Как мы обыгрывали Гуллита и Веа, Зидана и Левандовски

Но дальше блистали уже они

В этом году мы отметим 55-летие большой футбольной вехи — старта советских команд в еврокубковых турнирах. Тогда это была такая ярмарка талантов, целью которой считалась не только локальная победа в том или ином розыгрыше, но и возможность продемонстрировать свои умения широкой европейской публике. «Реальное время» вспоминает о любопытных случаях, когда проигравшие советским и российским клубам в еврокубковом противостоянии в итоге достигали куда большего, чем победители.

«Спартак» — самая авторитетная «гроза авторитетов»



В советском футболе существовал приз «Гроза авторитетов», который по итогам сезона вручался команде, набравшей больше всего очков в противостоянии с призерами завершившегося чемпионата. По аналогии с требованиями этого приза «грозой авторитетов» в еврокубках однозначно стал бы «Спартак». Именно красно-белые совместно с торпедовцами деклассировали соперников из Чехословакии, которые позже, в 1976 году, выиграли чемпионат Европы. В 1967 году «Торпедо» в Кубке европейских чемпионов просто катком проехало по «Спартаку» из Трнавы — 3:0, 3:1, за который играл 20-летний Карол Добиаш. Через четыре года другой «Спартак», уже московский, праздновал победу над ВСС из Кошице в Кубке УЕФА — 2:0, 1:2. За Кошице играл 24-летний Ярослав Поллак, который, как и Добиаш, затем стал чемпионом Европы.

В 1972 году «Спартак» обыграл в Кубке УЕФА «Ден Хаг» из Голландии — 1:0, 0:0. В составе голландцев играл будущий почетный гражданин Санкт-Петербурга Дик Адвокат, воспитанник клуба, которому на тот момент было 24 года. Его игра даже запомнилась журналисту, писавшему репортаж с матча: «И сразу же Пол Рооднат мог все-таки забить: после бесконечного навеса Дика Адвокаата неудачно сыграл Геннадий Логофет, фактически скинув тому под удар, но в данном случае блестяще сыграл Юрий Дарвин, намертво взяв мяч в руки».

Годы спустя Адвокат, уже будучи тренером, взял реванш у «Спартака» в чемпионате России 2007 года, когда его «Зенит» в последнем туре завоевал золото. Из спартаковцев послеигровой след в карьере оставили только Александр Пискарев, хорошо поработавший в молодежном футболе, и Евгений Ловчев, ставший звездным наставником в мини-футболе.

Датские принцы

В 1977 году тбилисские динамовцы разгромили в Кубке УЕФА «Копенгаген» — 4:1, 2:1. Спустя три года «Спартак» переиграл «Эсбьерг», команду из 70-тысячного городка. Ну как переиграл — 3:0, 0:2, едва сохранив голевое преимущество по итогам второго матча. Журналист «Футбол-Хоккея» в репортаже с матча писал, что «всю последнюю неделю клуб не играл в связи с подготовкой сборной Дании к отборочному матчу чемпионата мира. «Эсбьерг» в Риме был представлен двумя — вратарем Кьером, получившим, кстати, там легкую травму, и полузащитником Бертельсоном. Другой сильнейший хавбек датчан, Лауритсен, был занят переговорами с «Валенсией». Итоги своей поездки в Испанию Джони Лауритсен изложил так: «Контракт, который мне предложила «Валенсия», не дает необходимой свободы распоряжаться своим будущим. Я молод и не должен цепляться за первый подвернувшийся шанс» (АдвокААт, БертельсОн, ДЖОНИ ЛауриТсен — журналисты тех лет не заморачивались над правильным произношением имен и фамилий иностранных соперников, как и Геннадий Орлов десятилетия спустя).

В 1983 году «Спартак» разгромил еще и «Оденсе» — 2:1, 5:1, окончательно сформировав у наших болельщиков высокомерное отношение к датскому футболу. Между тем северяне Оле Квист из «Копенгагена» и Оле Кьяр с Йенс-Йорном Бертельсеном и Йоном Лауридсеном в 1984 году стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, на который сборная СССР и вовсе не попала. А тренер Рихард Меллер-Нильсен (получивший с «Оденсе» те самые 1:2 и 1:5 от «Спартака») выиграл со сборной ЧЕ-1992.

Понедельник начинается… в воскресенье

Понедельник в нашем случае, вопреки братьям Стругацким, начинался в воскресенье, а до Казани доходил как раз в понедельник. Имеется в виду суперпопулярный тогда еженедельник «Футбол-Хоккей», который печатался в последний день недели в Москве и редактором которого был известный в прошлом футболист Виктор Понедельник. В один из осенних дней я прочел там отчет Понедельника о противостоянии «Спартака» и «Спарты» из Голландии.

