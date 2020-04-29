Игорь Ожиганов: «5 лет думаю, что сделать, чтобы выиграть Кубок. Квартальнов тем же вопросом озадачен»

Интервью с экс-барсом, ныне защищающим красную звезду Петербурга — о киберспорте, зарплатах и недостижимом Кубке

Карьера Игоря Ожиганова в «Ак Барсе» изначально начиналась с больших сомнений — хоккеиста обменяли на лидера и любимца казанской публики Иржи Секача, когда Игорь еще официально числился в «Торонто». Вскоре после начала сезона Ожиганов впал в немилость Дмитрию Квартальнову, с которым поработал не в одной команде, и был обменян в питерское СКА. В своем большом интервью защитник рассказывает, как полюбил киберспорт и будущих звезд мирового Counter Strike и почему не отговаривал Барабанова от отъезда в НХЛ, и поделился своими размышлениями о самоизоляции и зарплатах в КХЛ.

Первый раз в карьере так рано ушел в отпуск

— Где вы сейчас: в Москве или в Петербурге остались?

— После того, как сезон закончился, я на машине уехал обратно в Москву. Семья месяц жила в доме за городом, а я две недели один провел в квартире — так скажем, на карантине.

— Правильно.

— Через две недели сдал тест и поехал к семье. Только в четверг вернулись обратно в квартиру.

— Как молодой отец, наверное, все свободное время проводите с сыном?

— С ним больше времени жена проводит, он к ней больше привязан. Я с ним играю, что-то помогаю сделать — не более того. Восстанавливаюсь после сезона, хоть он получился и неполным. Сейчас заказал себе оборудование, которое можно было бы дома поставить и начать готовиться к новому сезону. Хотя бы что-то. Если не найду в Москве места для более плотной подготовки, то перееду в Питер — в «Хоккейном городе» есть все условия.

— Как вы морально переносите этот неожиданно свалившийся отпуск на фоне происходящего вокруг?

— Первый раз в карьере так рано в отпуск ушел. Привык, что есть два месяца — и все. Всегда до дальних стадий плей-офф доходил, в сборной до последнего оставался, поэтому в отпуск уходил в последних числах апреля — в начале мая. Месяц посидев дома, понимаю, что в хоккей не наигрался. Тянет на лед. Раньше всегда катался — с любителями, с отцом, с приятелями. Делал это для себя, в удовольствие. Не хватает хоккея.

— С кем-то из ребят по команде созваниваетесь?

— С Антохой Бурдасовым часто на связи — по нашим компьютерным делам (улыбается). А так, только в командном чате. Кто-то что-то закинет — посмеемся.

Фото: vk.com/navi

На всех крупных турнирах, вроде чемпионатов мира, всегда ставлю на них. Так еще интереснее смотреть

Уже немало денег проиграл, ставя на NAVI

— Свежий инфоповод с вашим участием — благотворительный шоуматч по Counter-Strike, организованный «Трактором». Антон Бурдасов и Евгений Кузнецов, игравшие с вами за сборную России, сошлись во мнении: «Вы лучший в этой дисциплине». Расскажите про свою историю любви к миру CS.

— Впервые сыграл, наверное, году в 2001-м. У друга тогда только компьютер появился. Попробовал — ничего так, но особо ничего не понял. Дальше играл только в футбол, хоккей. Потом одноклассник рассказал, что есть соревновательный Counter-Strike, а не просто сервер, где 30 на 30 играют. Мне показалось это более интересным. И где-то с 2007 года я стал плотно играть, даже на какие-то турниры полупрофессиональные ездил. Был помоложе — времени было побольше.

— Каких успехов удавалось добиваться?

— Хорошим результатом был выход из группы, попадание в плей-офф. На победу никогда не претендовал, потому что рядом были ребята, посвящавшие жизнь этой игре. Один раз дошел до полуфинала.

— Кто-то из тех ребят, с которыми или против которых вы играли, стал профессионалом?

