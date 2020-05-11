Фотомарафон «100-летие ТАССР»: открытие нового здания театра имени Галиасгара Камала, 1987 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 267-я
В 1986 году случилось эпохальное событие в жизни театра имени Камала — он наконец-то получил свой новый дом, новое здание. Это был один из знаменитых долгостроев Казани: строить его пытались с 1972 года, но постоянно что-то мешало.
Сначала дело было в недостатке финансирования: поскольку деньги в республике перераспределялись на более оперативные задачи, на театр постоянно не хватало. Была и еще одна серьезная причина того, почему театр не достраивали до середины восьмидесятых. Экосистема озера Кабан к семидесятым была почти окончательно уничтожена, вода имела грязно-серый цвет и удивительно мерзко пахла. Площадь, которую сейчас мы знаем как одну из самых нарядных и светлых в городе, была застроена малоэтажными развалинами, над ней витал флер тухлой воды, в том числе и поэтому строительство шло очень вяло.
По Генплану 1969 года, в первой половине 1970-х старые дома на площади перед озером снесли. В 1980 ученые кафедры охраны природы биофака КГУ начали работать над масштабным экспериментальным проектом по очистке вод озера Кабан. Эта работа увенчалась успехом, и в 1986 году озеро уже было очищено. Театр сдали в эксплуатацию, берег озера замостили бетонными плитами. Территорию площади изначально планировали увеличить в полтора раза за счет того участка, где сейчас находится здание КФУ (через дорогу от театра), а связать эти две площадки планировали подземным переходом. Все это должно было носить гордое название Площадь Искусств. Но подземное строительство перехода как-то не получилось: рядом были водоемы, близко подходят грунтовые воды, проект решили оставить как есть.
Одним из автором проекта был Мунир Агишев, тогда — главный архитектор Казани. Соавтором Агишева был московский архитектор Георгий Горлышков, а всего в творческой группе было семеро зодчих.
Проект был очень масштабным, и Марсель Салимжанов, руководивший тогда камаловцами, не уступал ни рубля из первоначальной сметы: он считал, что его театр должен иметь достойный дом. В том числе и ему принадлежит заслуга в том, что здание все-таки достроили, и экономить не стали.
Квадратное футуристическое сооружение, увенчанное похожей на трамплин надстройкой на крыше, открыло свои двери для театралов в 1987 году и быстро стало одной из архитектурных достопримечательностей столицы Татарстана. Здание театра им. Камала вмещает большой и малый зрительные залы, репетиционные помещения и просторные фойе, стены которых украшены произведениями декоративно-прикладного искусства. Проект казанского театра получил несколько всесоюзных премий. И действительно, здание уникальное, ни на что не похожее. Его сравнивали с кораблем, который плывет над светлыми водами древнего озера.
Строительство нового здания завершилось в 1986 году. Это был юбилейный год — со дня выхода первого спектакля на татарском языке, то есть со дня рождения татарского театра, прошло 80 лет. В январе 1987 театр торжественно открыли, и первым спектаклем, который был поставлен на его новой сцене, стала великая «Голубая шаль», которая и сейчас собирает аншлаги на сцене театра Камала. А главную роль в той «Голубой шали» играла Венера Ганеева, солистка Татарского театра оперы и балета.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ТГАТ им. Галиасгара Камала.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу: gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
И здание красивое и театр хороший.
Спасибо за интересные фотографии и текст.