что у истоков советского пионерского движения стояла Надежда Крупская, но большую роль сыграл также советский педагог Иннокентий Жуков. Он был идеологом скаутизма, и во многом благодаря ему пионерская организация переняла так много от бойскаутов. Именно Жуков предложил девиз «Будь готов!», который стал приветствием каждого советского пионера. Социальная иерархия: октябренок — пионер — комсомолец, была направлена на создание у советских детей и подростков внутреннего идеологического стержня, стремления расти и совершенствоваться. Пионерская организация учила детей жизни в социалистическом обществе, способам сосуществования со сверстниками.
Пионерия просуществовала 69 лет, за это время в ее рядах побывало более 210 млн человек. Сегодня в России есть некоторые аналоги пионерских организаций: Российское движение школьников, Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций. Но единой массовой детской организации в стране с советских времен так и не появилось.
Пионерская клятва
«Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».
«Будь готов!».
«Всегда готов!».
- Редакция 1922 года
«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться».
- Редакция 1923 года
«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что:
1) Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира.
2) Буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров».
- Редакция 1924 года
«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров».
- Редакция 1928 года
«Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что:
1) Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего мира.
2) Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича».
Законы юных пионеров
- Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
- Пионер готовится стать комсомольцем.
- Пионер равняется на героев борьбы и труда.
- Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества.
- Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
- Пионер дисциплинирован.
- Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду.
- Пионер — товарищ и вожатый октябрят.
- Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
- Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит.
- Обычаи пионеров:
- Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как ванька-встанька.
- Пионеры стелют постели своими, а не чужими руками.
- Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, что зубы — друзья желудка.
- Пионеры точны и аккуратны.
- Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь.
- Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер.
- Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не всегда готов.
- Пионеры охраняют полезных животных.
- Пионеры помнят всегда свои обычаи и законы.
Пионерский гимн
Взвейтесь кострами
Музыка: С. Дешкин. Слова: А. Жаров
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы, пионеры, дети рабочих.
Припев: Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера —
«Всегда будь готов!»
Радостным шагом, с песней веселой,
Мы выступаем за комсомолом.
Мы поднимаем алое знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую.
Сигналы и марши Всесоюзной пионерской организации
В пионерской организации барабан и горн появились с первых дней ее существования — были заимствованы у скаутской организации. В первые пионерские годы барабан и горн применялись в основном для сопровождения пионерского строя, позже использовались на торжественных линейках, сборах, встречах. Сигналы распорядка дня применялись в основном в пионерских лагерях. Сегодня многие оздоровительные лагеря и комплексы используют ясные, короткие и звонкие пионерские сигналы для соблюдения распорядка дня.
Барабан должен был храниться на специальной стойке в пионерской (штабной) комнате, рядом с отрядным флагом (знаменем пионерского объединения).
Символика пионерской организации
- Красный галстук
Красный галстук носил каждый пионер. Это был символ верности делу Великого Октября, символ нерушимого единства трех поколений: коммунистов — комсомольцев — пионеров. Галстук пионера — частица революционного Красного знамени. Беречь честь своего пионерского галстука — значит свято хранить честь Красного знамени. Значок — символ принадлежности пионера к единой массовой коммунистической организации детей и подростков Советского Союза. Галстук создатели пионерии переняли у мирового детского движения, правда, у скаутов цвет мог различаться в зависимости от страны или организации.
- Пионерский значок
Пионерский значок представляет собой изображение пятиконечной красной звезды (символ единства трудящихся пяти континентов) с профилем В.И. Ленина в центре, выше верхних лучей звезды пионерский костер с тремя языками пламени (символ единства поколений коммунистов — комсомольцев — пионеров). Значок пионеров — преемник символа скаутов. Три лепестка лилии, которые обозначали долг перед собой, перед ближними и перед Богом, заменили три языка пламени.
- Пионерский салют
Пионер отдавал салют, поднимая согнутую под углом правую руку с плотно сжатыми пальцами над головой. Салют пионера означает, что для него интересы общества, своей коммунистической организации, дружины и отряда выше личных.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/175061-derzhaschiy-ruki-v-karmanah-ne-vsegda-gotov-kak-zhili-chto-nosili-i-chto-peli-yunye-pionery
И выросло несколько поколений конформистов, готовых беспрекословно выполнять законы своих кланов