— Я учился в Митино, и у нас там был один из лучших компьютерных клубов. Там играл на два года моложе меня парнишка, который теперь известен, как seized. Он становился чемпионом мира с NAVI. Я с ним не играл, но против него — частенько. Когда уроки прогуливал, часто его видел (улыбается).

— Это не благодаря ему, случайно, у вас поло с лого NAVI?

— Нет-нет. Мне просто нравились украинские ребята, игравшие в Counter-Strike. Еще до того, как они стали NAVI: markeloff, Edward, Zeus, starix. Так что слежу за ними, смотрю все турниры.

— Они в курсе, что у них есть такой известный поклонник?

— Нет, я никому никогда ничего не писал. Просто для себя смотрю, переживаю за них, уже немало денег проиграл, поставив на них (смеется).

— Даже так?

— Да. На всех крупных турнирах, вроде чемпионатов мира, всегда ставлю на них. Так еще интереснее смотреть.

Фото Максима Платонова

Это не так просто, как кажется: включил компьютер и просто нажимаешь на кнопки мышки и клавиатуры. За этим гораздо больше кроется

Скины за 2 млн рублей, как у Смолова?

— Наверняка тогда, в 2007-м, не представляли, до каких масштабов доберется киберспорт.

— Представить не мог, но рад за ребят, за те деньги, которые они зарабатывают, за ту популярность, которая к ним пришла. Профессиональный Counter-Strike — это большой труд. На самом деле. Это не так просто, как кажется: включил компьютер и просто нажимаешь на кнопки мышки и клавиатуры. За этим гораздо больше кроется. Ребята заслужили все, чего достигли.

— Вы для себя не рассматриваете вариант по окончании карьеры хоккеиста вплотную заняться киберспортом?

— Мне будет уже под 40 лет, а я что-то не видел ни одного профессионального игрока такого возраста (смеется). В свое время думал создать свою организацию, собрать свою команду. Но это выросло до таких масштабов, что в этом бизнесе крутятся миллионы долларов — непомерная ноша для меня.

— Комментаторы во время того самого благотворительного шоуматча по Counter-Strike, в котором вы стали лучшим по фрагам, буквально кричали: «Что ты делаешь, Жига! Остановите эту машину!».

— (Смеется). Для профессионального спортсмена, просто играющего в Counter-Strike, я делаю это действительно хорошо. Мой рейтинг позволяет периодически играть с сильными соперниками. Месяц назад попал на flamie (игрок NAVI, — прим. ред.). Я могу против них играть. Но чтобы составить какую-то конкуренцию, чтобы соперникам было тяжело на 100% — так не могу.

— У нападающего футбольной сборной России Федора Смолова всевозможных скинов на 2 млн рублей. У вас?

— Нет. Бывает, что-то покупаю, какие-то хорошие скины. Но не могу перешагнуть моральный барьер, взять что-то, что мне прям очень нравится, например, за 200 тысяч рублей. Некоторые такие деньги получают за полгода.

Фото ska.ru

Володя Ткачев, насколько я знаю, хорошо играет в Dota

Будем надеяться, Овечкин побьет рекорд Грецки

— Как сыгрывались с другими ребятами в шоуматче? С Бурдасовым еще по ходу сезона в СКА удавалось играть?

— Нет. Он в Counter-Strike начал играть прямо перед турниром. В основном в PUBG играет. Никто в СКА не играет так, чтобы можно было нормально посидеть. Играю только со своими друзьями. Неинтересно играть с теми, кто в этом особо не понимает.

— Кто из хоккеистов других команд может составить вам конкуренцию?

— Даже не знаю. Макс Мамин (нападающий ЦСКА, — прим. ред.) начал играть год назад. Я ему, как новичку, давал какие-то советы. Ему нравится, он прогрессирует. Может еще годик поиграет и будет нормально. Это не так, что ты недельку поиграл и — бац! — понял. Это как в профессиональном спорте, где тебе надо сыграть 2-3 тысячи игр, чтобы ты во всем разбирался, появился опыт.

— Был крутой комментарий под вашими, назовем их, игрищами: «А как Кузнецов играет за сборную России? Его же IIHF на четыре года дисквалифицировала».

