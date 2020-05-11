Фотомарафон «100-летие ТАССР»: открытие нового здания театра имени Галиасгара Камала, 1987 год

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Фото: из архива Татарского государственного театра имени Галиасгара Камала

В 1986 году случилось эпохальное событие в жизни театра имени Камала — он наконец-то получил свой новый дом, новое здание. Это был один из знаменитых долгостроев Казани: строить его пытались с 1972 года, но постоянно что-то мешало.

Сначала дело было в недостатке финансирования: поскольку деньги в республике перераспределялись на более оперативные задачи, на театр постоянно не хватало. Была и еще одна серьезная причина того, почему театр не достраивали до середины восьмидесятых. Экосистема озера Кабан к семидесятым была почти окончательно уничтожена, вода имела грязно-серый цвет и удивительно мерзко пахла. Площадь, которую сейчас мы знаем как одну из самых нарядных и светлых в городе, была застроена малоэтажными развалинами, над ней витал флер тухлой воды, в том числе и поэтому строительство шло очень вяло.

Строительство театра Камала, вид с крыши дома «Татваленка»

По Генплану 1969 года, в первой половине 1970-х старые дома на площади перед озером снесли. В 1980 ученые кафедры охраны природы биофака КГУ начали работать над масштабным экспериментальным проектом по очистке вод озера Кабан. Эта работа увенчалась успехом, и в 1986 году озеро уже было очищено. Театр сдали в эксплуатацию, берег озера замостили бетонными плитами. Территорию площади изначально планировали увеличить в полтора раза за счет того участка, где сейчас находится здание КФУ (через дорогу от театра), а связать эти две площадки планировали подземным переходом. Все это должно было носить гордое название Площадь Искусств. Но подземное строительство перехода как-то не получилось: рядом были водоемы, близко подходят грунтовые воды, проект решили оставить как есть.

После того, как смонтировали крышу, жители Казани обнаружили кран, торчащий из здания театра. Оказалось, что его конструкция была разборная. Но анекдоты вокруг этого события все-таки ходили.

Одним из автором проекта был Мунир Агишев, тогда — главный архитектор Казани. Соавтором Агишева был московский архитектор Георгий Горлышков, а всего в творческой группе было семеро зодчих.



Проект был очень масштабным, и Марсель Салимжанов, руководивший тогда камаловцами, не уступал ни рубля из первоначальной сметы: он считал, что его театр должен иметь достойный дом. В том числе и ему принадлежит заслуга в том, что здание все-таки достроили, и экономить не стали.

Квадратное футуристическое сооружение, увенчанное похожей на трамплин надстройкой на крыше, открыло свои двери для театралов в 1987 году и быстро стало одной из архитектурных достопримечательностей столицы Татарстана. Здание театра им. Камала вмещает большой и малый зрительные залы, репетиционные помещения и просторные фойе, стены которых украшены произведениями декоративно-прикладного искусства. Проект казанского театра получил несколько всесоюзных премий. И действительно, здание уникальное, ни на что не похожее. Его сравнивали с кораблем, который плывет над светлыми водами древнего озера.



Из старого здания театра Камала в новое перенесли напольную доску и торжественно приколотили на сцену. Сохранение традиций в действии.

Строительство нового здания завершилось в 1986 году. Это был юбилейный год — со дня выхода первого спектакля на татарском языке, то есть со дня рождения татарского театра, прошло 80 лет. В январе 1987 театр торжественно открыли, и первым спектаклем, который был поставлен на его новой сцене, стала великая «Голубая шаль», которая и сейчас собирает аншлаги на сцене театра Камала. А главную роль в той «Голубой шали» играла Венера Ганеева, солистка Татарского театра оперы и балета.



Людмила Губаева