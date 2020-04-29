Артур Александрович, ОКБ: «Банки рассматривают обращение заемщика в МФО в качестве негативного фактора»

Татарстан по темпам прироста розничного кредитного портфеля опережает среднероссийские значения — заемщики продолжают брать кредиты, это утверждение и в условиях «коронакризиса» актуальности не теряет. Однако выдадут ли им заем, зависит от их личной кредитной истории, которые агрегируют специальные бюро. Как работают эти бюро, зачем нужно запрашивать кредитную историю после погашения кредита, а не до, и почему лучше не прибегать к услугам тех, кто предлагает «поправить» «кредитную карму» — в интервью «Реальному времени рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

Кредитные истории в условиях пандемии

— Сейчас на рынке 11 бюро кредитных историй, но активны лишь единицы. С чем это связано? В чем заключается конкурентная борьба между бюро?

— Десять лет назад в стране было еще больше бюро кредитных историй — порядка 30 бюро. Как и во многих других сферах, слабые игроки уходили, оставались лишь самые технологичные, способные предложить как банкам, так и заемщикам лучшие сервисы. У ОКБ всегда были преимущества, в том числе благодаря сильным акционерам — одному из крупнейших в мире бюро кредитных историй Experian, группе «Интерфакс» и Сбербанку. Международный опыт и технологии позволили нам работать практически со всеми крупными банками. Соответственно, чем с большим числом банков бюро работает, тем больше в нем хранится кредитных историй.

Заемщикам тоже важны технологии. Поясню на простом примере. Сейчас два раза в год россияне могут бесплатно получить свою кредитную историю. Еще несколько лет назад, чтобы подтвердить свою личность, нужно было прийти в офис бюро, что проблематично для тех, кто живет в регионах. Еще можно направить запрос телеграммой или нотариально заверенный запрос по почте, но это все требовало финансовых и временных затрат от клиента. Сейчас в нескольких бюро появилась возможность подтвердить свою личность через портал госуслуг и получить кредитную историю полностью онлайн. Мы пошли дальше и добавили еще один способ идентификации — через мобильное приложение Сбербанка. Теперь вероятность того, что вам не придется выходить из дома для получения кредитной истории, очень высока — вы, скорее всего, либо являетесь клиентом Сбербанка, либо имеете подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Сегодня в стране де-факто случился форс-мажор и, в условиях пандемии те бюро, которые развили свои технологии до такого уровня, который позволяет безопасно передавать кредитные истории онлайн, смогли беспрепятственно продолжать работать. Более того, еще до введения всеобщей самоизоляции мы стимулировали клиентов воздерживаться от личного посещения офиса, предлагая в знак благодарности третий кредитный отчет бесплатно сверх установленной законом нормы.

— Необходимо ли рынку единое БКИ?

— Что касается идеи создания единого бюро кредитных историй, то она предполагает появление монополии. Для монополий редко бывает важен технический прогресс или борьба за снижение стоимости оказываемых услуг. Конкуренция же, напротив, полезна в первую очередь клиентам бюро — банкам и заемщикам.

— Каков объем вашей базы? Какова доля пересечений с базами других БКИ? Какую долю информации вы консолидируете в своем бюро?

— В ОКБ хранится более 410 млн кредитных историй, принадлежащих примерно 90 млн заемщиков. С вероятностью 97% банковский заемщик найдет свою кредитную историю у нас. Некоторые банки отправляют информацию о кредитах сразу в несколько бюро, поэтому пересечение с базами других бюро возможно, за исключением заемщиков Сбербанка.

Зачем знать свою «кредитную карму»

— Как часто физлица обращаются за отчетами и зачем?

— Чаще всего физлица хотят узнать свою кредитную историю после получения отказа в выдаче кредита. Они обращаются в бюро, чтобы взглянуть на свою финансовую репутацию глазами банка и понять, какие негативные моменты тот видит. Некоторые граждане проверяют свою кредитную историю перед тем, как обратиться в банк, но наиболее грамотно поступают те люди, которые обращаются в бюро после того, как полностью погасили кредит.

