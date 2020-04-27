Город будущего: появится ли в Башкирии свой Иннополис?

Уфа сильна генетикой. А пока в республике готовят специалистов прошлого века

Фото: Максим Платонов

Башкирия должна создать центр инновационных технологий, в котором будут проводиться исследования в сфере генетики. В «башкирском Иннополисе» можно обучать будущих специалистов по биотехнологиям и айтишников. Такой проект предлагает уфимский экономист Рустем Шайахметов. В колонке, написанной для «Реального времени», эксперт объясняет, почему сегодня Башкортостан отстает от многих регионов в области инноваций и как республике выйти в лидеры.

Специалисты прошлого века

В настоящее время в Башкортостане много говорится о важности инновационной деятельности, который определяет не только существующий уровень развития региона, но и формирует будущее республики. Инновационный потенциал во многом определяется уровнем и качеством подготовки специалистов в научной сфере.

В Башкортостане в 2018 году защитились 40 кандидатов наук. С 2013 года этот показатель снизился в 6 раз, а за последние 3 года в республике не подготовлено ни одного доктора наук. На 44 диссовета это крайне мало.

Кроме того, значительно снизилось количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях республики, — в 1,6 раза за 8 лет. И, как следствие, снизилась в 1,5 раза численность профессорско-преподавательского состава.

По количеству студентов государственных вузов в расчете на 10 тыс. человек населения Республика Башкортостан в ПФО занимает 12-е место.

Значительно снизилось количество студентов, обучающихся в высших учебных заведениях республики, в 1,6 раза за 8 лет. Фото bashedu.ru

Следует также отметить существующий разрыв между качеством высшего образования в республике по сравнению с лучшими вузами России, ведущими университетами мира. У нас много готовят специалистов, в которых была необходимость в прошлом веке, но очень мало для современной экономики, поэтому очень много перспективной молодежи уезжает.

А так как кадры решают все, то у Башкирии соответствующие показатели в инновационной деятельности. С 2016 по 2018 год удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг снизился в 1,3 раза.

Республика по данному показателю в ПФО занимает 11-е место. В Татарстане удельный вес инновационной продукции в 3,3 раза больше, чем у нас. Поэтому у них и валовой региональный продукт значительно выше, и миграционный приток населения. А более высокие доходы республиканского бюджета позволяют решать социальные проблемы более результативно, чем в Башкирии.

Башкирский конек — генетика

В настоящее время Республика Башкортостан входит в пятерку лидеров в России по уровню развитию генетики. Однако существует угроза утраты лидерских позиций, так как генные технологии ускоренно развиваются, и без значительного увеличения научных исследований, формирования кадрового потенциала Республика Башкортостан окажется в роли догоняющего. Ежегодный рост рынка технологий генетического редактирования составляет 15%. По многим направлениям генетики выходят на коммерческое использование научных исследований. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, доля биотехнологических компаний в общем объеме расходов в НИОКР США составляет 12,3%.

Для решения задач по ускоренному развитию генных технологий в Башкортостане является целесообразным использование опыта Татарстана, где был создан научно-образовательный центр «Иннополис» в виде небольшого города вблизи Казани.

В настоящее время Республика Башкортостан входит в пятерку лидеров в России по уровню развитию генетики. Фото youtube.com

Нам надо использовать их удачный формат, но в сфере генетических исследований, создать научно-образовательный комплекс в сфере биотехнологий, в составе лицея-интерната и университета, специализирующихся в подготовке кадров, научных исследованиях и технопарка, реализующего проекты инновационного развития в сфере медицины и АПК.

Главная цель лицея — подготовка будущих студентов университета. Организация обучения 150 одаренных детей с 7 по 11 класс при активном изучении биотехнологий и информатики. Обучение, проживание в интернате и питание учащихся должно осуществляться за счет республиканского бюджета.

Университет должен обучать 500—600 студентов, осуществлять научно-исследовательскую деятельность с активным участием студентов в форме реализации собственных научно‑исследовательских проектов, чтобы в конце обучения студент смог реализовать собственный проект в качестве дипломной работы. Обучение должно вестись в том числе на английском, с участием иностранных ученых, ведущих российских специалистов — это обеспечит высокий уровень получаемых студентами знаний, что повысит их конкурентность на рынке труда. Это позволит сократить существующий отток талантливой молодежи, сформировать кластер высокодоходного сектора экономики.

Дорогое удовольствие, но…

Создание научно-образовательного комплекса, выполняющего подготовку специалистов в области биотехнологий, а также обучающего IT-специалистов в указанной сфере, осуществляющего научную и инновационную деятельность в указанных направлениях, сформирует лидерские позиции Башкортостана в быстрорастущих отраслях, имеющих стратегическое значение для экономики России.

В Иннополисе университет и лицей, являясь республиканскими учреждениями, финансируются из республиканского бюджета. Фото Максима Платонова

Да, это дорогое удовольствие. Но если это смог сделать Татарстан, почему не сможет сделать Башкортостан? Хочу отметить, что в Иннополисе университет и лицей, являясь республиканскими учреждениями, финансируются из республиканского бюджета.

Давайте оценим выгоды проекта.

Создание современного биотехнологического кластера, центра генного редактирования. Формирование научной элиты России. Ускоренное инновационное развитие Башкортостана, формирование лидерских позиций республики в сфере генных технологий. Создание экспортоориентированных высокодоходных секторов экономики. Формирование новых стандартов обучения. Повышение качества образования. Размещение научно-технологических подразделений транснациональных корпораций. Повышение инвестиционной активности. Создание новых престижных высокопроизводительных рабочих мест. Снижение миграционного оттока талантливой молодежи.

Я считаю, нам надо учиться у наших предшественников, создавших в 30—40-е годы в Башкортостане нефтегазовый и машиностроительный комплексы, которые сформировали современные лидерские позиции в этой сфере. В настоящее время, чтобы сформировать лидерские позиции в сфере генных технологий — инновационном будущем, нужны новые проекты.

В развитых странах уже создаются технологии выращивания искусственного мяса, органов человека, активно развивается фармакогенетика, биоинформатика. В обозримом будущем мы будем пользоваться всем этим. Но будет ли эта продукция произведена в нашей республике или мы будем покупать импорт или продукцию других регионов, зависит от нас.

В развитых странах уже создаются технологии выращивания искусственного мяса, органов человека, активно развивается фармакогенетика, биоинформатика. Фото biomolecula.ru

Если мы не будем вкладывать в наше успешное будущее, его и не будет. Надо не завидовать успешным соседям, а используя их опыт, создавать и реализовывать новые проекты.

Я думаю, если мы сумеем успешно реализовать проект, создающий прорывные технологии, используя генное редактирование, формирующий новую экономику Башкортостана, то будет создан город будущего.