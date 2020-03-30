Анна Бойко, Газпромбанк: «Мы работаем в штатном режиме, сохраняя доступность всех видов операций и привлекательные условия для заемщиков»

Руководитель центра ипотечного кредитования Казанского филиала Газпромбанка о мерах обеспечения бесперебойной работы и качественного обслуживания клиентов в текущей ситуации, безвизитных технологиях, низких ставках на ипотеку в банке и выгодных продуктах

Фото: Ринат Назметдинов

Привычный уклад жизни сегодня стремительно меняется, внося непредвиденные коррективы, адаптируя модель поведения как отдельно взятого человека, так и целых государств к новым условиям. О том, как будет осуществляться взаимодействие с клиентами в период объявленной нерабочей недели, какие предусматриваются меры поддержки для заемщиков, как удовлетворяется повышенный спрос на рефинансирование кредитов, и о привлекательных условиях ипотечных банковских продуктов — в интервью «Реальному времени».

Все для обеспечения бесперебойной работы, качественного обслуживания клиентов

— Анна, начнем с того, есть ли сегодня изменения в режиме и содержании работы офисов Газпромбанка?

— В сложившейся обстановке повышенной эпидемиологической угрозы наш банк принимает все возможные меры для обеспечения бесперебойной работы, качественного обслуживания своих клиентов, выполнения имеющихся обязательств. В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения «Газпромбанк» (Акционерное общество) будут работать в штатном режиме. Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдачу средств, переводы и другие. С учетом текущей ситуации я хотела бы обратить внимание клиентов на безвизитную технологию кредитования. С августа 2019 года клиентам Газпромбанка доступно получение потребительского кредита без посещения банковского отделения. Для этого достаточно подать заявку в мобильном приложении Газпромбанка «Телекард 2.0». После ее одобрения денежные средства будут перечислены на указанный клиентом счет. Оформление кредита с момента подачи заявки до получения средств займет не более пяти минут. Ежемесячные платежи по кредиту также можно будет вносить дистанционно. На данный момент предложение Газпромбанка действует для зарплатных клиентов, однако совсем скоро безвизитная технология кредитования будет масштабирована на всю клиентскую базу.

— Какие меры поддержки клиентов на фоне сегодняшних событий разработаны в банке?

— Для розничных клиентов — заемщиков Банка, доходы которых упали более чем на 30%, в ближайшее время будут введены кредитные каникулы. В индивидуальном порядке будет рассматриваться возможность отсрочки выплат задолженности по кредитам лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции, находящихся на больничном, на карантине или в неоплачиваемом отпуске. Также Газпромбанк готов оказывать необходимую поддержку своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов.

«В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме»

Инвестиции в недвижимость как способ сохранить и приумножить средства

— Анна, расскажите, как казанское отделение завершило 2019 год.

— Мы завершили его с ростом ипотечного портфеля в 20%, причем преимущественно за счет кредитования на вторичном рынке.

Сейчас на рынке наблюдается увеличение спроса на ипотечные кредиты, и наша статистика по объемам выдач это тоже подтверждает. Наш прирост обусловлен в том числе большим разнообразием программ. Мы предоставляем продукты на первичном и вторичном рынках и предлагаем как приобрести недвижимость в ипотеку, так и рефинансировать существующий кредит, чтобы снизить долговую нагрузку. Есть и специализированные продукты. Например, семейная ипотека, ипотека на приобретение парковки и очень популярный потребительский кредит под залог имеющейся недвижимости. Кроме того, клиенты, даже имея на руках одобренный кредит другого банка, часто выбирают нас потому, что мы одни из немногих на сегодняшний день предлагаем на рынке не только аннуитетные, то есть неизменные ежемесячные взносы на протяжении всего срока выплаты кредита, но и дифференцированные, размеры которых постепенно снижаются к концу срока выплаты кредита.



— Как текущая ключевая ставка, которая не изменилась по итогам заседания ЦБ 20 марта, повлияла на рынок?

— В текущей ситуации, несмотря на ее сохранение, многие банки все равно начали поднимать ставки. Мы преимущественно по всем программам стараемся предложить заемщикам привлекательные условия. На сегодня мы снова видим тренд на рефинансирование, который стимулировала в том числе и ключевая ставка, сниженная еще в прошлом году. Кстати, в рамках рефинансирования у нас есть очень удобная программа, позволяющая вместе с этим взять дополнительные средства на потребительские цели под ту же ставку, что и ипотека. То есть клиент может потратить эти деньги на рефинансирование кредита, на ремонт или другие цели.

«Мы преимущественно по всем программам стараемся сохранить ставки на прежнем уровне, обеспечив заемщикам привлекательные условия»

— Как вы считаете, текущая ключевая ставка и маткапитал могут стимулировать рынок ипотечного кредитования, учитывая рост цен в связи с введением эскроу-счетов, к которому сейчас добавилась непростая экономическая ситуация?

