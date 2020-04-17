Мощные Virtus.pro, провал NAVI и шесть СНГ-команд, не попавших в плей-офф

Итоги группового этапа ESL One Los-Angeles Online 2020

Еще неделю назад никто не предполагал, чего ожидать от двух самых сильных по именам СНГ-составов на крупнейшем турнире весны ESL One Los-Angeles 2020. NAVI, потерявшие Зайца, выглядели темной лошадкой, а Virtus.pro, сменившие керри прямо перед стартом турнира, могли стать заложниками несыгранности состава. Лос-Анджелес показал, что NAVI так и не сумели оправиться от потери ключевого офлейнера, а VP наконец-то могут претендовать на возвращение в список тир-1 команд. В целом же турнир оказался не самым удачным для СНГ-Доты — шесть составов остались без плей-офф. При этом Денди B8 Esports опозорились по полной, а «гамбиты», судя по всему, доживают последние месяцы в своем нынешнем виде. О промежуточных итогах ESL One Los-Angeles 2020 — в материале «Реального времени».

NAVI провалились, переход 9pasha из VP не оправдался

Украино-российская команда по итогам турнира разделила лишь шестое-седьмое места и еще до последней игры потеряла все шансы на попадание в плей-офф ESL One Los-Angeles.

Хотя начиналось все очень даже неплохо, и мы в нашем предыдущем материале прочили «Рожденным побеждать» наилучшую перспективу из всех СНГ-команд. Однако если в первой игре задумка с Медузой оказалась неожиданной для Team Unique (2:1 по картам), то в дальнейшем NAVI соперников уже ничем не удивили. Хватило разве что только на вторую победу над слабенькой командой их бывшего капитана Акбара SoNNeikO Бутаева Chicken Fighters — 2:1.

Затем что-то пошло не так. За три последующие игры NAVI суммарно смогли выиграть только одну карту, проиграв последовательно Alliance (0:2), NiP (1:2) и Team Secret (0:2).

После такого удручающего итога на ESL отечественные фанаты вновь заговорили о том, что экс-любимчик в составе Virtus.pro, а ныне офлейнер NAVI Павел «9pasha» Хвастунов незаслуженно оказался жертвой массового кика VP после шанхайского The International. Тогда, правда, сам Павел признавал, что расставание с российской организацией было неизбежно.

«Было грустно, что все это заканчивается, но это должно было случиться, я уверен. Это надо было закончить. Мне нравится [в NAVI]. Сейчас нет рядом со мной людей, которые имеют свое мнение и готовы за него драться. <...> К ним можно подойти и сказать что-то, а они выслушают. В VP такого не было. Мы три года играли и выигрывали, каждый стал большим, хорошим, сильным игроком на своей позиции. Каждый имеет право думать, что он молодец, — и это правда, все были молодцы. Но обсуждения давались очень тяжело. Из-за этого очень тяжело было двигаться вперед», — рассказал Павел 9pasha Хвастунов на YouTube-канале Dota 2 Maincast.

Судя по всему, наличие в команде людей, готовых «драться» за мнение или что-то еще, — это не так уж и плохо. Virtus.pro, в которой такие игроки остались, оказались лидерами группы A, а вот Natus Vincere, еще и заметно обескровленные потерей Бакыта Zayac, показали себя довольно бесхарактерной командой на этом онлайн-турнире и вошли в число аутсайдеров группы B.

На чьей тут стороне правда — вопрос обсуждаемый. Возможно, с Бакытом в составе NAVI выступили бы успешнее. Но сплоченной команды у «Рожденных побеждать» на турнире не было.

Virtus.pro убедителен, но позиция керри снова не внушает доверия

У Virtus.pro групповой этап сложился по зеркальному сценарию. На старте VP серьезно напугали своих фанатов, вчистую провалив первую карту в матче с HellRaisers. Однако в дальнейшем такими валидольными играми команда болельщиков больше не потчевала. Не без труда одолев Gambit (2:1), она затем не отдала соперникам ни одной карты, обыграв Cyber Legacy, ViKin.gg, OG и Nigma с одинаковым счетом 2:0.

Фото instagram.com/virtus.pro

В целом нынешний состав VP вселяет надежду, что к летнему шведскому The International (если он состоится в Швеции, а не online) команда сыграется еще и будет выглядеть как минимум не хуже себя самой образца прошлого года, когда она проходилась катком по мейджорам. И уж точно выступит лучше на TI (9—12-е места в Шанхае).

