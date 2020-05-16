«По-хорошему завидую своим героям»

Фотопроект Оксаны Юшко о людях, которые бросили все и переехали жить на Волгу

«Люба просит не романтизировать жизнь в деревне. Это счастье жить так близко к природе, но жизнь на земле — большой труд. Однако, как говорит Чехов: «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». Это достойно уважения, когда человек становится хозяином своего маленького острова», — так описывает историю одной из героинь своего проекта «В поисках островов» фотограф Оксана Юшко. Более шести лет она ищет и снимает людей, которые оставили жизнь в городе и переехали жить на Волгу, и об этом — ее колонка, написанная для «Реального времени».

Как все начиналось



Я с детства много путешествовала и воспринимала мир визуальными картинками. Мой папа всегда любил и до сих пор любит фотографировать. Он не профессионал, но к делу подходил серьезно: у него было несколько пленочных фотоаппаратов, а пленки он проявлял в нашей ванной. Подозреваю, что любовь к визуальным образам подсознательно я переняла от него. В университете я училась по специальности «прикладная математика», потом работала программистом, менеджером. Потом вдруг поняла, что работа в офисе — не мое. Я люблю экспериментировать, могу легко сорваться с места в любой момент. Окончив школу журналистики при газете «Известия», я уволилась с высокооплачиваемой работы в никуда, пошла работать курьером, снимала репортажи, набиралась опыта, одновременно продолжая все время учиться и расширять сферу контактов.

Несколько лет спустя, когда я уже стала работать над большими персональными проектами, я познакомилась с Еленой. Вместе с мужем Василием они живут в деревне Учма (Ярославская область, — прим. ред.) на Волге, а раньше Елена жила в Москве, работала в большой бизнес-компании, путешествовала, реализовывала свои проекты. При этом они с друзьями часто ездили на Волгу, и в очередную поездку ее машина заглохла посреди поля. Жители ближайшей деревни посоветовали обратиться к леснику, историку и мастеру на все руки Василию. Он отремонтировал машину… и влюбился в Елену. Она уехала, он безуспешно пытался ее разыскать. Через год, снова путешествуя по тем же местам, Елена заехала к Василию с подарками сказать спасибо. Тут уж он ее не отпустил. Елена стала приезжать в деревню погостить, а через 3 года переехала насовсем. С тех пор прошло больше 15 лет. Елена и Василий вместе основали музей истории русской деревни и музей «Дыр и Заплат». Проводят для единомышленников арт-резиденции, сохраняют наследие края. О выставке «Своя лодка: старухи о любви», открывшейся в музее в прошлом году, уже рассказывают по всей России и за ее пределами. Кроме этого, у Елены и Василия большое хозяйство и двое приемных детей.

Вначале я ездила к ним просто по-дружески, фотографировала для них и для себя. А потом стала узнавать, что все больше и больше людей переезжают из больших городов в деревню, поближе к природе, и это происходит во всем мире. Эта тенденция началась еще в конце 70—80-х годах в Америке, Австралии и других странах, желание жить вне города и системы появлялось по разным причинам и в разное время из-за ситуации в стране, экономике, политике.

Несмотря на то, что переезд из города в деревню стал популярной тенденцией и таких людей много по всей стране, я решила искать своих героев только по берегам Волги, сузив территорию и сделав Волгу одним из героев проекта.

Река — это путь, от истока до устья она объединяет судьбы многих людей, наполняя новым смыслом жизнь каждого.

Проект я снимаю в двух форматах: пейзажными панорамными фотографиями выстраиваю единую линию реки, а квадратные фотографии с историями людей — это «острова». Проект так и называется «В поисках островов». За 6 лет я сняла больше пятнадцати историй о людях, переехавших жить на Волгу.

Почему они переезжают



Общаясь с моими героями, я слышу от многих из них, что жизнь в городе — это своеобразный день сурка. Мы живем по определенным правилам. Утром на работу, вечером с работы. Ритм города задает ритм жизни. Зависимость от начальников, обстоятельств, чужой воли и правил делает жизнь невыносимой.

У многих моих героев была неудовлетворенность жизнью в городе и сильное желание найти свой «остров», жить на своей земле и быть ее хозяином, быть свободным и не зависеть от других.

Причины для переезда всегда разные — у кого-то на первом плане экономические факторы. Люди понимают, что тратят слишком большие суммы на аренду жилья, транспорт, еду. Гораздо экономнее можно жить, переехав в деревню, частично выращивая еду на своем участке, работая дистанционно.

Другая весомая причина — экология. Люди все больше заботятся о том, какой след мы оставляем в природе. Сейчас, живя в самоизоляции, мы можем видеть, как много в нашей жизни ненужных привычек потребления, навязанных социумом, рекламой: стаканчик кофе, лишний пакет в супермаркете и много других безделиц. Когда мы сидит дома, многие из этих вещей становятся просто бесполезными. Другой пример: сейчас, когда крошечный вирус поставил практически весь мир на колени, мы можем понимать, что вовсе не человек властвует над природой, что человек не царь природы. Отношение к природе должно быть менее потребительским. И мои герои к этому уже давно пришли. Многие из них стараются разделять мусор, не покупать пластик, не используют пестициды, выращивают экологически чистые продукты — не только потому, что сами хотят есть чистую пищу, но и потому, что осознанно подходят к этому вопросу и учат этому детей.