— Материнский капитал с самых первых дней своего существования стал уникальным драйвером для развития ипотеки — все-таки потребность в улучшении бытовых условий семьи, тем более в связи с таким счастливым событием, как рождение ребенка, это одна из самых основных, краеугольных жизненных потребностей. Что же касается уровня ключевой ставки, то, на мой взгляд, сохранение ее на текущем уровне, без дальнейшего повышения, хороший стимул поторопиться с оформлением ипотечного кредита как для людей, которые задумали переезд, так и для тех, кто приобретает жилье с целью инвестирования временно свободных накоплений. И сегодня это действительно хорошая альтернатива иностранной валюте или каким-то другим видам сбережений, поскольку недвижимость в любом случае растет в цене, а разница компенсирует выплаченные по кредиту проценты.

Для семей дешевле

— Если говорить уже о продуктах банка для семей, у которых с 2018 по 2022 год родился второй и последующий ребенок, у вас действуют привлекательные ставки по ипотеке. Есть ли другие преимущества у этого предложения?

— Семейная ипотека стартовала в нашем банке в феврале 2018 года, и на сегодняшний день она одна из лучших и конкурентоспособных на рынке. Среди дополнительных плюсов продукта — возможность приобрести недвижимость как на вторичном рынке с оформленным правом собственности, так и на первичном на стадии строительства. В качестве первоначального взноса мы принимаем материнский капитал.

Еще есть возможность снизить ставки по ипотеке — если семья оформила ипотеку и сейчас у нее родились дети, мы рефинансируем кредит на первичном и вторичном рынках.

— Среди других предложений банка есть ипотека для новоселов. Расскажите подробнее об этом.

— Это ипотечная программа для приобретения недвижимости на первичном рынке от аккредитованных банков-застройщиков. На сегодня практически все строящиеся в Татарстане жилые комплексы аккредитованы. И перечень постоянно расширяется, поэтому выбор очень большой. В рамках этой программы также действует рефинансирование.

— В банке есть нестандартный продукт, который позволяет приобрести в ипотеку также гараж или машино-место. Почему решили его внедрить?

— Думаю, потребность в таком продукте есть в любом мегаполисе, где наблюдаются проблемы с парковочными местами. Машино-место приобретается либо в подземном паркинге, либо в отдельно стоящем гаражном комплексе. Для оформления сделки необходим первоначальный взнос. Многие клиенты обращаются за этим продуктом, потому что мы предлагаем конкурентную ставку, а на рынке практически нет аналогов данной программы.

С заботой о клиентах

— Сколько времени сейчас занимает рассмотрение заявки на ипотеку?

— За последние год-полтора банк активно пошел в розничное направление. Заявки рассматриваются от одного до трех дней — все зависит от качества предоставленных документов. Сроки сокращаются, потому что сейчас запускаются новые программы. В рамках рефинансирования есть возможность оформить доверенность, чтобы наш сотрудник вместо клиента отнес документы в регистрационную палату, сэкономив таким образом его время. В Казани в этом году у банка открылся центр ипотечного кредитования с отдельными переговорными, чтобы сделка проходила удобно и комфортно для заемщиков. Мы стараемся быть лучше для каждого клиента.

«За последние год-полтора банк активно пошел в розничное направление. Заявки рассматриваются от одного до трех дней — все зависит от качества предоставленных документов»

— Как за последние годы изменилась политика по условиям кредитования?

— У нас не так давно прошла либерализация, и сейчас клиенту нужен минимальный стаж работы всего три месяца и базовый пакет документов, необходимый для того, чтобы качественно проверить заемщика и объект, который он будет приобретать.

— Что бы вы посоветовали будущему новоселу?

— При выборе банка стоит обращать внимание не только на анонсируемые процентные ставки, но и на другие существенные условия программы. Это размер первоначального взноса — люди должны учитывать, что и на первичном, и даже на вторичном рынке требуются средства еще и на ремонт, и для скорейшего переезда каждая копейка будет весьма полезной. При оформлении ипотеки банки часто предъявляют дополнительные требования — поручительство третьего лица, залог имеющейся недвижимости, предоставление каких-то экзотических документов, что-то еще, и ведь не всегда эти вопросы так легко разрешимы, как хотелось бы заемщику.

Обязательно следует ознакомиться с условиями страхования — ведь это тоже дополнительные расходы. Определиться: аннуитетный или дифференцированный платеж, обратить внимание на то, с какими застройщиками работает банк. На самом деле, условий очень много, поэтому к оформлению сделки стоит подойти максимально ответственно и тщательно все проверить. А мы со своей стороны гарантируем, что при выборе Газпромбанка постараемся оправдать доверие каждого клиента, помочь ему в решении всех проблем, сопутствующих подбору и приобретению недвижимости либо рефинансированию имеющихся долгов.

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