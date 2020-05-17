Видео недели: чиновники на совещании с Путиным, жесткость полиции Зеленодольска и визуализация COVID-19

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Участники совещаний с Путиным

За последние недели видеоконференции с участием президента РФ стали привычным явлением — Путин стал выходить на связь с губернаторами и членами правительства в таком формате не реже раза в неделю. В этот понедельник главной новостью такого совещания стала отмена всероссийских выходных, введенных в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Между тем, журнал Forbes составил нарезку моментов таких совещаний, когда их участники забывались и скучали. В их число попали и сам Владимир Путин, и Рустам Минниханов, и Рамзан Кадыров, и другие.

Задержание нарушителя масочного режима

Ролик, в котором полиция Зеленодольска браво задерживает двух пассажиров автобуса без масок, разлетелся по всей стране. Его обсуждали и на Первом канале, и в различных оппозиционных видеоблогах.

В начале недели полицейские вытащили пассажира автобуса Волжск-Зеленодольск, отказывавшегося пройти с ними. Молодого человека уложили лицом на землю, заковали в наручники и потащили составлять протокол. Его товарищ вышел сам.

Линч о погоде в Калифорнии

Культовый кинорежиссер Дэвид Линч удивил поклонников, начав каждый день выкладывать «Отчеты о погоде». Автор «Малхолланд Драйв» и «Твин Пикс» просто рассказывает о том, солнечно или пасмурно в этот день, и зачитывает данные о ветре и температуре.

Подобные записи уже появлялись на его канале раньше.

Ураган в Чите

Надо заметить, что погода в Калифорнии явно намного лучше, чем на российском Дальнем Востоке. В среду, 13 мая, на Читу обрушился настоящий шторм, Ветер был такой силы, что валил деревья и срывал крыши зданий. Особенно зрелищно выглядит сдутый гараж.

Модель коронавируса

Студия Visual Science создала трехмерную модель нового коронавируса SARS-CoV-2. На сегодня это наиболее достоверная и максимально детальная модель. Ее авторы, специализирующиеся на биомедицинской визуализации, опирались на данные ученых, ведущих исследования в этой области.

Лесные уроки

Жители деревни во французской провинции Дром возмутились запретом открывать их школу, несмотря на снятие карантинных мер и возобновление занятий в большинстве регионов страны.

В качестве протеста они решили проводить занятия... в лесу. Туда были перенесены парты, стулья, доска и другое оборудование. Учеников рассадили на безопасном расстоянии друг от друга и приступили к занятиям.

Новый триллер с Расселом Кроу

В Сети появился трейлер фильма «Неистовый» с Расселом Кроу. Картина выходит 1 июля и пока предполагается, что она станет первой премьерой возрождающегося после пандемии кинопроката.

Судя по ролику, лента может задать хороший тон второму полугодию 2020-го. Кроу играет в ней роль главного злодея, гоняющегося за случайной обидчицей из автомобильной пробки (Карен Писториус).

Как кошки с собакой

На уходящей неделе одним из самых вирусных стало видео о домашней собаке, столкнувшейся со стаей котов на улице. Сначала пес решил подойти познакомиться, но когда все коты разом выгнули спины и стали шипеть, он испугался. Ретировавшись, он предпринял попытку обойти разъяренных противников, но у одного из котов сдали нервы и он набросился на собаку.