Дело в том, что иногда заемщик вносит последний платеж по кредиту и ошибочно полагает, что теперь у него нет никаких обязательств перед банком. В действительности же он, например, ошибся и не доплатил несколько рублей. Проходят месяцы, а эта крошечная сумма превращается в просроченную задолженность, информация об этой просрочке попадает в кредитную историю. Или, например, заемщик полностью погасил долг по кредитной карте и обратился в банк с просьбой закрыть ее. Банк устно подтвердил закрытие карты, но в действительности не сделал этого. В некоторых случаях банки из-за человеческого фактора или технической ошибки не направляют в бюро кредитных историй информацию о закрытии кредита. ЦБ борется с этой проблемой, штрафует банки за ошибки, но проблема сохраняется.

Иногда заемщик вносит последний платеж по кредиту и ошибочно полагает, что теперь у него нет никаких обязательств перед банком. В действительно же он, например, ошибся и не доплатил несколько рублей. Фото Максима Платонова

Некоторые граждане проверяют кредитную историю, чтобы не стать жертвой мошенников. Например, если по какой-то причине копия паспорта или сам паспорт, другие персональные данные оказались в руках злоумышленников, то существует риск того, что на вас оформят заем. В банках такие ситуации единичны, но мошенники могут попытаться оформить займы на вас в отдельных микрофинансовых организациях. Для таких случаев у наc есть сервис, позволяющий получать уведомления о любых изменениях в кредитной истории. Например, вы будете знать, что какой-то кредитор запросил в бюро вашу кредитную историю, чтобы выдать вам кредит, хотя вы ему таких разрешений не давали, а кредит брать не планировали.

— В чем выражается недоверие заемщиков к формированию таких отчетов? По своему опыту могу сказать, что, заказывая кредитную историю в другом бюро, не получил полноценного отчета, не хватало данных по двум погашенным кредитам.

— Случаи передачи банком ошибочных сведений, к сожалению, встречаются. Если заемщик не знает, как функционируют бюро кредитных историй, то у него может возникнуть подозрение, что ошибка произошла по вине бюро. В таких случаях мы объясняем ему, что бюро не вносит никаких сведений, не может самостоятельно изменять кредитную историю. Бюро кредитных историй — это огромная библиотека, в которой хранятся книги. Библиотекарь не может взять книгу и исправить в ней какую-либо информацию по своему усмотрению или по просьбе читателей. Так и с кредитной историей — для исправления ошибок заемщик должен обратиться непосредственно в банк, который передал недостоверные сведения. Если претензии обоснованы, то банк направит в бюро кредитный историй корректную информацию. В некоторых случаях банк может игнорировать письма заемщиков, в этом случае можно обратиться в бюро. Мы сами направим запрос в банк, а кредитная организация будет обязана нам ответить. Но опять же финальное решение о необходимости внесения изменений в кредитную историю будет принимать кредитор. Если вы с ним не согласны, то тут может помочь только суд.

В вашем примере речь идет о том, что в кредитном отчете сведения были корректными, но неполными. Банки обязаны передавать в бюро кредитных историй информацию о новых кредитах, но выбор бюро остается за ними. Вероятно, информация о тех двух кредитах, которых не было в отчете, хранились в ОКБ или в других бюро. Запрашивать все 11 бюро, чтобы найти все свои кредиты, нет необходимости. Через портал госуслуг можно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. В ответ вы получите список бюро, в которых хранится ваша кредитная история.

Через портал госуслуг можно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Фото adm-tavda.ru

— Кто, помимо заемщиков и кредитных организаций, желает получать информацию о кредитной истории? Как выстраивается работа с коллекторами?

— Кредитная история состоит из нескольких частей. Так, есть информационная часть, из которой можно сделать выводы о том, в какие типы организаций вы обращались за кредитом или займом, получили ли вы отказ в выдаче кредита, есть ли у вас признаки неплатежеспособности. Информационную часть по закону может без вашего согласия получить любое юридическое лицо, но только с целью выдачи вам займа.