«Главный, да, пожалуй, и единственный диспетчер «Спарты» — ее капитан ван Гал, играет он на месте правого полузащитника и весьма искусен в подыгрыше партнерам, а штрафные удары справа и, само собой разумеется, с правой ноги исполняет на загляденье. С этой же стороны действует и Блинд, аттестовавшийся как сильнейший защитник клуба. Блинд преображался, когда шел в атаку, даже не шел — летел. Стремительный Блинд и техничный, хорошо видящий поле ван Гал доставили массу хлопот обороне «Спартака». Других вариантов ведения атаки хозяева поля у себя дома практически не показали».

Это была осень 1983-го, Кубок УЕФА, по итогам двустороннего противостояния в котором «Спартак» легко прошел «одноклубников». Вторая команда Роттердама, находившаяся в тени знаменитого «Фейенорда», только и могла противопоставить москвичам ветерана ван Гала и юного Данни Блинда. Спустя 12 лет они выиграют Лигу чемпионов, тренируя и играя за «Аякс». В 1995-м, в год триумфа амстердамцев, второй вратарь «Спартака» Михалычев переедет в Америку, Гесс — в Германию, а Бубнов будет считать ТТД, работая в тренерском штабе «Динамо-Газовика».

А «Футбол-Хоккей» развалится на два издания, опередив в святом праве на самоопределение и Чехословакию, и Югославию.

Неуловимый Руд

В 1982 году «Спартак» обыграл еще одну команду из Голландии — «Хаарлем», откуда только что ушла восходящая звезда Руд Гуллит. Он перешел в ПСВ из Эйндховена, который выпал в соперники днепропетровскому «Днепру» в сезоне 1985 года. Но Гуллит и в этом случае избежал противостояния с советским футболом, где последний снова был на высоте — 2:2, 0:1 в пользу «Днепра». Зато голландец с суринамскими корнями вышел на авансцену в финале чемпионата Европы 1988 года, забив решающий гол в финале в ворота Рината Дасаева.

В 1985 году «Спартак» в рамках Кубка УЕФА обыграл «Брюгге» из Бельгии — 1:0, 3:1. Самым известным участником этого противостояния стал со временем французский форвард Жан-Пьер Папен, забивший в ворота Дасаева. Год спустя «Торпедо» разгромило в Кубке УЕФА «Штутгарт» — 2:0, 5:3. Через четыре года три немца Гвидо Бухвальд, Юрген Клинсманн и Андреас Мюллер станут чемпионами мира. В 1987-м в рамках Кубка УЕФА от «Спартака» пострадали другие немцы — восточные из «Динамо» Дрезден — 3:0, 0:1. Дублем тогда отметился 18-летний Александр Мостовой, в будущем «Царь» испанского городка Виго, скандалист Евро-2004 и нынешний эксперт «Матч-ТВ». Среди побежденных им соперников был Маттиас Заммер, который со временем выиграет чемпионат Европы, Лигу чемпионов и станет обладателем Золотого мяча. Согласитесь, внушает уважение, особенно учитывая тот факт, что карьера Заммера из-за травмы оказалась короче на семь лет, чем у Мостового.

Может, дело в том, что в 1990-е годы его страна объединилась, а родина «Царя», напротив, развалилась. И на все золотое поколение россиян — воспитанников советского футбола приходится только пять евротрофеев (два у Аленичева и по одному у Игоря Добровольского, Игоря Корнеева и полузабытого сейчас Владимира Бута).

Перед развалом СССР «Спартак» стал командой «европейского класса»

«Торпедо», блеснув россыпью звезд в 60-е годы — Кавазашвили, Воронин, Иванов, Стрельцов, уже с 70-х годов представляло собой заводскую команду, символизирующую «рабочую косточку» (достаточно странный неологизм советского времени). Но в 1990 году торпедовцы потрясли всеми своими костями, включая рабочие, обыграв «Монако» Арсена Венгера. С будущими чемпионом мира — 1998 Эммануэлем Пети и лучшим игроком мира — 1996 Джорджем Веа. Либериец еще тогда был у всех на устах: «… лучший бомбардир «Монако» Веа. Недавно он получил травму и, по нашим сведениям, в Москву не прилетит.

— Любопытно было бы посмотреть на него в деле, — признается защитник Вадим Роговской.

— Думаю, что и без Веа хлопот у нас хватит, — считает капитан «Торпедо» Александр Полукаров. — Так что нам в любом случае придется подвигаться».

Легенда советской спортивной журналистики Геннадий Ларчиков аккуратно заменил слова в речи автозаводцев, которые вряд ли столь дипломатично высказывались о либерийце, особенно с учетом того, что в конце 80-х темнокожие футболисты только начинали заявлять о себе, но никакие Тигана и Трезор, Барнс или Милла еще не могли приблизиться к поколению Эйсебио.