Заняв первую строчку в группе A, Virtus.pro умудряется параллельно выступать еще и в новой лиге Epic Prime League Season 1, стартовавшей во вторник. Здесь тоже без особого труда разобрались в стартовой игре со своим «дублем» — командой VP.Prodigy. После матча игроки второго состава отмечали, что «основа» нашла свою игру.

«Полезно получить поражение в «одну калитку» от хорошей команды, дабы осознать свои слабые стороны. Есть над чем работать, а мейн состав @virtuspro сейчас в отличной форме и нашел свою игру, что прекрасно для них», — написал по итогам игры офлейнер VP.Prodigy Дмитрий DM Дорохин.

И вот тут нужно подвести черту под приятными новостями о Virtus.pro. Потому что есть и неприятные. Новый основной керри команды Игорь ILTW Филатов, заменивший перед стартом турнира Кумана, выглядит пока одним из самых слабых звеньев состава. Его участие часто просто ничего не решает на картах.

Например, в игре против тех же VP.Prodigy он на первой же карте стал забывать, что такое хладнокровие, стал играть слишком агрессивно и самоуверенно. В чужой лес он пошел с шестого уровня и даже выгнал Eine под базу. Через две минуты он выгонял уже и Эпилептика из единственного доступного ему лесного лагеря. Да, керри достаточно сделал для того, чтобы Эпилептик и fn много не фармили, но сам ILTW никакого профита от этого не получил. В итоге у него меньше всего убийств в команде и третья общая ценность в Virtus Pro.

Во второй карте его и вовсе не было видно. Кроме того, было сложно на линии, и как минимум один раз ILTW умер по собственной глупости. Он видел Войд Спирита на варде, видел выбегающего Марса, но ничего не предпринял.

Нередко ошибался ILTW и в играх на ESL One Los Angeles — хорошо, что команда все его «косяки» нейтрализовала. Впрочем, по словам саппорта VP Бакыта Zayac Эмилжанова, именно такого керри и искал в команду капитан команды Алексей Solo Березин.

«Solo изначально говорил, что хочет играть в более агрессивную «Доту», возможно, даже без керри-героев. ILTW полностью подходит под этот стиль, — считает Zayac. — Он сам форсит очень много агрессивных мувов. Это очень важно, потому что с первой позиции ты очень много имеешь после лейнинга. Он тоже хочет играть в такую активную «Доту».

Что у остальных СНГ-составов? Gambit ужасен, Team Spirit — не подарок

Всего же по итогам группового этапа в группе А вылетели аж четыре СНГ-команды из пяти. Даже первое место VP не компенсирует эту плачевную картину для отечественной «Доты». А ведь это лишь внутренний дивизион СНГ и Европы.

Последние места группы заняли Cyber Legacy, Gambit Esports, HellRaisers. Игра «гамбитов» выглядела удручающе на протяжении всего турнира, и есть большие опасения, что команда может принять решение распустить состав по Dota.

Команда еще одного любимчика СНГ-комьюнити и уже поистине культовой личности в отечественном киберспорте Данила Dendi Ишутина B8 Esports и вовсе оказалась главным аутсайдером группы A. У B8 всего 3 очка и одна победа на турнире — команда уступила Cyber Legacy, OG, Nigma, Vikin.gg, Gambit и Virtus.pro в завершающем матче турнира, хотя сумела выиграть стартовую карту.

В соседней группе B дела у СНГ-Доты идут немного получше. Место в верхней сетке плей-офф обеспечила себе другая российская команда Team Secret, которая днем ранее уверенно обыграла Alliance (2:0) и вышла на чистое первое место в группе.

Еще одна российская команда Team Spirit попала в плей-офф нижней сетки турнира. «Спириты» вынесли NAVI (2:0), шведскую Team Liquid (2:1) и с тем же счетом обыграли Alliance и Team Unique.

Шикарную форму в составе Spirit набрал мидер команды Егор «Ergon» Козлов, который едва ли не в одиночку разносил NAVI на Monkey King, фиксируя станом четырех героев противника. Похоже, «спириты» будут отнюдь не подарком для любого из соперников из соседней группы.

Другие два СНГ-состава Team Unique и Natus Vincere остались без плей-офф.