В кредитной истории есть также основная часть, в которой содержится информация о погашенных и действующих кредитах, включая суммы, сроки платежей, наличие даже небольших просрочек. Основную часть тоже может получить любое юридическое лицо, но на этот раз — для любых целей и только с вашего согласия. Есть еще закрытая часть, содержащая наименования кредиторов, а также список организаций, которые запрашивали вашу кредитную историю. Закрытая часть доступна только вам.

Обычно с письменного согласия гражданина кредитной историей помимо банков и других кредиторов интересуются лизинговые компании, страховые компании, сервисы каршеринга, потенциальные работодатели при принятии решения о приеме на работу и так далее. Есть еще особые случаи, когда кредитную историю просят судебные приставы, нотариусы при оформлении свидетельства о праве на наследство, следователи в рамках уголовных дел, суды, финансовые управляющие в рамках банкротства заемщика. Круг достаточно широк, поэтому очень важно следить за своей финансовой репутацией. Вся информация в кредитном отчете хранится 10 лет.

— У какого процента граждан, обращающихся за кредитом в банк, нет кредитной истории?

— Кредитная история есть у всех граждан, которые брали кредиты, но может быть и у тех, кто никогда не брал взаймы. Кредитная история начинает формироваться с того момента, как только любой кредитор впервые запросил ее — она, по сути, пуста, но содержит информацию о запросе кредитора. Если же говорить о тех гражданах, которые в 2019 году впервые подали в банки заявки на получение кредита, то их доля существенно меньше — около 10%.

Чем выше ваш индивидуальный кредитный рейтинг, тем больше шансов получить кредит в любом банке. Фото Романа Хасаева

Большой банк следит за тобой

— Какие требования от банка к банку к индивидуальному кредитному рейтингу? Какие банки очень щепетильны в выборе будущего заемщика?

— Индивидуальный кредитный рейтинг — это лишь один из инструментов, которыми пользуются банки для оценки кредитоспособности клиентов. Помимо него банки агрегируют много дополнительной информации, которую они получают, например, от государственных органов, сотовых операторов, крупных торговых сетей, чтобы понять, действительно ли вы каждый день ходите на работу, какие у вас реальные доходы, на что вы их тратите. Поэтому точно ответить на этот вопрос невозможно, но, естественно, чем выше ваш индивидуальный кредитный рейтинг, тем больше шансов получить кредит в любом банке.

— Настанут ли времена, когда, зная свой кредитный рейтинг, заемщик будет знать где и по какой ставке он гарантированно сможет взять заем?

— Появление такой возможности вряд ли стоит ожидать на горизонте ближайших лет, но рынок постепенно к этому идет. В ближайшие годы возможно появление сервиса, когда бюро кредитных историй, зная о вашем намерении взять кредит, сможет предложить те банки, в которых вам с высокой вероятностью одобрят кредит.

— Многие МФО за комиссию порядка 3 тысяч рублей предлагают «поправить» кредитный рейтинг. Как это выглядит «изнутри»? Какие подводные камни есть у такого решения?

— Эта услуга сомнительная как с точки зрения ее результативности, так и с точки зрения законности. Идея сводится к тому, что вам оформляют заем или кредит на несколько тысяч рублей, но эти деньги вы не получаете на руки, а платите из заемных средств за различные дополнительные услуги, которые вам в действительности не нужны. Если вы расплатитесь без просрочек, то кредитор направит в бюро кредитных историй информацию о том, что вы успешно погасили долг.

Смысла в этой услуге нет, потому что информацию о полученном вами кредите и его погашении по закону и так обязаны направлять в бюро кредитных историй все банки и микрофинансовые организации. Лучше эти несколько тысяч рублей взять в любой другой МФО как обычный заем. Такую сумму выдадут с легкостью абсолютному большинству заемщиков, при этом вы получите не только долг, но и живые деньги.

Отдельные банки в принципе рассматривают обращение заемщика в микрофинансовую организацию в качестве негативного фактора. Поэтому, если ваша кредитная история не сильно испорчена, то лучше сперва попытаться взять в банке не кредит наличными, а кредитную карту с минимальным лимитом.