— (Улыбается). Не видел. Но у нас не IIHF матч проводил, а другая организация. Так что все нормально.

— Кто в СКА впереди всех в FIFA, NHL или в других играх?

— Володя Ткачев, насколько я знаю, хорошо играет в Dota. Антоха Бурдасов в PUBG хорошо играет, своя организация есть. Андрюха Кузьменко неплохо в FIFA играет. Правда, когда я в свое время много в нее играл на выездах — прибивал его (улыбается). Недельку-другую в FIFA потренироваться и снова прибью.

— На днях Александр Овечкин с киберспортсменом «Вашингтона» играл против Уэйна Грецки и его сыновей в NHL. Следили?

— Честно говоря, нет.

— Овечкин проиграл в первом матче.

— Будем надеяться, что он в жизни выиграет и побьет рекорд Грецки.

— Полностью согласен. Вас, кстати, не удивляет, что хоккеисты так любят в FIFA играть?

— Нет. Если ты и так играешь в хоккей, а потом еще и на приставке в него — можно свихнуться. Поэтому для разнообразия хоккеисты играют в футбол, а футболисты — в хоккей. Мне кажется, и в жизни так: хоккеисты скорее на футбол сходят, чем на хоккей.

Хочется, чтобы в России было больше системной помощи нуждающимся

— Шоуматч по Counter-Strike — это благотворительная акция. Вы к какому типу людей относитесь? Тех, кто считает, что добрые дела лучше делать молча, чтобы не подумали, что ты хвалишься. Или тех, кто считает, что надо вслух говорить о помощи приютам или благотворительным фондам, чтобы был больший резонанс?

— Если ты даешь это от себя, просто кому-то деньги переводишь, то лучше сделать это молча. Если же это идет какой-то сбор денег — надо обязательно афишировать, чтобы собрать как можно больше денег. Палка о двух концах.

— Вы помогаете более-менее стабильно и регулярно какому-то фонду?

— Нет, я помогаю лично. Например, у Дудя был фильм про Беслан, и там выложили реквизиты для помощи. Я помог. Вот так делаю. Увижу где-то сообщение или информацию, понимаю, что это правильно и нужно — сразу же перевожу. Как было, например, в СКА. В клуб обратилась о помощи семья. Позвонили родителям, узнали, действительно ли это так. После этого собрали в команде деньги. Да, не полную сумму, потому что она реально очень большая. Но все равно помогли.

— Переживаете в подобных ситуациях? Не злит ситуация, что вокруг столько нуждающихся? Или это история не только о нашей стране, подобного хватает во всем мире?

— Нуждающиеся есть во всем мире. Если честно, я не углублялся в эту тему. Но хотелось бы, чтобы в России было больше системной помощи. Чтобы каждая семья могла получить необходимые деньги хотя бы в долг. Правда, понимаю, что порой речь о таких суммах, которые и за всю жизнь не вернешь. Хочется больше помощи именно от государства, а не от частных фондов.

Фото ska.ru

Может, почувствовал, что ему надо именно туда. «Торонто» — это классная организация, это центр хоккейного мира, в этом городе люди больны хоккеем. Просто побывать там классно

Барабанову будет тяжело в «Торонто»

— Давайте перейдем в хоккейную плоскость. Признайтесь, когда Александр Барабанов, официально перешедший в «Торонто», начал мучить вас вопросами о «кленовых листьях»?

— Ни разу не спрашивал.

— Да вы что?

— Ни разу.

— Не пытались отговорить, когда узнали, что он собрался туда?

— Нет, это же его выбор. Может, почувствовал, что ему надо именно туда. «Торонто» — это классная организация, это центр хоккейного мира, в этом городе люди больны хоккеем. Просто побывать там классно. Дай Бог, чтобы у него все получилось, чтобы он заиграл там.

— По российским меркам Барабанов — топ-игрок. Как ему проявить себя в НХЛ?

