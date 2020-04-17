«Кремль открыт, и люди могут пройти на территорию»: для кого работает главная достопримечательность Казани

Телеканал ТНВ покажет пасхальное богослужение из Благовещенского собора Казанского кремля в прямом эфире

Фото: Роман Хасаев

Несмотря на то, что из-за эпидемии коронавируса музеи Казанского кремля закрыты для посетителей, вход на территорию крепости не ограничен. До недавнего времени в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф приходили верующие помолиться, но после того, как учреждения культа закрыли для массовых посещений, религиозные деятели совершают службы в пустых залах. В истории Казанского кремля уже были случаи, хоть и очень редкие, когда доступ в него перекрывали, — для этого, как выяснило «Реальное время», требуется решение руководителя музея-заповедника. Однако вопрос согласований вовсе не такой простой.

Пасхальное богослужение по ТНВ

— Кремль открыт, и люди могут пройти на его территорию, — подтвердил «Реальному времени» директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин.



Но добавил, что праздношатающихся казанцев и гостей столицы не видел вот уже несколько дней — после того, как прекратились службы и пятничные намазы в мечети Кул Шариф и Благовещенском соборе, расположенных на территории заповедника.

Оба объекта официально не работают, но по словам Сибагатуллина, в них остались священнослужители, которые в положенное время проводят намазы, чтения и службы в отсутствие прихожан.



«Кремль открыт, и люди могут пройти на его территорию», — подтвердил Айрат Сибагатуллин. Фото Максима Платонова

Не будет их и в Пасху. Как рассказал изданию директор музея-заповедника, встречать главный православный праздник жители Татарстана смогут только дома, у телевизора. Транслировать Пасхальное богослужение из Благовещенского собора Казанского кремля в режиме онлайн будут на канале ТНВ.

— Только что письмо пришло от них, мы сейчас с ними отрабатываем этот вопрос, — сообщил Сибагатуллин.

Опыт молитвы у экрана монитора у жителей республики уже есть. 12 апреля они могли подключиться к порталу «Православие в Татарстане», на котором была организована онлайн-трансляция Божественной литургии, которую отслужил в Богоявленском соборе митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Правительство Республики Татарстан приняло постановление №280, предписывающее с 14 апреля и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запретить посещение гражданами культовых объектов, а также участие в проводимых на их территориях религиозных обрядах и церемониях. Исключение сделано для священнослужителей и других лиц, присутствие которых необходимо для совершения служб.

Транслировать Пасхальное богослужение из Благовещенского собора Казанского кремля в режиме онлайн будут на канале ТНВ. Фото Романа Хасаева

Нужно присматривать за котельной

На режим изоляции музеи Казанского кремля перешли с 19 марта и до победы над коронавирусом. «Все запланированные музейные мероприятия состоятся после соответствующих распоряжений Министерства культуры РТ, о чем мы сообщим дополнительно на официальном сайте и социальных сетях. Следуйте рекомендациям врачей, по возможности оставайтесь дома и берегите себя и своих близких! Мы надеемся, что сообща справимся с трудностями, и обязательно с вами встретимся на музейных площадках», — говорится на официальном сайте музея-заповедника.

Как пояснил Айрат Сибагатуллин, с первых дней объявления карантина большая часть сотрудников многочисленных музеев Кремля находятся на самоизоляции.

— Сотрудники сейчас не в отпусках, а на самоизоляции, часть работает на удаленке. Есть еще дежурства. Потому что у нас есть котельная и еще много чего. И потом нужно приходить осматривать музейные залы, контролировать соблюдение температурно-влажностного режима и т. д.

Кремль закрывали из-за Дмитрия Медведева

Айрат Сибагатуллин не припомнил случая, когда доступ в Кремль закрывали. Однако такое уже случалось, причем ограничения действовали либо с вечера до утра, либо на несколько часов.

По словам экс-руководителя музея-заповедника «Казанский Кремль», а ныне директора института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиля Хайрутдинова, технически для введения запрета на въезд достаточно решения руководителя музея-заповедника. Конечно, по согласованию с властями. Но злоупотреблять этим правом вряд ли кто будет — на территории Кремля до сих пор находятся резиденция президента РТ, его советников и помощников, прочие службы и госорганы, и чтобы не допустить их к рабочему месту, — нужен очень веский повод.

По словам Рамиля Хайрутдинова, технически для введения запрета на въезд достаточно решения руководителя музея-заповедника

Один из них случился не так давно — 26 мая 2017 года. Тогда ограничения были введены из-за состоявшегося в Казани крупного международного форума — заседания совета глав правительств СНГ, которое проводил Дмитрий Медведев. Вход на территорию Кремля тогда был закрыт до 16 часов. Музеи и культовые объекты в тот день работали в вечернюю смену — с 16 до 20 часов.

Рамиль Хайрутдинов припомнил еще два случая, но связаны они были не с официальными, а праздничными датами — Днем Победы 9 Мая и Новым годом.

— В 2009—2010 годы мы на один день, а точнее, с вечера до утра перекрывали кремль, чтобы подготовить территорию к мероприятиям, сделать внутреннее и внешнее оформление: провести иллюминацию, завезти военную технику. Это был такой сюрприз для города. Но тогда и ситуация была другой. Вы знаете, сейчас Казанский кремль представляет собой большое музейное пространство. В тот период, когда работали я и моя команда (это 2007—2012 годы), он был центром административной власти: там располагалось большое количество государственных органов, судебных учреждений, размещался аппарат президента, поэтому полностью закрыть территорию было затруднительно. Нужно было обеспечивать бесперебойную работу органов власти и управления. Поэтому мы могли перекрыть территорию Кремля только на некоторое время, либо ограничить вход в связи с проведением на его площадке крупных мероприятий, связанных с участием первых лиц государства.

Рамиль Хайрутдинов припомнил еще два случая, когда закрывали Кремль, но связаны они были не с официальными, а праздничными датами — Днем Победы 9 Мая и Новым годом

Напомним, в Казани в связи с эпидемией коронавируса закрыты все театры, филармония, отменены все концерты и прочие массовые мероприятия. Без гонораров за гастроли остались звезды — Ольга Бузова, Стас Михайлов, Ани Лорак, группы LINDEMANN и «Сплин».