И потом, в деревне чище воздух и вода, все это влияет на наше сознание, делает его чище. Как говорят наши друзья Елена и Василий: «В городе нас окружают дома, небоскребы, а на природе мы видим горизонт и понимаем, куда нужно двигаться».

История Любы и Алексея с острова Юршинский

Одна из моих историй символична для проекта тем, что ее герои на самом деле живут на острове. Это остров Юршинский (также Ярославская область, — прим. ред.) на Волге. До этого Люба и ее муж Алексей жили в Москве и работали в большой рекрутинговой компании, где и познакомились. Они много путешествовали по всему миру, даже планировали переехать в Новую Зеландию. Однажды Алексей рассказал Любе, что у него есть мечта ходить под парусами. Посовещавшись, они купили старый дом на острове и переехали туда жить. Когда-то этот остров был частью большой земли, пока не построили Рыбинскую ГЭС и часть земель затопили. На острове остался заброшенный детский лагерь, несколько деревень. Летом приезжают дачники, в остальное время там живут всего несколько человек. С весны до осени ходит паром два раза в день, по местному «мошка». Алексей и Люба уже 5 лет живут в доме на острове, за это время родили трех детей. Это был их осознанный выбор. Несмотря на то, что они живут так обособленно, дети развиваются быстрее и выглядят старше, чем их сверстники в городе. Люба рассказывает, что они учатся у самой природы. Единственная сложность островной жизни — в осенне-весенний период, когда распутица, туда вообще нельзя добраться, они оказываются отрезанными от большой земли. С тремя детьми это довольно рискованно.

Люба много пишет в соцсетях, у нее есть блог, она фотографирует. Ее фотографии очень красивые, а истории возвращают с небес на землю. Люба просит не романтизировать жизнь в деревне. Это счастье жить так близко к природе, но жизнь на земле — большой труд. Однако, как говорит Чехов: «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». Это достойно уважения, когда человек становится хозяином своего маленького острова, кусочка земли, вспахивает землю, вкладывает силы в то, чтобы сделать мир прекраснее.

И пусть у них много забот и хлопот, но это свои хлопоты, а не чужие. И в этом смысл. В городе мы живем по чужим правилам. А те, кто переезжают в деревню, устанавливают там свои правила, даже если это не семья, а небольшое сообщество или поселение.

Саша и Олеся из деревни Тыгыдым

Еще одна история — про черного коня и деревню Тыгыдым. Александр и Олеся раньше жили в Москве. В день рождения их дочери Александр подарил Олесе черного жеребца Падеграс. Однажды Олеся упала и повредила позвоночник. Пока она лежала дома, коня на время отдали в загородный клуб, но, как оказалось, там к нему плохо относились. Когда Саша и Олеся узнали об этом, они забрали его и увезли на Волгу. Там они к тому времени начали строить гостевые дома, хотели развивать бизнес, но сами не планировали никуда переезжать. Но так получилось, что из-за коня они в результате и переехали, продав квартиру в Москве. Уже позже появилась легенда о Тыгыдымском коне и сказочная деревня, а Олеся и Александр вместе с дочкой Ангелиной стали ее жителями. Деревня находится на Ярославском взморье, Олеся и Александр возрождают традиции, деревянное зодчество, фольклор.

И это еще одна особенность всех моих героев — все они интересуются историей того края, где живут. Они понимают, что возродить деревню уже невозможно, она ушла в прошлое. Но можно привнести новые знания, новое понимание экологический ситуации в мире и, при этом учась у тех людей, которые жили в этом месте раньше, продолжить жизнь деревни в новом формате.

Право на свободу выбора

Я по-хорошему завидую своим героям. Они сделали свой осознанный выбор. Как и я свой. Я не оседлый человек, не могу жить в одном месте. Но я с удовольствием навещаю их на их островах.

Со своими героями-островами я знакомила людей на выставке в 2019 году в Сахаровском центре, в Угличе на Волге, в Белоруссии, на фестивале во Франции. Сейчас вместе с Артуром Бондарем, моим мужем, мы работаем над книгой, которая объединила два проекта — о Волге и Днепре. В моем проекте я говорю о возможности выбора и отношении человека и природы, Артур — больше о загрязнении и экологии. Между Украиной и Россией много разногласий, но, показывая жизнь людей вдоль рек, которые являются частью экосистемы большого мира, мы говорим, что живем на одной Земле, и все взаимосвязано.

Продолжая работу над проектом, я надеюсь подключить к нему ученого-социолога. Пока я не видела глубоких социологических исследований про внутреннюю миграцию в России — исследований о том, почему люди покидают свои места и переезжают из города в деревню. За 6 лет у меня накопилось много материалов, которые могут быть интересны с научной точки зрения для совместного исследования.

Однажды, когда журналист «Нью-Йорк Таймс» брал у меня интервью об этом проекте, он заметил, что, возможно, я заинтересовалась историями о возможности выбора и переезде из города поближе к природе, потому что я сама в свое время радикально меняла свою жизнь и профессию. И думаю, действительно это так.

Эти люди отказались от общепринятого сценария, от того, чтобы жить по лекалам, предоставленным им государством, родителями, обществом. Они воспользовались своим правом на свободу выбора, чтобы делать то, что они по-настоящему любят.