По половому признаку различий почти нет, разве что женщины берут кредиты чаще, а мужчины — на более крупные суммы. Фото Олега Тихонова

Как выглядит типичный татарский заемщик

— Каков портрет идеального заемщика? Как он меняется на региональном уровне?

— Идеальный заемщик — это заемщик с минимальной долговой нагрузкой и подтвержденными доходами. Например, сейчас банки при выдаче потребительских кредитов рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН). Если заемщик будет платить по кредитам, включая тот, за которым он обратился, более 50% своего дохода, то ПДН считается высоким.

Банкам сейчас стало менее выгодно выдавать необеспеченные кредиты заемщикам с высоким ПДН, поскольку по таким кредитам у них формируется повышенная нагрузка на капитал. Эти регуляторные требования пока не распространяются, например, на ипотеку. Тем не менее, если судить по выдачам ипотечных кредитов, банки предпочитают выдавать ипотеку заемщикам, у которых в среднем на платежи по всем кредитам уходит около 45% ежемесячных доходов. Если на платежи по действующим кредитам у заемщика уходит больше, чем половина дохода, то получить новый заем становится сложнее.

Возраст заемщика имеет значение. Например, в прошлом году банки выдали лишь 8% нецелевых кредитов заемщикам в возрасте до 25 лет и 10% кредитов заемщикам в возрасте старше 60 лет. При этом средняя сумма кредита у них в 1,5—2 раза ниже, чем у заемщиков в среднем возрасте. По половому признаку различий почти нет, разве что женщины берут кредиты чаще, а мужчины — на более крупные суммы.

— Каков рекомендованный размер дохода (семейного дохода) для обслуживания кредита?

— Если говорить не о фактической долговой нагрузке, при которой банки одобряют кредит, а о рекомендациях по разумному финансовому поведению, то желательно брать кредит, который не превышает примерно 20 ваших зарплат, чтобы погасить его за 2—3 года. Если вы получаете 50 тысяч рублей, то лучше воздержаться от кредитов на сумму больше 1 миллиона рублей. Логика здесь простая. Кризисы у нас случаются чуть ли не каждые 5 лет. Сначала был кризис 1998 года, потом нас затронул мировой финансовый кризис 2008 года, затем кризис 2014 года, теперь новый мировой кризис, вызванный пандемией. В условиях нестабильной экономики вы не можете быть уверенными, что ваш уровень доходов сохранится через несколько лет.

За 2018—2019 годы задолженность жителей республики перед банками выросла на 51%, когда в целом по России — на 44%. Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

— Каков уровень закредитованности у жителей Татарстана?

— Татарстан по темпам прироста розничного кредитного портфеля опережает среднероссийские значения. За 2018—2019 годы задолженность жителей республики перед банками выросла на 51%, когда в целом по России — на 44%, то есть сейчас она приближается к стандартным по стране значениям.

Тем не менее жители республики все еще берут кредиты на меньшие суммы, чем в среднем по стране. Например, средний размер ипотеки в Татарстане составляет примерно 2 млн рублей, когда в среднем по России заемщики занимают около 2,3 млн рублей. Средняя сумма кредита на автомобиль составляет 679 тыс. рублей, когда в целом по России — 848 тыс. рублей. Кредиты наличными жители республики берут на сумму около 243 тыс. рублей, когда в среднем по России — на 272 тыс. рублей.

Показатель долговой нагрузки жителей республики составляет 36%, он почти не отличается от общероссийского (35%). Заемщики при обращении в банк указывают, что их доход в среднем составляет 52,3 тыс. рублей. По кредитам жители Татарстана платят около 20 тыс. рублей ежемесячно.

— Как в Татарстане обстоят дела с обслуживанием кредитов?

— Доля просроченной задолженности в среднем по стране составляет 4,2%, а в Татарстане — лишь 3,2%. Это говорит о том, что жители республики обслуживают кредиты существенно лучше, проявляя ответственность в финансовых вопросах.