— Мне тяжело давать советы. Просто в «Торонто», если честно, очень хороший подбор действительно качественных нападающих. В первые два звена будет тяжело пробиться. Но если пробьется, то у него будут такие партнеры, что все пойдет отлично.

— Как относиться к возможным ссылкам в АХЛ игроков уровня Барабанова, на минуточку, олимпийского чемпиона?

— У каждого, кто едет туда, все по-своему. Кто-то готов начинать с АХЛ, кто-то понимает, что, если его спустят в АХЛ, он сразу вернется в Россию. Но если перед тобой есть цель остаться в НХЛ, то возможная игра в АХЛ не должна становиться проблемой.

Впервые в НХЛ Игорь Ожиганов набрал два очка за матч, забив гол и сделав передачу pic.twitter.com/TFyKhFWwn9 — NHL Россия (@NHLrussia) 6 января 2019 г.

— Как часто лично вы думали о том, что, потерпи я полгода, до отставки Майка Бэбкока, потом все в «Торонто» могло пойти иначе?



— Ни разу. У меня же все в порядке было. Да, чисто игрового времени могло бы быть больше, но для дебютного сезона в НХЛ я провел нормальное количество игр. Не ждал отставки Бэбкока. Этот человек привез меня в «Торонто», он мне всячески помогал, поэтому о нем только хорошее мнение.

— Рождение ребенка, переезд в новую страну, игра за новую команду — немного перебор по жизненным потрясениям, с которыми вы в какой-то степени не справились. Получается, так?

— Наверное, будь мне 20 лет, я бы легко под все подстроился. Но так как был, скажем так, определенный бэкграунд, то получилось тяжеловато.

Мне никто не говорил: «Какого хрена ты здесь?»

— В августе прошлого года вы говорили, что впервые за два года чувствуете себя душевно спокойно. Как бы вы охарактеризовали свои нынешние ощущения?

— Наверное, так же. Не хочу сглазить, поэтому не буду много рассуждать на эту тему.

— У вас контракт со СКА до следующего года. В отличие от ребят, у которых контракты истекают в этом, и непонятно что будет из-за пандемии коронавируса, вы в какой-то степени можете чувствовать себя спокойно.

— Конечно. Мне в этом плане полегче, чем некоторым ребятам. Сто процентов. Никто не знает, что будет дальше. Из-за этого вируса даже команды расформировывают. Наверное, ребятам, которые остаются без контрактов, сейчас не очень легко в моральном плане.

— Кто в СКА стал для вас таким человеком, каким был в «Торонто» Никита Зайцев?

— Разные ситуации. В СКА хороший коллектив, все помогали, к любому можно было обратиться за советом. А в Торонто я не знал языка, вообще ничего не знал. Поэтому единственным, к кому мог обратиться, оказался Никита. Я благодарен ему за то, что он всегда отзывался. В Питере же все спокойно.

— Чувствовали к себе особое отношение со стороны болельщиков, ведь в результате обмена СКА покинул любимчик публики Виктор Тихонов?

— Если честно, нет. По крайней мере, после игр мне никто не говорил: «Какого хрена ты здесь?» (смеется). Мне даже интересно, что болельщики думают по этому поводу.

— Все будет упираться в спортивные результаты, что вы продолжите показывать на льду.

— Мне кажется, под конец сезона я нашел свою игру. Считаю, что провел последний отрезок очень хорошо.

Фото ska.ru

У нас была классная команда. Не знаю, сохранится ли она на следующий сезон, но этим составом мы могли забраться очень высоко

В СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гуся и Кучера

— Концовка минувшего сезона доказала, что СКА достойно справляется с уходом ведущих игроков, все больше доверяя молодежи. Вы пришли уже по ходу сезона, но все равно должны были прочувствовать эту нараставшую уверенность.

— Я пришел, когда у СКА была серия из пяти поражений подряд, а потом мы выдали серию из 12 побед подряд. От игры к игре чувствовалось, как меняется настроение в команде, ребята уже с другими эмоциями приходили на тренировки, на игры. Поняли тогда, что мы можем биться за высокие цели в этом сезоне.