Как бы то ни было, а торпедовцы «подвигались» и в первом матче, обыграв «Монако» без Веа, и во втором, в его присутствии. О том, кем стали затем Веа, Венгер и Пети, мы уже написали, а вот их победители в большинстве своем не преуспели. Уроженец Казани Сергей Жуков сейчас тренирует «Сатурн», Кузьмичев и Тишков поиграли за родной для Жукова «Рубин». Судьба Юрия Тишкова оборвалась трагически — он был застрелен в 2003 году, когда начал заниматься агентской деятельностью.

В том же 1990 году «Спартак» наконец-то добился права называться командой европейского уровня. Во всяком случае, по версии Вацлава Ежека, выигравшего со сборной ЧССР Евро-1976: «Спартаковцы гораздо лучше нас сыграли оба матча, но «европейскую пробу» проставляют лишь в полуфиналах».

Ежек говорил это после двух поражений «Спарты» с одинаковым счетом 0:2. «Спартак» в том сезоне обыграет «Наполи», «Реал», и только в полуфинале Кубка чемпионов его остановит «Марсель».

В основе «Спарты» же сыграет Иржи Новотны, который в 1996-м станет вице-чемпионом Европы, а в 2003-м будет блистать в составе «Рубина». Под основой «Спарты» тех лет был не кто иной, как Павел Недвед, будущая легенда мирового футбола.

Та игра любопытна еще тем, что 3 октября 1990 года на ней работала бригада арбитров из ГДР Клаус Пешель, Петер Мюллер и Карл Хаген. А может, уже не из ГДР, а из ФРГ, поскольку как раз в тот день страна объединилась.

И напоследок о «Рубине»

В последний год СССР мы еще успели обыграть самого Зидана. Случилось это в рамках Кубка УЕФА, когда Зинедин представлял «Канн» в противостоянии с московским «Динамо» —1:0 1:1. Кстати, в том составе французов выступал еще и югослав Алеша Асанович, который в 1985 году потерпел в составе «Хайдука» еще более сокрушительное поражение от того же «Динамо» — 0:1, 2:5. В 1998 году Асанович с Хорватией завоюет бронзу чемпионата мира, на котором выиграет Франция с Зиданом и Пети. Динамовцы же Кирьяков, Колыванов, Симутенков, Тетрадзе, Евгений Смертин и Виталий Бут (старшие братья Алексея Смертина и упомянутого Владимира Бута) так и довольствуются локальной победой 1991-го.

Увы, последние 30 лет не насыщены даже такими локальными победами наших команд в европейских турнирах. Даже над андердогами. Разве что те же динамовцы обыграли в 1997-м греческий «Панахаики», год спустя «Локомотив» был сильнее АЕК, а в 2004-м итоговое чемпионство на Европе было у Константиноса Кацураниса, экс-«Панахаики», и Демиса Николаидиса, экс-АЕК. А из «Динамо» и «Локо» до того (бесславного для нас) ЧЕ доберется только Ролан Гусев.

В 2008-м ЦСКА переиграл польский «Лех» — 2:1 и 1:1, но после этого карьера пошла в гору не у победителей-армейцев, а у побежденного Роберта Левандовски. И особенно несуразными выглядят со временем победы все того же «Спартака» и «Зенита» над соперниками из Хорватии. «Зенит» в Лиге Европы переиграл «Хайдук — 2:0, 3:2, «Спартак» в единственном матче группового этапа Лиги Европы был сильнее загребского «Динамо» — 1:0. В итоге вице-чемпионами мира на ЧМ-2018 стали Бадель, Ловрен и Манджукич из Загреба, а также Субашич и Стринич из «Хайдука».

А что же наши? Их дальнейшая судьба выглядит каким-то безостановочным «движением вниз». Вот состав «Спартака», причем фамилии перечислены согласно протоколу: Павленко, Саенко, Прудников, Малоян, Григорьев, Зотов. Куда подевались эти персонажи к 2018-му, году триумфа хорватов? Да что далеко ходить, где сейчас наш родной Владимир Дядюн? Мы знаем о нем благодаря тому, что «Нефтехимик» играет в ФНЛ, и «крайняя» игра Владимира перед коронавирусом пришлась на матч с «Химками». Но Дядюна не было даже в заявке на этот матч. А ведь в 2013-м он в составе «Рубина» так резво бежал на ворота испанского «Леванте», забивая гол на 118-минуте. Летом того же года Дядюн в составе студенческой сборной России не завоевал даже бронзы на Универсиаде-2013, а пропустивший от него Кейлор Навас через год на ЧМ-2014 затащил сборную Коста-Рики в четвертьфинал. Теперь у него три победы в Лиге чемпионов, а Дядюн «уже никогда не будет Годин».

