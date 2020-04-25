Фотомарафон «100-летие ТАССР»: речной вокзал Казани, 1970-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 251-я

Фото: из архива Валерия Глазова

Новый казанский порт начали строить в 1953 году, когда планировалось создание водохранилища и серьезное изменение русла реки.

В марте 1953 года строительство нового порта уже началось, но только через три с половиной года — в октябре 1956-го — завершили намыв портовой дамбы инженерной защиты. В то время строили Куйбышевскую ГЭС — под нее создали водохранилище площадью в 6 500 квадратных километров. От русла Волги того периода была прорыта акватория, для подхода к городу крупных судов, на берегу которой размещались причалы и портовое хозяйство. Берега были укреплены железобетонными и каменными опорными стенками. Бассейн начинался у Волги и подступал к бывшей Ново-Татарской слободе. Местоположение акватории в общих границах примерно соответствовало проектам, которые разрабатывали еще в 19 столетии.

Первые объекты порта были сданы Госкомиссии в декабре 1957 года. Объекты и сооружения нового порта (склады, портальные краны, зарядная станция, ремонтно-механические мастерские и др.) принимались от строителей в эксплуатацию по мере их готовности вплоть до 8 июня 1964 года, когда Государственная комиссия подписала акт о приемке нового Казанского порта в эксплуатацию.



Казанский Речной вокзал на советской открытке, 1977 год

Главное здание речного вокзала, которое было сдано в 1962 году по проекту И.Г. Гайнутдинова и С.М. Константинова, было основным элементом, который определял весь комплекс нового порта. Здание проектировал Гипроречтранс, оно считалось архитектурной доминантой: оно приподнималось над привокзальной площадью и выглядело с реки нарядно и торжественно. В 1970-х годах казанский речной порт был одним из крупнейших, самых посещаемых и удобных на всей Волге. Гордились в Казани не только одним из самых современных в Союзе пассажирских речных терминалов, но и грузовым портом, в котором работало мощное оборудование: портальные и плавучие краны, погрузочно-разгрузочные механизмы.

Отсюда ходили рейсы не только по республике, но и по всей волжской артерии. Пассажирские «Метеоры» (собиравшиеся рядом, в Зеленодольске) курсировали между городами и весями. Баржи везли вверх по Волге пузатые арбузы из Астрахани. Прогулочные теплоходы весь летний сезон выполняли туристические круизы. Словом, казанский речной порт был очень оживленным местом. В семидесятые Казречпорт был одним из крупнейших в стране, он выполнял более четверти всех грузовых перевозок на Волге.



Людмила Губаева