— Должно быть обидно заканчивать сезон вот так, не доиграв его.

— Да, от этого обиднее всего. У нас была классная команда. Не знаю, сохранится ли она на следующий сезон, но этим составом мы могли забраться очень высоко. Сначала одна серия из 12 побед, потом еще одна серия из 12 побед, четыре победы в первом раунде плей-офф. Я в СКА не проиграл ни одного домашнего матча. Хотя нет, ЦСКА на «Газпром Арене» все же проиграли. А вот в «Ледовом» точно не проигрывал.

— Как вам атмосфера в «Ледовом» по эту сторону баррикад?

— Она и по другую сторону баррикад, если честно, классная. Даже когда с ЦСКА приезжали в Питер на принципиальные матчи — играть в «Ледовом» было очень приятно. Все в Лиге знают, какая сумасшедшая атмосфера в Питере на матчах, всем это нравится.

— Был вопрос о ваших ощущениях от того, как сильно изменится СКА за межсезонье из-за введения в следующем сезоне более жесткого потолка зарплат. И вы частично эту тему уже затронули.

— Мое желание, чтобы остались 100 процентов той команды, которая у нас была в минувшем сезоне: от персонала до руководства. Не знаю, как получится. Это уже работа генерального менеджера. Хотелось бы, чтобы все осталось, как было. Но так уже не будет, ведь ушел Барабанов. Посмотрим…

— У СКА в этом плане есть небольшой запас прочности в плане собственной молодежи. В минувшем сезоне даже целое звено набиралось, и оно давало результат.

— Да, согласен. К тому же, в системе СКА есть игрок, который на миллиард процентов выйдет на уровень Гуся и Кучера (игроков сборной России Никиты Гусева и Никиты Кучерова, — прим. ред.).

— О ком речь?

— Не буду называть имя, чтобы не нагнетать на него давление (улыбается). Но я в нем уверен.

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В марте мы играли и тренировались, отработали его полностью. Нам оставалось доиграть один месяц — апрель. Май и июнь в хоккее не оплачиваются

«Сокращение зарплат, как у футболистов? У нас другая ситуация»

— В РПЛ, где сезон не доигран, клубы убедили футболистов пойти на снижение зарплат в марте и апреле. То же самое возможно и в мае. Про КХЛ таких разговоров нет, хотя у вас отпуск наступил досрочно.

— Наверняка речь о командах уровня «Барселоны» и Реала»?

— Нет, не только. В России многие — от «Зенита» до «Спартака».

— Ясно. Но у нас ситуация другая. В марте мы играли и тренировались, отработали его полностью. Нам оставалось доиграть один месяц — апрель. Май и июнь в хоккее не оплачиваются. Не знаю, будет ли сильным удар по клубам, если им придется заплатить хоккеистам за апрель.

— Но вы готовы были бы принять такие условия, если бы СКА обратился с такой инициативой?

— Если бы это были декабрь, январь и февраль — плотные месяцы по играм, то, конечно. Сейчас же я не вижу в этом необходимости.

— За переходами в Лиге следите? Какое главное событие на данный момент?

— Особо не слежу, но, наверное, переход Сорокина в «Айлендерс». Просто это так же очевидно, как и переход Капризова в «Миннесоту». Если люди в России выиграли все, что только можно, зачем им здесь дальше просиживать? Даже если не получится там, сюда можно вернуться королем.

— Вы ушли из ЦСКА, и московские армейцы выиграли Кубок Гагарина. Пришли в СКА — сезон остановили из-за коронавируса. Что нужно, чтобы Игорь Ожиганов выиграл главный трофей в КХЛ?

— Я думаю об этом последние лет пять… У меня же еще и два финала Кубка Гагарина с ЦСКА были. Но ответа, что не так, у меня нет (усмехается). Предполагал, что у нас в этом сезоне хорошие шансы выиграть Кубок со СКА, но опять мимо. Наверное, Дмитрий Вячеславович Квартальнов таким же вопросом озадачен. Не я один такой (смеется).

«Спорт День за Днем»